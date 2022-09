La fiesta de Barrio Calavera

En el estudio de Breña, donde ensayan siempre, “Winsho”, Aníbal, Pablo, “Shaka” y Mijail, se hacen bromas, hablan de música, recuerdan conciertos donde la rompieron, posan para las fotos, se joden entre ellos y se matan de risa. Son los integrantes de Barrio Calavera, una de las bandas que, con su fusión de rock, ska, cumbia y otros géneros, se ha convertido en una de las más energéticas de la escena nacional.

Aníbal, dueño de la casa donde queda la sala de ensayo, es el mayor del grupo. Esta tarde recuerda que hace 15 años se encontró con Joe “Winsho” Hoyos, el menor, a quien solo conocía por Messenger y ahí nació la banda. Después sumaron a los demás miembros y, tres discos y cientos de conciertos después, la historia no termina. Siguen “alegres y rebeldes”, como dicen en cada presentación.

Patas. Son amigos hace más de 15 años y se han convertido en una “familia” musical. Fotografía: John Reyes

En la música muchos grupos nacen, crecen y, a veces a pesar del éxito, desaparecen pasado un tiempo. La pregunta cae: ¿cuál es el secreto de haber durado tanto y seguir juntos?

“Yo venía de tocar 14 años en otra banda y, si iba a armar otra, tenía que ser una banda chévere. Ellos eran jóvenes y eso le dio fuerza al grupo”, hace memoria Aníbal. “Desde el comienzo ha habido ganas de hacer cosas. Ganas de ver resultados. Y nos hemos ido nutriendo los unos de los otros. Barrio Calavera está por encima de todos. Y esas ganas de hacer, nos ha traído hasta aquí”, explica “Winsho”.

Pablo, guitarrista de la banda, cuenta que él pensó desde un inicio en que este proyecto musical duraría. “Me gustaba que la ambición fuera aterrizada. El hambre de lo que se quiere lograr me encanta. Yo soy así, no me pongo un techo, simplemente está la meta”, dice.

Mijail, el baterista, comenta las claves para mantener la vigencia tantos años después: uno, la ambición de querer hacer una banda chévere, y dos, la paciencia, creer que no por haber estado en un concierto para 60 mil personas o haber realizado un montón de giras ya son famosos.” Nunca hemos pensado así, creo que eso puede matar las bandas”.

Barrio Calavera es una banda de patas que se conocen hace años, que ensayan dos veces por semana y trabajan duro para seguir siendo ese grupo que en cada concierto levanta y hace saltar y cantar a la multitud con su música festiva, acelerada, tonera y rebelde, mezcla de géneros que van desde el ska a la cumbia, al bolero y más. Han hecho 10 giras por Latinoamérica y han estado en una decena de países.

Hasta ahora han publicado tres discos La Popular Global Sound, Suena Calle y Kumbiamerikan Rockers, donde figura “Este amor no es para cobardes”, un tema para cantar saltando y con los brazos arriba, que se ha convertido en un himno para los hinchas de la selección, pero también en una canción especial para la hinchada del Alianza Lima. Han tocado para 40 mil personas en el estadio blanquiazul.

Hoy podemos disfrutar sus temas en Spotify o verlos por Youtube, pero a Barrio Calavera hay que disfrutarlos en vivo. “Me atrevería a decir que Barrio está entre las bandas con la conexión más fuerte con el público. Incluso hay una comuna que llevaba sus banderolas y eso parecía un estadio. Hace mes y medio tocamos en un festival en El Huaralino, y parecía nuestro festival, no sé por qué, pero de hecho es porque transmitimos algo”, explica Mijail.

Para “Chaka”, tecladista del grupo, Barrio Calavera es una familia, en donde la hermandad, la amistad se ha afianzado en década y media juntos. “Y seguimos creciendo siempre, enfocándonos en el público, que es el que te da brillo”, dice. Los calaveras celebrarán sus 15 años el 24 de setiembre, a partir de la 1 pm, en El Huaralino, junto a trece bandas de rock, cumbia, pop y música fusión. Será la ocasión para gozar sus sonidos de alta intensidad. Y también para mover el cuerpo y alegrar el espíritu.