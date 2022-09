La energía y los candidatos

El Perú genera electricidad principalmente con el recurso agua y con gas natural, pero también tiene un inmenso potencial para hacerlo con fuentes no convencionales como la energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y otras, que además de bajar el costo de la electricidad a largo plazo también son limpias y ayudarán al Perú a cumplir con sus metas de menor emisión de Co2 al 2030 y 2050. Actualmente hay centrales que funcionan con esas fuentes naturales de energía y el objetivo debería ser que se multipliquen a lo largo del país para cerrar las brechas de cobertura energética que todavía hay en algunas regiones, como la Amazonía. El interés de la inversión privada ya está pero hace falta que el gobierno brinde las condiciones para que este proceso de cambio de matriz energética se acelere y poco a poco vayamos dejando los combustibles fósiles (carbón, petróleo) atrás. En el informe de esta edición ahondamos en el tema. Citamos una frase de la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz: “Si nos quedamos en esta maratón que es el desarrollo, quedamos fuera de juego”.

Debate

La campaña municipal para Lima es lo más parecido a una estafa. Los candidatos (lo hicieron en vivo en el último debate en Latina) prometen cosas que no pueden cumplir. Es decir, mienten con descaro a pesar de que saben cuáles son las verdaderas funciones y competencias del municipio. Y lo peor es que no solo mienten, sino que pierden el tiempo en un festival de acusaciones, llenas de cinismo, en el que compiten por quién se parece más a un adolescente rabioso. En esta edición, el analista Manuel Dammert Guardia explica que la Municipalidad Metropolitana de Lima no es un ente de muchos recursos y que su verdadera función es coordinar y diseñar estrategias con otros distritos. Habría que empezar por ese sinceramiento antes de prometer cosas que no están (y no estarán) al alcance de los postulantes.