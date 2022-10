Edmundo Cruz: “El periodismo no debe depender de los grandes poderes”

El homenaje a su trayectoria, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), fue, nos comenta él, con esa voz pausada que lo caracteriza —firme y reflexiva a la vez—, un reconocimiento a la labor de generaciones de periodistas que se sacrificaron y señalaron un camino a seguir en nuestro país.

Edmundo, eres un periodista muy metido en su trabajo, muy serio, pocos saben que tienes un gran sentido del humor. ¿Eso y tu vena social vienen de tu raíz norteña?

Yo creo que sí, parte de los genes y parte del ambiente social en el que he crecido. De los genes, mi madre era una mujer muy dulce, muy tierna, pero al mismo tiempo de mucho carácter, una luchadora. Y mi abuelo materno era un comunero de Catacaos, fue dirigente y tuvo que emigrar cuando hubo un choque. Huyó hacia Vichayal, una zona agraria del valle del Chira.

Él influyó mucho en ti.

Él y mi madre influyeron mucho, eran personalidades orientadas a lo social. Mi madre era de Vichayal y mi abuelo fue autoridad, ocupó todos los cargos, alcalde, juez de paz, gobernador. Yo pasaba las vacaciones en el campo con él... cuando era juez y recibía a las partes, me sentaba en el suelo, bajo la mesa, a escuchar. Era un líder. Lo recuerdo como el que hacía justicia allí.

Acaba de recibir un homenaje a su trayectoria que incluye varios sonados destapes investigativos.

En tu historia hay mucho de periodismo y también de sindicalismo.

Nací en Negritos, el 37, en ese tiempo centro de la zona petrolera de La Brea y Pariñas.

¿Todo allí giraba en torno al petróleo?

Eran poblaciones-empresas... Yo me eduqué en una escuela financiada por la IPC y teníamos lo mejor en útiles escolares, profesores. La IPC no regateaba recursos. Recuerdo siempre comenzar con una canción, por ejemplo: ya volvemos a la escuela anhelantes del saber (canta)... Viví allí hasta los trece años y luego a la capital.

Los conflictos sociales que surgieron ahí, el sindicalismo, te impactaron.

Porque fui testigo... Hay, desde el año 16, registros de huelgas sangrientas, pero una de las que más recuerdo es la del año 31. Digo la recuerdo no porque la viví sino porque años después, cuando hubo un congreso de trabajadores en Talara y fui como periodista, entrevisté a líderes que guardaban los recuerdos o habían escuchado hablar de las huelgas del año 16, de los años 20, del 31. ¿Qué me dijeron? Que el día de la represión más violenta, que mató a muchos trabajadores, hubo un barquito llamado Chiralite que todas las noches salía y entraba a altamar para fondear cadáveres.

¿Algún historiador ha refrendado eso?

En la Universidad de Piura hay tesis. Yo publiqué esas historias en Unidad. ¿Qué confirmé? Jorge Basadre en su Historia de la República, tomo 14, dedica más de media página a esa huelga petrolera y ahí menciona ese nombre del buque que me dieron los trabajadores, que entró y salió toda la madrugada. Agrega algo más, esa fue una de las formas como se ocultó los cadáveres y la otra fue quemándolos en un crematorio de la petrolera… Más adelante he asociado eso a los hornos del sótano del SIN, al horno de Los Cabitos...

Además de esa tragedia sindical, ¿qué otros sucesos impactaron tu etapa de formación?

Otros dos hechos. La guerra con Ecuador porque mi padrino era ecuatoriano, comerciante, y lo despedí de Negritos. A todos los ecuatorianos los sacaron del país, salieron con todas sus cosas en camiones rumbo a la frontera... Y luego la Segunda Guerra, que en el Perú no se sintió, pero ahí sí porque la refinería de Talara Sur era el único lugar de abastecimiento de la flota aérea aliada en todo el litoral del Pacífico. Todas las noches no se podía encender la luz, había que apagar todo.

Luego ya vienes a Lima.

El 50 me vengo a Lima. Termino mi primaria y postulo a Guadalupe. Ingresé. Allí estudié toda mi secundaria en el marco de la dictadura de Odría. En Guadalupe me encontré con el Perú, con gente de la sierra, de la Amazonía, con todas sus personalidades, sus modos de ser, de hablar.

¿Viviste la protesta por los pasajes?

Sí. En el 56 hasta julio estuvo Odría y a partir de allí Prado. Cuando se inicia el año escolar se produjo el alza de los pasajes. Eso da lugar a un movimiento espontáneo, un grado de violencia muy alto, apedreamientos, incendio de ómnibus en Lima y Callao. Incontrolable. En Guadalupe el núcleo de jóvenes comenzamos a reclutar a brigadieres de las 20 unidades escolares de Lima. Decidimos ir ante el ministro de Educación y exigirle restableciera el pasaje escolar al precio anterior.

¿Y qué lograron ante él?

“Que vengan, dijo, cada representante con su director”. Fuimos al Melitón Carbajal. Me tocó entregar el papel oficio, con su sello. El general lo recibió, amable. Fue a su escritorio, agarró la regla, la hizo sonar sobre la mesa. Y nos dijo: “¡Ustedes son unos tontos útiles del comunismo, que no reconocen la obra que nosotros hemos hecho!”; nos dijo: “¡Ustedes se largan!”.

¿Quedaron indignados?

Nos fuimos entre furiosos y asustados. Cuando estábamos cerca de la salida, el director del Bartolomé nos dice: “Vengan, muchachos, el ministro les pide disculpas”. Nos pidió un plazo de 24 horas para arreglar el problema... Eso en mi generación dejó una huella tremenda. Me cambió la decisión de postular a la UNI, decidí por San Marcos.

¿Allí hallaste el periodismo y la política?

Estudié Derecho. Y ya me vinculé a grupos políticos. Fui un mal alumno. Me dediqué a la vida política partidaria en el área de periodismo.

Edmundo, has hecho periodismo partidario y periodismo sindical. ¿Eso te sirvió o no para tu meticulosidad en la investigación?

Comencé distribuyendo periódicos, empaquetaba periódicos para provincias y tenía que saber de memoria la lista de remitentes porque la policía había allanado varias veces el local de Unidad. Y fui director de Unidad. Y así llegué a la experiencia de Velasco... La Reforma Agraria me ayudó mucho a esa meticulosidad porque me dediqué a seguir el tema agrario diariamente... Me obligó a estudiar las técnicas del periodismo.

¿Todo te preparó para el periodismo de investigación?

Sí, ingresé al periodismo de investigación a los 51 años. Ser director de Unidad, con mucha vinculación a organizaciones sindicales, políticas, profesor en Bausate y Meza, con la experiencia política que me había acostumbrado a condiciones difíciles. Con toda esa carga entro al periodismo masivo. Fue una ventaja... En el segundo quinquenio de los 80 ingreso a trabajar al diario La Razón de Alfonso Barrantes, donde me llevó Ricardo Uceda y después a Sí, donde trabajé hasta 1994. La revista destapó el caso La Cantuta y otros... Ahí empezó mi experiencia siguiendo el ejemplo de colegas de Caretas, X, Oiga, Sí, que iniciaron un tipo de trabajo periodístico más riguroso que devino en periodismo de investigación.

Curioso. Te ves muy calmado y se diría que ese periodismo exige mucho temperamento.

Ahí tiene que ver la vocación y la conciencia. Cuando yo dejé mi trabajo para ir a la revista Sí... editaba varias revistas, tenía oficina, dos secretarias. Dejé esa situación porque veía que podía estar bien pero profesionalmente sentía que no me estaba realizando. No estaba dando todo lo que podía dar. Yo sabía que podía aportar más.

Hoy, ante el fanatismo peligroso, ¿crees que tu trabajo merecía otras consecuencias?

Claro, a veces uno piensa que ha arado en el mar. Pero creo que lo que vivimos hoy es resultado de la evolución política, cómo han actuado los sectores sociales, políticos... ¿Cómo es posible que hoy, en unas elecciones en las que siempre los sectores sociales de la periferia de Lima votaban cerca a la izquierda, no lo hacen? ¿Por qué? Esas fuerzas deben hacer su balance, su reflexión.

Digo peligroso porque pueden asomar nuevos Odrías, nuevos Fujimoris.

Hay condiciones, factores, que propician escenarios de gestiones autoritarias. Somos una población que vota por gente autoritaria, corrupta. Lo vemos en el Callao. Y hay una polarización que se agrava por varios factores, la concentración del poder económico, político, de comunicaciones...

¿Un factor que aludes es el periodismo?

Claro, con excepciones, se ha producido una distorsión de la función del periodismo. El periodismo sirve para que la gente pueda vivir en sociedad, y saber lo que pasa a corto, mediano y largo plazo. El periodismo ahora se ha convertido en un negocio, en instrumento de los grupos de poder... El periodismo lo que debe hacer es más periodismo, no depender de los grandes poderes. Más periodismo independiente. Más periodismo moderno. Más periodismo de investigación.

Te has convertido en referente. Te suelen rodear nuevas generaciones como Nelly Luna, Óscar Castilla, Wilber Huacasi, Oscar Libón, Daniel Yovera...

Soy un referente, pero soy simplemente la representación de toda una generación, de todo un conjunto de colegas, que hicieron bien su trabajo, se sacrificaron. Soy la representación de toda una corriente de la vieja generación y un aliento para las nuevas generaciones. Quisiera tener la edad y el conocimiento de los nuevos jóvenes para seguir, pero eso ya no es posible. Lo que queda es alentar, promover. No es mi persona. Es mi deber como parte de un conjunto de periodistas que señalaron este camino.

¿Reflexionas sobre el tiempo? ¿Sientes que quisieras hacer más y no será posible?

Sí. Por eso es que hay que llevar una vida productiva. Tener una conciencia clara de lo que es la vida, o sea, al vivir en sociedad ocupamos un lugar, asumimos en función a ese lugar una responsabilidad. Respetar a los otros y ser consecuentes con esa responsabilidad.