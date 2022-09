Energía para el futuro

La planta de energía solar más grande del país se llama Rubí, esta ubicada en Moquegua, produce 144.48 megawatts y proporciona electricidad a 272,500 hogares, aproximadamente 1 millón de personas. Tiene más de medio millón de paneles solares distribuidos en 400 hectáreas del desierto moqueguano. Es una de las muchas plantas de energía renovable no convencional que hay en el Perú, un territorio con posibilidades enormes para producir energía limpia pero que avanza a paso lento en estas tecnologías.

Hoy la producción de energía eléctrica en el Perú depende en gran parte de combustibles fósiles como el gas o el petróleo, que algún día se acabarán; y también del agua para las centrales hidroeléctricas, un recurso que podría atravesar periodos críticos a futuro. Las energías renovables no convencionales como la solar, eólica, geotérmica, o de biomasa, son tendencia en el mundo actual. Sin embargo, en el Perú van relegadas.

Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), dice que el Perú empezó bien en este tema en el 2008, fuimos pioneros en promover las energías renovables pero hoy estamos retrasados.

Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Foto: cortesía

“En el Perú, desde el 2008 hasta el 2016 se creó un régimen de adjudicación de contratos para garantizar la recuperación de la inversión en proyectos de energías renovables. Hoy se necesitan cambios en las licitaciones de los distribuidores de energía, para que los generadores de energía solar y eólica puedan participar y trasladar los bajos costos de la electricidad al recibo de los consumidores”, explica.

Según un documento de la SPR, “actualmente en el Perú existen proyectos de generación con fuentes renovables en stand-by que constituyen una inversión de US$ 11,608 millones de dólares detenidos: US$ 8,720 millones de dólares en inversión en proyectos solares y eólicos, US$ 2,000 millones de dólares en inversión en proyectos geotérmicos para Arequipa y Moquegua; US$ 888 millones de dólares en inversión en proyectos hidroeléctricos”.

También dice que “al día de hoy, la regulación vigente en el mercado eléctrico no permite que los peruanos nos beneficiemos de nuestro potencial energético y las fortalezas de nuestras fuentes renovables”.

En el Perú, las mejores condiciones de energía solar están en el sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno). El mayor recurso eólico (viento) está en la costa norte y central (Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ica, Arequipa). El 50% del recurso geotérmico está también en el sur del país (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno Cusco). También tenemos enormes recursos hidroenergéticos (agua) y en biomasa.

La mayoría de centrales no convencionales de energías renovables está en la costa y el centro del país, pero actualmente no hay ninguna en la Amazonía, que tiene un enorme potencial en energía solar y biomasa. Y además usa combustibles fósiles para generar electricidad como el petróleo o el diesel. Durante el “Baguazo” de 2009, Tarapoto se quedó sin electricidad porque no entraba el combustible.

“Hay proyectos para la construcción de plantas solares en la Amazonía, pero faltan cambios que introduzcan incentivos para recuperar el costo de capital. Ya ha habido una licitación que ganó una empresa italiana para poner paneles domiciliarios. Fue exitoso pero se tiene que replicar, y depende del Estado. El privado puede llegar hasta cierto punto, pero si no hay mecanismos de compensación (del Estado) no puede”, dice Oviedo.

Energía limpia

La central eólica Waira I está en el desierto de Nasca y sus 42 aerogeneradores, unas inmensas torres cuyas paletas se mueven con el viento, generan 132 megawatts para dar electricidad a 374,000 hogares, más de 1 millón de personas. Para su operadora, Enel Green Power, con esta central eólica se acercan a materializar su visión de ser una compañía carbono neutral al 2050, es decir con cero emisiones de CO2 en ese año.

La energía renovable no convencional no solo puede ser más barata sino que está en línea con los compromisos asumidos por los países para detener el cambio climático. Para la exministra del Ambiente Lucía Ruiz, necesitamos darle carácter de urgencia a este tema.

Exministra del Ambiente, Lucía Ruiz. Foto: cortesía

“Necesitamos correr y estamos retrasados en la decisión política. Lo que está pasando con las energías renovables es que tienes mucho interés del sector privado, y el Estado no da señales de que esto debe ser incentivado. Nadie pide que se den ventajas económicas, pero debe ser firme en decir que la transición energética va a ir rápidamente de aquí al 2030 a ser cubierta en un gran porcentaje con energías no renovables”, precisa.

El gobierno emitió un decreto supremo de emergencia climática en febrero en el que plantea llegar al 20% en energías renovables no convencionales al 2030.

“Pero cuando bajas a las normas y documentos de planificación, no hay la misma firmeza. En los documentos de planificación energética, se dice ‘llegaré al 20% si hay condiciones o si la demanda lo dice’. Parece que no hay un interés firme de hacer esto. Hay que pasar a la acción rápida”, comenta la exministra.

A nivel regional vamos rezagados. Chile está cambiando su matriz energética desde hace varios gobiernos, más allá de la posición ideológica de su presidencia. “Se han dado cuenta que la sostenibilidad como país está ligada a tener seguridad energética, algo que te dan las energías renovables”, dice Ruiz.

El presidente de la SPR, Brendan Oviedo, estuvo en ese país y en una charla oyó que Chile tenía un potencial solar de 20 mil megawatts y querían exportar hidrógeno verde. El Perú tiene un potencial de 25 mil megawatts eólico, 60 mil de solar e hidráulico, 3 mil de geotermia. Y con otras fuentes, un potencial total de más de 130 mil megawatts. “No todo el mundo tiene nuestro potencial. Y nuestros vecinos avanzan con menos potencial que nosotros”, dice.