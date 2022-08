Los virus que siguen apareciendo

El 4 de agosto pasado, un estudio publicado por investigadores de China, Singapur y Australia en The New England Journal of Medicine (NEJM) titulado “Un henipavirus zoonótico en pacientes febriles en China” daba cuenta de 35 casos registrados en las provincias de Shandong y Henan, en China, en los últimos cuatro años, debido a un virus de origen animal: los síntomas eran fiebre, fatiga y tos.

El virus ha sido identificado como Langya Henipavirus (LayV), una variedad que hasta ahora no ha causado la muerte de ningún contagiado y se hospedaría originalmente en las musarañas. La mayoría de pacientes eran agricultores que estuvieron en contacto con animales y no se ha detectado ningún caso de contagio de persona a persona.

Según el portal de noticias The Paper, el henipavirus es una de las principales causas emergentes del salto de enfermedades animales a humanos (proceso denominado zoonosis) en la región de Asia-Pacífico. El Langya Henipavirus, para el que no existen aún vacunas o tratamientos, fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de los pacientes. En algunos había evidencia de daños en el hígado y los riñones. Los investigadores son dirigidos por Wei Liu, del Instituto de Microbiología y Epidemiología de Pekín.

Esta variante se vincula a otros Henipavirus conocidos que son el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV). De estos, el virus Hendra sería el más peligroso: la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que este virus provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 y el 75 % que “puede variar según las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico”.

En el caso de estos virus, el vector de trasmisión sería el murciélago de la fruta.

“Lo importante de esta noticia es que los sistemas de vigilancia deben estar activos en el mundo preparándose para cualquier otra futura pandemia. En este caso, ese estudio demuestra que el sistema de vigilancia está funcionando y no hay razón para pánico alguno en este momento”, ha explicado el doctor Elmer Huerta en un programa de radio.

Otros virus

Además de este virus recién detectado, otros que han provocado enfermedades de reciente aparición como la viruela del mono o el COVID-19 tienen origen animal. Según la OMS, los patógenos que han saltado de animales a humanos -zoonosis- son un problema de salud pública global que se ha multiplicado en las últimas décadas por factores como el aumento de la población, el auge de la movilidad, la destrucción de ecosistemas y el comercio de especies.

Las zoonosis están impulsando las enfermedades emergentes en los seres humanos de forma significativa y constituyen el 75% de las surgidas en los últimos 40 años, de acuerdo con la OMS. Dos tercios del total de los patógenos transmisibles entre personas son zoonóticos, es decir, han saltado de un animal al humano.

Explicación de la zoonosis. Foto: PNUMA

El virus del Nilo, el zika, el ébola, la gripe A, las epidemias de MERS de 2012 o el SARS de 2002, y las pandemias del VIH o el COVID-19 son ejemplos de infecciones zoonóticas.

Los casos de viruela del mono, por ejemplo, han aumentado en 20% en el mundo respecto de la semana precedente según la OMS y es motivo de preocupación para ese organismo. El afán de los humanos por ocupar territorios de animales silvestres o destruir ecosistemas ha provocado muchas de estas enfermedades. Estamos advertidos: la próxima pandemia puede no estar lejos en el tiempo.