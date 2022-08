Las décimas de la cuarentena

Todo empezó con la pandemia. Felix Lossio, sociólogo, empezó a tomar notas de las cosas cotidianas que ocurrían en el país durante la cuarentena decretada por el gobierno a partir de marzo de 2020, tras la aparición de los primeros casos de COVID-19 en el Perú.

“Me salía el sociólogo. Hice una cronología de hechos que ocurrieron entre el 2020 y el 2021. No había mayor elaboración, solo anotar temas de la cuestión política, económica, social, sanitaria. Hechos cotidianos que ocurrían cada semana”, cuenta Félix.

Más adelante, quizá para lidiar con el temor por la pandemia, empezó a escribir textos rimados que solo mostraba a algunos amigos o familiares. Tenía la intención de arrancarles una sonrisa en medio de tiempos tan difíciles, incluso terribles para algunos que tenían un familiar contagiado.

Fue mucho despues que se animó a escribir en formato de décimas. Recién entonces empezó a darles forma a sus escritos pensando quizá en una futura publicación. “Pero siempre como un proyecto muy personal”, comenta. Todo nació de la necesidad de registrar los acontecimientos, lo que iba pasando en el encierro.

Así nació “A cuarentenas aprendí, la pandemia peruana contada en décimas”, una publicación personal, que está acompañada de ilustraciones de Daniela Larrabure.

"A cuarentenas aprendí", por Félix Lossio Chávez. Foto: difusión

“Buen y apreciado lector / estas décimas escribo / con ánimo creativo / y con un poco de temor / por si salieron de terror. Yo te las doy convencido / para recordar lo vivido / y quizá cuando las leas / dirás “esto fue de veras / y lo he sobrevivido”.

PUEDES VER: Nueve mil mineros ilegales causan destrucción de la Amazonía peruana

Con estas décimas se abre el libro y luego siguen secciones a la manera cronólógica: El inicio. La nueva normalidad. Olas, picos y marchas. ¿Una nueva esperanza? Y, ahora, ¿qué ?, entre otros capítulos. En ellos están temas que Félix quería registrar para no olvidar. Por ejemplo, los aplausos a los doctores a las 8 de la noche, los toques de queda, los días distintos que hombres y mujeres iban al mercado, la llegada de las vacunas...

Y también tenía otra razón para escribir literatura, para escoger las décimas. “También es un pequeño homenaje a mi abuelo Papá Jorge, quien durante años decía todo en rimas”, cuenta en la presentación inicial del libro.

“Se armó el Vacunatón: / siempre con alma de fiesta / entras con música puesta / si tienes treinta reggaeton; / si son sesenta bolerón. Muchos iban con disfraces / de Batman y sus secuaces / o del Juego del Calamar / Halloween no hay que extrañar, / me toca cuando Thor pase”.

Décimas como las anteriores ha plasmado Félix en su libro. Son sencillas y una muestra de su admiración a un género literario con mucha tradición y arraigo en el Perú. Además el Perú es cuna de excelentes decimistas, de los cuales Nicomedes Santa Cruz es el abanderado.

PUEDES VER: Uso de las mascarillas será opcional desde fin de mes

“Las decimas siempre me han parecido interesantes, potentes, y tienen una gran historia en el Perú. Yo no me considero decimista, pero me parece un formato amigable, rico y me sentía comodo de trabajar esto”, comenta Félix, que además está conciente de la complejidad del trabajo de algunos decimistas peruanos.

Su libro además tiene en su parte final unas plantillas para que los lectores, grandes o chicos, se animen a escribir sus propias décimas. Para el autor es una forma de difundir un género literario que le gusta y quiere compartir con más personas.

“A cuarentenas aprendí” se presenta el próximo 3 de setiembre en la feria del Libro de Chorrillos a las 4 pm. “Estas décimas son una invitación a reconocernos en las estampas que relatan, a sentirnos menos solos...”, dice Gino Luque en el prólogo. Que así sea.