Mariana Cruz: “Cuando más necesitamos del Estado, nos dimos cuenta de sus fallas”

Mariana Cruz y Jorge Lossio aportan a este necesario análisis con el libro ¿Qué hicimos mal? Sociedad y estado frente al Covid-19 (IEP, Instituto Riva Agüero, 2022), con el que buscan rescatar las respuestas que resultaron valiosas, para diferenciarlas de aquellas superficiales o contraproducentes. Cuando todavía es reciente el doloroso recuerdo de miles de compatriotas fallecidos, urge entender la tragedia que hemos vivido. Conversamos con Mariana Cruz, egresada en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

"¿Qué hicimos mal? Sociedad y estado frente", por Jorge Lossio y Mariana Cruz. Foto: IEP

En el inicio del libro hay una pregunta fundamental: ¿por qué fuimos uno de los países con más muertes por millón de habitantes?

Creo que fue una suma de factores de largo plazo que han venido ocurriendo y que se han exacerbado y visibilizado más que nunca durante la pandemia. Es decir, el descuido de las personas, el desacato de las normas, pero también el mismo hecho de cómo el Gobierno ha mantenido sus instituciones públicas y de salud, y cómo su precarización se ha visto más que nunca en la pandemia, porque cuando más necesitamos del Estado más nos dimos cuenta de sus fallas.

Precariedad en salud y también una gran inestabilidad política en plena pandemia.

Claro, hemos tenido a Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Manuel Merino y ahora también Pedro Castillo, son cuatro gobernantes que han pasado en menos de dos años y medio.

Y ocho ministros de salud.

Sí, y entonces ¿cómo se puede mantener políticas para hacer frente a una pandemia si es que no hay cierta continuidad? Cada vez que se reiniciaba algo, el enfrentamiento con el Congreso nos dejaba sin autoridades.

¿No podía hacerse efectivo ningún plan?

No se podía tener nada, ni un plan a largo plazo con el que se pudiera combatir eficientemente la pandemia. También está el hecho de que el conocimiento de la enfermedad se fue desarrollando a lo largo de la pandemia. Al inicio las medidas eran de sobrevivencia porque se desconocía cómo combatir el virus, pero luego ya se vieron bastantes intereses personales. Por ejemplo, cuando salió el caso vacunagate. Fue un instinto de supervivencia de alguna manera. Y ya luego hemos visto cómo actuaban el sector estatal y el privado.

La pandemia mostró las mejores y peores caras del sector estatal y del privado.

Basta recordar cuánto era el dinero que te pedían únicamente por admitirte en las clínicas. En cierto momento, las cifras de miles de soles tuvieron que ser controladas por el Estado, tanto que en un momento se llegó a decir que las clínicas iban a ser expropiadas. Al final tuvieron que pactar con el Gobierno para que estas cifras bajen. Pero las clínicas tienen cierta permisividad no solo para el acaparamiento de medicinas si no para implantar sus precios, y eso es a partir de la Constitución de los 90 que se ha permitido el libre mercado y también la privatización de la salud. Es así que las clínicas privadas pueden poner sus propios precios y no ser reguladas, hasta ese momento en que se vio la necesidad de que el Estado ponga el pare en la emergencia.

La cuarentena fue un golpe muy duro para la economía, las familias, los hogares.

Muchos de los sectores más acomodados y menos acomodados pudieron quedarse en su casa las primeras semanas. Pero muchas personas se ganan los ingresos día a día y tenían que salir a trabajar. Por eso no solo se debe hablar del trabajo remoto, si no cómo se evadió la cuarentena porque no era posible cumplirla. Fue una cuarentena para un sector de la población que pudo mantenerse en sus hogares, muchos otros no pudieron.

Hubo respuestas disparatadas. Se mezclaba religión, pseudociencia, charlatanería; se debatía usar ivermectina, cloroquina; aparecían fake news, teorías de la conspiración...

Esta pandemia es la primera que vivimos en un contexto de virtualidad y globalización, en la que tenemos acceso a la información como nunca antes. Principalmente en Facebook o WhatsApp, circuló información acerca de remedios caseros, especialmente en el primer año de la pandemia, en el que no había todavía el antídoto para el coronavirus. La gente necesitaba creer que había formas para curarse, además porque también se acapararon las medicinas tradicionales para tratar la gripe. Y no hubo camas en muchos momentos... Por eso hay que entender estos remedios como parte de la supervivencia y también en el desconocimiento y el miedo a algo que no tenemos solución en nuestras manos. Siento que es natural, es tratar de sobrevivir en casos en los que no puedes acceder a la salud, a camas, y cuando los remedios científicos no funcionaban.

Hay algunas escenas que se nos quedan de todo lo vivido, como los caminantes regresando a sus pueblos lejanos, las largas colas en busca del oxígeno, iniciativas como el comando Matico en Ucayali...

El caso de los caminantes fue interesante pues ahí se vio cuáles eran las medidas y cómo funcionaba realmente la cuarentena. Otras escenas que quedaron son las marchas en noviembre de 2020, con las mascarillas, y los mensajes al mediodía de Martín Vizcarra: en esos primeros meses él se creo una figura salvadora pues de alguna manera nos decía a diario qué estaba pasando, y nosotros teníamos que confiar en su palabra, pero luego vimos cómo se derrumbó esa figura... Todo eso quedará en el imaginario común.

En el libro se destaca algo que es muy peruano, buscar culpables, ¿las autoridades estuvieron a la altura de lo que necesitábamos?

Las figuras políticas tampoco estaban preparadas para un momento en el que se les necesitaba más que nunca. No estuvieron a la altura porque creo que nadie estaba dispuesto a dar el cien por ciento en el momento de la pandemia porque, como digo, fue un momento en el que el ámbito público se necesito más que nunca y no están acostumbrados a dar ese compromiso con su cargo. Vimos cómo los intereses de cada uno repercutía en los peruanos. Clínicas, precios, colas, todo resultado de la política que hemos venido arrastrando de la privatización de muchos servicios, elementales para la vida de los peruanos.

Si en las ciudades de la costa fue muy dura la pandemia, en la sierra y sobre todo en la Amazonía fue devastador.

El caso más icónico es Iquitos. La ciudad más grande de la Amazonía había colapsado en todos sus hospitales y simplemente tuvieron que poner a las personas fallecidas una encima de otra, en bolsas. Y si la ciudad mas grande de la selva no tenía medidas sanitarias, cómo habrá sido a nivel más pequeño porque también el virus se transmitía a las poblaciones aborígenes, que no tienen las mismas defensas. No se da prioridad a la salud, más que al extractivismo que hay ahí.

El boom económico del que se hablaba no era tan cierto. Mucha precariedad del Estado.

El Estado ha tenido que tomar mucho más control en todos los ámbitos que en el libre tránsito, salud, lo económico. Ha tenido que tomar más presencia porque fue un caso excepcional ante el que muchos tuvimos que cambiar hábitos o rutinas... El Estado ha tenido que controlar los excesos no solo del sector privado, también al sector público que tuvo que incrementar camas UCI y camas en general. También hay que pensar en que este control momentáneo que ha tenido sobre las vidas cómo va a desarrollarse a futuro. Es decir, ¿el Estado va a tomar en serio la estructura de los hospitales, de la salubridad, de las cañerías, del acceso al agua? Porque muchas personas necesitaban lavarse las manos y no podían. Tiene que haber una mejora a largo plazo, pues hay la posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir.

Pero la clase política parece que no ha aprendido las lecciones, siguen los conflictos y aún hay muchas carencias.

Las soluciones momentáneas no nos pueden impedir ver el problema estructural. A los hospitales no solo le faltan camas, el sistema de salud debe preocuparse por sus médicos y personal de salud, primera línea en toda esta pandemia. Hay que ver el problema en general, intentar mejorarlo. También considero que el sector privado tiene que ser más supervisado, no puede ser que de la noche a la mañana hayan incrementado los precios y no se haya dicho nada por mucho tiempo. Hay que combatir los problemas de forma más holística, más completa, más que solo combatir pequeños casos, pues eso no lleva a nada.

Hay que estar en alerta pues la pandemia no ha terminado, y si termina, vendrán otras.

Sí, aprender a saber cuidarnos y saber cuidar a los demás. Y nos ha dejado lecciones como el uso de la mascarilla. Pero hay que pensar en los demás, pues muchas veces no todos tenemos el mismo ingreso que nos permita tratar las enfermedades que estamos padeciendo.