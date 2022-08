Reclamo por los pasajes

Parados frente al local de la ATU, en el centro de Lima, decenas de usuarios protestaban esta semana: “2.50 (soles) es un abuso, 3.50 (soles) es un asalto”, coreaban en protesta por el alza de pasajes en ese servicio de transporte público desde el 16 de julio pasado. Se han organizado en una Coordinadora de Usuarios contra Abusos del Metropolitano y reclaman porque el pasaje actual es el más caro de Sudamérica.

Uno de los voceros de esta agrupación, José Guerrero, de Lima Sur, señala que los pasajes de este sistema segregado de transporte debieron permanecer en S/1.50 como era cuando el sistema comenzó a operar. “El sistema de tren sigue cobrando S/1.50 desde que comenzó sus servicios. No ha subido su tarifa”, argumenta.

Para estos usuarios organizados del Metropolitano no se justifica un alza de pasajes porque todos los buses del Metropolitano usan GNV, cuyo precio no ha subido como el de la gasolina, y además el servicio tiene deficiencias: no se respeta la frecuencia de tiempo de llegada, los buses llegan atiborrados de pasajeros porque faltan unidades y la flota no ha sido renovada desde hace doce años.

Actualmente -y hasta antes del inicio de la pandemia del COVID-19- el Metropolitano moviliza a un aproximado de 650 mil personas diarias con una flota de 720 buses. Es operado por cinco empresas concesionarias. Sus representantes y un solo representante de la Autoridad para el Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) conforman el comité consultivo. En la práctica, las empresas deciden el alza del pasaje.

De acuerdo a cifras recogidas por La República Data, con este incremento el pasaje en este servicio se convierte en el más caro de servicios similares en países vecinos: en Argentina cuesta 21 pesos (0.60 soles), en Ecuador 0.30 de dólar (1.17 soles), en Colombia 2,650 pesos (2.31 soles), en Chile 800 pesos (3.22 soles). En Perú la ruta troncal cuesta 3.20 soles y la ruta troncal más alimentador 3.50 soles. Representaría hasta el 20% del sueldo mínimo de un trabajador.

“No han explicado el sustento en que se basa el aumento del pasaje, es una decisión arbitraria. Que se transparenten los contratos, las adendas, todo aquello con lo que deben cumplir las empresas concesionarias y que los usuarios no conocemos”, precisa uno de los voceros de la Coordinadora de Usuarios. Justamente el jueves pasado dejaron un documento en la sede de la ATU con estas exigencias.

Para las empresas concesionarias el alza se justificaría en los costos operativos: el pago de salarios a sus trabajadores, el aumento de costos en los repuestos, en que no se incrementó la tarifa hace ocho años y el aumento del costo de vida. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ambar, señala que el aumento se justificaría por las razones expuestas.

“Eso no significa que la autoridad no pueda discutir el precio o corregir las distorsiones qe pueda haber en el mercado”, dice.

El ex viceministro Gustavo Guerra García ha señalado que una posibilidad de solución es que se subsidie los pasajes del Metropolitano como se ha hecho con la línea 1 del Metro de Lima que hoy sigue costando 1.50 soles. Sin ese subsidio hoy podría estar entre los 3 o 4 soles.

El experto también llama la atención acerca de que el costo actual del Metropolitano excluye a las sectores D y E del servicio porque no pueden pagar tarifas tan altas. Para él, con un subsidio del Estado el pasaje podría mantenerse en el rango de los 2.50 soles.

Entre los problemas del Metropolitano, Luis Quispe Candia señala que hay que aumentar buses, mejorar la frecuencia y unir el Metropolitano con otras zonas de Lima. Por ejemplo, hacer un alimentador de la Estación Central a Gamarra o de Tomas Valle al Aeropuerto. La idea es que el Metropolitano sea una red que alcance otras zonas de Lima. El experto también coincide en un subsidio a los pasajes.

En otros países

Servicios similares en otros países tienen una cobertura mayor en sus ciudades. Eñ Metropolitano nació a semejanza de sistemas parecidos en Curitiba (Brasil) o Bogotá (Colombia), que iniciaron operaciones muchos años antes y contaban con varios corredores segregados en sus ciudades. Una red. El sistema de transporte público de Curitiba ha sido muy exitoso y fue el ejemplo que tomaron muchos países.

El Transmilenio de Colombia opera desde hace 20 años. Ha logrado movilizar a más de 4 millones de usuarios en Bogotá y ha reducido los tiempos de desplazamiento: atraviesa toda la ciudad en 110 minutos. Tiene 114 kilómetros de carril exclusivo y 153 estaciones. En su construcción también se renovó el espacio público: tiene 99 kilómetros de ciclovías y 166 mil metros de espacio público para la ciudad.

Tiene una flota de 2.357 buses troncales y 927 de alimentación. La renovación de buses ha hecho que 483 de ellos sean eléctricos y 1,000 más se sumarán próximamente. Sus principales problemas actualmente son la falta de seguridad contra los hurtos y la integración con otras modalidades de transporte. El costo del pasaje es subsidiado.

Por su parte el Transantiago opera desde el 2005 en Santiago de Chile. Tiene varias troncales que recorren toda la ciudad y el 2019 cambió su nombre de Transantiago a Red Metropolitana de Movilidad. Se dice que es uno de los sistemas más integrados con otros servicios, como el Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central. En general el sistema de transporte público chileno es considerado uno de los más eficientes de Sudamérica aunque más caro. Justamente un aumento en los pasajes desató los hechos de violencia de 2019.

A diferencia de estos servicios el Metropolitano sólo cuenta con 1 corredor segregado y cinco rutas complementarias. “En otros países este sistema de transporte rápido no es una sola ruta, es una red de buses que recorren la ciudad”, dice Luis Quispe Candia. La tarea de la ATU debería ser mejorar el sistema e integrarlo con el Metro de Lima y las rutas complementarias. Es decir que con una sola tarjeta se pueda usar el transporte para desplazarse por toda la ciudad. Solo con un servicio eficiente el alza de pasajes se justificaría. Hoy no lo tenemos.