La reina y el equipo

El reinado de Isabel II ha sido el más extenso en los 1000 años de historia de la monarquía británica. Gobernó 70 años con un sentido del deber únicos y, muchas veces con mano dura y espíritu conservador: no abdicó al trono a pesar de su edad y de que su hijo Carlos podía sucederla perfectamente desde hace muchos años. A la muerte de su padre, el rey Jorge VI, fue coronada en 1953 a los 27 años. Desde entonces viajó por el mundo promoviendo los intereses británicos y haciendo de anfitriona cada vez que un jefe de estado visitaba Inglaterra. Fue la principal embajadora y promotora de la Casa Real británica, aun en tiempos que los símbolos monárquicos empezaban a interesar menos a la ciudadanía. “A los 21 años prometí mi vida al servicio de nuestra gente. No me arrepiento ni me retracto de una sola palabra”, dijo en su madurez. Hoy no se puede pensar en la corona inglesa sin traer su imagen a la memoria.

Los convocados

En Domingo siempre tenemos tiempo para andar pendientes de lo que ocurre con la selección nacional de fútbol. Aunque desde junio, cuando quedamos fuera del mundial, nos desligamos del asunto. Hoy, con la primera convocatoria de Juan Reynoso, se inicia un nuevo capítulo para la bicolor. Hay sorpresas absolutas, como la incorporación del joven Piero Quispe, y algunos retornos, como el de Raúl Ruidiaz. En pocos días le veremos las caras a México y El Salvador. Son encuentros amistosos, dicen. Para otros será una manera de tomarle la temperatura a un equipo que debe sacudirse la decepción de no llegar a Qatar y empezar de nuevo, partido por partido.