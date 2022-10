La elección y la nominada

Una vez más los electores debemos elegir al menos malo, o al menos peor, entre los candidatos a la alcaldía de Lima. Esta vez tenemos un abanico de personajes ya conocidos que, de acuerdo a lo visto en el último debate, prometen lo que no pueden cumplir, se meten en ámbitos que le corresponden a la policía o a la ATU, y anuncian obras que jamás podrían hacerse con el presupuesto que hoy tiene la MML. En el fondo, hablan populistamente o con desconocimiento para la tribuna y casi no tienen idea de qué hacer con Lima. Quien administre la capital debe definir algunas grandes obras para la ciudad, por dónde y cómo va a crecer la ciudad, y coordinarlo con los alcaldes de los distritos limeños. Pero eso de encarcelar delincuentes, empadronar extranjeros o llenar de motos la ciudad -entre otras exaltadas promesas de campaña- son frases sin sustento. Por eso no es extraño que un 40% de los votantes decida su voto a último momento y un 20% ni siquiera tenga pensado ir a votar.

Araceli Poma

Hace cuatro meses, la cantautora peruana Araceli Poma, lanzó el álbum The Sacred Leaf con el productor estadounidense Matt Geraghty y ahora está nominada al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Alternativo. Competirá nada menos que con Rosalía, y otras propuestas ya reconocidas como Bomba Stereo. Para Araceli es el premio a un trabajo musical que mezcla con sofisticación ritmos afroperuanos y andinos con sonidos más contemporáneos. Además, el disco está cantado en quechua, español e inglés, en una mezcla que suena con fluidez. Ya antes Araceli y Matt, que hoy conforman el proyecto Afro-Andean Funk, habían tenido una grata experiencia con el Grammy, cuando fueron productores de The Women Warriors of Afro-Peruvian Music (Las mujeres guerreras de la música afroperuana) nominada a Mejor Video Musical de Formato Largo en los Grammys Latinos 2020. La nominación ahora es un justo premio para Araceli, investigadora y gran artista peruana.