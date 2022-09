Todavía se puede ver en internet. Es una entrevista de 35 minutos, de 2016, en el canal Build de YouTube, que debe servir para promocionar la tercera temporada de la serie The affair. La producción exhibe el nuevo tráiler de la serie antes de la conversación entre el periodista Ricky Camilleri y el actor Brendan Fraser. Pero de pronto un detalle se hace notorio. Fraser no está en el tráiler. No es protagonista de la serie. Apenas aparece en algunos episodios. La situación es incómoda. Y se vuelve todavía más embarazosa porque Fraser parece molesto y a veces triste, habla en susurros y por ratos deja de mirar la cámara y se concentra en el suelo.

El internet se llena de teorías sobre lo que le ocurre al actor. La principal es que Fraser no ha superado su divorcio de la actriz Afton Smith, ocurrido en 2007, y que no soporta que franquicias a las que él llevó a la cima, como La momia y Viaje al centro de la tierra, lo hayan dejado de lado y no lo llamen para las secuelas.

Y aunque todo aquello influye en su estado de ánimo, no es lo más relevante. Lo cierto es que días antes de que el actor hablara con Ricky Camilleri, había perdido a su madre. Y lo que se sabrá dos años después: Fraser pasa por una profunda depresión, que se desencadenó en 2003, luego de un episodio de acoso sexual al que fue sometido por el periodista Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el organismo que entrega los famosos Globos de Oro.

En 2018, en una nueva entrevista, esta vez para la revista GQ, Fraser narra todo lo que lo agobia y pone especial énfasis en el episodio con Berk, en las disculpas que este le envió y en las sospechas que tiene sobre un posible veto de la Asociación de Prensa de Extranjera, que terminaría por opacar su carrera.

“Todo esto me hizo retroceder. Me hizo sentir solitario (...) No sé si esto provocó la desaprobación del grupo, de la asociación de prensa, pero el silencio era ensordecedor”, afirma.

Brendan Fraser, el renacido. Foto: Agencia

Un cuerpo lacerado

Si el intérprete hace esfuerzos por sanar su mente, su cuerpo no parece ayudarle. Fraser fue un héroe de acción surgido a fines de los 90. Todavía es recordado por su interpretación de George de la selva, de 1997, una versión cómica de Tarzán, en la que se le presenta como un bruto inocente y confiado. Y esas mismas características pronto le son atribuidas al propio Fraser. Lo ven como a un tipo bonachón que no es parte del círculo de actores “de prestigio” que insiste en grabar sus propias escenas de riesgo.

Es un excéntrico, un poco iluso y temerario.

Pero su negativa a usar dobles le pasa factura. “Creo que me esforcé demasiado, en una manera que es destructiva”, cuenta varios años después. En el inventario de sus males se cuentan una severa lesión en un disco de la espina dorsal, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales, además de decenas de contusiones.

La lesión en la espina dorsal es tan seria que tiene que pasar por cirugía. Se somete a una laminectomía para aliviar la presión sobre la zona dañada. Mientras, su rodilla es reemplazada. Todo esto contribuye poco a poco a opacar su estrella. No estelariza películas. Consigue papeles eventuales en series de TV.

Hasta que llega la llamada de Darren Aronofsky. Lo quiere fichar para que estelarice The Whale, un filme sobre la vida de un hombre de 260 kilos, aislado del mundo, que ante los estragos de una enfermedad terminal, trata de reconciliarse con su hija. Fraser acepta. La película es estrenada con gran éxito en el Festival de Cine de Venecia. Con 53 años, el actor que una vez fue un héroe de acción recibe por seis minutos la aclamación del público. Es setiembre de 2022. Ha vuelto a encabezar un elenco. Hasta lo vocean para el Oscar y ya anuncian una próxima cinta suya con Martin Scorsese. Ha pasado tantísimo tiempo. Él y su carrera tienen una nueva oportunidad.