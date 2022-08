Mitos y certezas sobre el quechua

Odi Gonzales vino, vio y presentó en Cusco y en Lima, su libro de ensayos Nación Anti. Pero la Covid-19 interrumpió la gira. Ya restablecido, el destacado investigador, poeta y traductor respondió estas preguntas desde los ambientes de la New York University, donde ejerce la cátedra de español y quechua.

Descubro en su libro la casi inexistencia de sinónimos en quechua por su cualidad oral. Sin embargo, existen diccionarios desde el siglo XVI y usted acaba de publicar uno de quechua, español e inglés...

El quechua prescinde de sinónimos. Me rehúso a emplear el término ‘no tiene’ porque eso implica una carencia. La sinonimia es hechura de la escritura, de la retórica; ninguna lengua oral condesciende a la sinonimia.

Su naturaleza minuciosa y concisa no procura sinónimos, sino términos cabales y únicos para cada acción. Los arduos sufijos encaminan cada palabra al significado preciso. Que una lengua prescinda de sinónimos no impugna los diccionarios. Un buen diccionario quechua no admite ripio; es cero colesterol.

Este quechua que hoy se habla en el Perú ¿es un “invento de los curas que impusieron el cristianismo durante el Virreinato”?

No hay un solo quechua; es un portento de variantes y subvariantes y esa es su riqueza, su vigor. Hay lingüistas que quieren unificarla, reducir su escritura con tres o cinco vocales (una pelea rancia e inútil, lejos de la comunidad de hablantes). Hay también gente que enmienda, corrige en reediciones la grafía multivocálica de Guaman Poma. La refonologización, dicen, atañe también a los términos castellanos que comparecen en la dicción del monolingüe quechua.

El libro Nación Anti del investigador Odi Gonzales se explaya sobre las diferentes incógnitas sobre el quechua. Foto: La República

Según esto, los mestizo bilingües debemos acallar nuestra dicción mixta y simular a los monolingües como si no fuéramos también genuinamente andinos. No se discute el registro de la cabal dicción de los monolingües, sino el uso de este registro para dictaminar una articulación y escritura general y única. Me niego a creer que el inca Garcilaso, el primer mestizo, el primogénito de dos culturas, articulara o escribiera kawallu, diyus, tisarullu.

Decir cabalmente caballo, dios, desarrollo no constituye deslealtad a la lengua quechua; el término caballo no es quechua y, tarde o temprano, el monolingüe, inmerso en el mestizaje lingüístico, terminará pronunciando caballo. No se puede eludir el español; eso no es claudicar, no es ser desleal al idioma andino.

Resulta fascinante descubrir que en quechua no existía el verbo “tener”. No se dice “yo tengo esposa”, sino “yo soy con esposa”.

La tríada de verbos tener, vender, comprar llegó a los andes con el advenimiento del dinero y los conceptos de riqueza, de propiedad privada, traídos por los europeos. En el quechua no existe el verbo tener separado del ser.

El verbo tener en el runasimi emerge solo en la traducción. En el quechua prevalece el ser no el tener. Y es que solo el ser puede tener; el tener sin el ser es inviable. El español y el resto de las lenguas escriturales poseen el verbo tener sin ninguna conexión con el ser. Ñoqa kani warmiyoq se traduce asazmente ‘yo tengo esposa’, pero cabalmente es ‘yo soy con esposa’, que una conjunción, vínculo, correlación, reciprocidad, no propiedad ni pertenencia.

Los numerales denotan la misma lógica: once se dice chunka hukniyoq, que literalmente refiere diez con uno, o uno con diez, una conjunción: chunka (diez) no prevalece sobre huk (uno) y viceversa. Sino hubiera diez no habría once, y si no hubiera uno tampoco habría once.