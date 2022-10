El alcalde y los antivacunas

Ahora que ya es el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha mostrado su lado más intolerante respecto a la futura relación con el presidente Pedro Castillo o sus ministros. Ha asegurado que no se va a reunir con el primer mandatario ni con los titulares de cualquier cartera, una afirmación que sería delirante en cualquier país con instituciones sólidas, pero que en el Perú no produce más que cierta sorpresa y hasta elocuentes respaldos. Habría que decirle a quien gobernará la ciudad que las maneras de la democracia exigen dialogar con otras autoridades elegidas y que la gestión de la ciudad no puede estar supeditada al encono o el cariño que el nuevo alcalde tenga con ciertos sectores. ¿Cómo hará cuando el MEF tenga que aprobarle o avalarle un crédito? ¿Cómo va a intentar frenar la inseguridad ciudadana si no quiere verle la cara al titular del Interior? ¿Cómo espera dotar de agua a los cerros si no trata con la estatal Sedapal? Y así con otras cosas. López Aliaga se ha moderado en sus ataques a la prensa, pero ha elegido enfrentar al Ejecutivo. Hace proselitismo y no hace política. Y con esa actitud necia, la que pierde es la ciudad y perdemos todos.

Intolerantes a las vacunas

Aunque la pandemia del Covid-19 parece estar llegando a su fi n, en las últimas semanas ha habido varios ataques a brigadistas que van a barrios y centros de abastos de Lima para continuar con la tercera y cuarta dosis de la vacunación. En esta edición, presentamos testimonios de profesionales de la salud víctimas de dos ataques en San Juan de Lurigancho. Y se han registrado otros más en distintos distritos de Lima. Ahora que el peligro de casos graves y muertes parece haber pasado, los movimientos antivacunas parecen haberse exacerbado por el hecho de que “ya no sería necesario” vacunarse. Una enfermera contó a Domingo que hasta les gritan “genocidas”. A esos grupos les recordamos que el Covid no se ha ido.