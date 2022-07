Un viaje para no morir: Sonaly Tuesta

Si hay alguna palabra que se asocia inmediatamente cuando se menciona a Sonaly Tuesta es “viajes”. Su programa Costumbres fue un viaje constante a todos los rincones del país, a todas nuestras identidades y saberes, hacia la más lejana de las comunidades (“era urgente viajar a los pueblos, el nuestro es un país de gentes, de rostros, de personas”).

Costumbresctiene más de 20 años de vigencia. Un espacio cultural con muchos seguidores. Foto: difusión.

Igualmente, para ella el Perú es un “viaje eterno”, una intensa suma de rutas en la que cada día se conoce algo diferente y nos da unidad al mismo tiempo (“el Perú es un viaje eterno y es como una casa enorme donde he sentido que cada parte de esta gran casa tiene un espacio con un rostro diferente”).

Fue viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Foto: difusión.

Y cuando se enfermó gravemente, al punto de casi perder la vida, de estar en coma nueve días, de luchar por su vida en una sala UCI, entendió que todo eso que vivió en los extremos del tiempo presente era como Un viaje para no morir, como un viaje de pronóstico reservado, de darle las ¡gracias! a todos aquellos que nunca la abandonaron.

“No ha sido tan fácil aceptar la vida luego de haber estado tan cerca de la muerte. Aún sigo reacomodándome en el espacio y el tiempo, aún descifro lo que he sido y soy ahora…. Con cada persona que me encuentro, sea que conocía antes o no, es una fiesta de regreso. “¿Ya estás bien?”, me preguntan. Y es increíble la felicidad que me nace de lo más profundo cuando respondo: “Sí”.

“Un antes y un después“

El 2 de junio del 2016 empezó esa durísima travesía que cuenta en Un viaje para no morir, su nuevo libro para la editorial Artífice Comunicadores.

Un viaje para no morir (Ed. Artífice Comunicadores) se presenta el 29 de julio en la FIL. Foto: Artífice Comunicadores.

Ese día empezó a sentir fuertes dolores en el cuerpo, pensó que era una gripe más, uno de esos males que aparecen y suelen desaparecer con un buen té caliente y un poco de reposo. Pero no, nada de eso, el posterior enrojecimiento de la piel, la garganta inflamada, los dolores extremos, le anunciaron a la periodista y conductora de televisión que no era un mal común, que no podía seguir preparando el guion para su programa de TV sobre la fiesta en honor al Espíritu Santo en Huancavelica.

Dos días después entró a UCI, el 4 de junio del 2016, un día antes de la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

En realidad, Sonaly Tuesta, rostro y cerebro del exitoso Costumbres, sufrió el embate de dos virus, uno de ellos letal (“de dos muere uno”) que ataca a las vías respiratorias y daña muchísimo el pulmón.

El libro, que califica como un viaje, nos lleva por esos días de incertidumbre y de ganas de sobrevivir, pero también por esos días de oración de su gente, de mensajes masivos, de actos como el de Víctor Torres, de Ica, quien trajo de su tierra el sudario del Señor de Luren y la capa de la Virgen de Llauca hasta Lima, directo a la clínica, para que ella mejore.

“Sí, en realidad el libro es un viaje. Las personas que lo lean se van a encontrar con muchas imágenes, es muy audiovisual. Tiene recorridos cortos, largos, vuelves atrás, avanzas, te puedes detener. Es el trance de tratar de sobrevivir, sobrevivir en cualquier escenario. Son cosas que para mí eran una fortaleza. Y era ver si me acordaba de lo que había vivido, si mi memoria estaba intacta, por eso hay una evocación a muchos lugares”.

Devotos del señor de Gualamita rezaron por su mejoría, los que llevaron en hombros a la imagen de la virgen Asunta también, los peregrinos a la morada del milagroso Señor Cautivo de Ayabaca se sumaron a los deseos de recuperación, aquellos que subieron el centenar de escalinatas hacia la Cruz de Motupe o los que dejaron sus fotos en las paredes del cerro Chalpón o las familias que siguen al patrono San Miguel Arcángel de Huambo o los que llegan a Otuzco para postrarse humildes ante la Virgen de la Puerta.

Esa enfermedad, según confiesa ahora Sonaly Tuesta, en su departamento de Pueblo Libre, significa un antes y un después.

“Antes de enfermarme pensaba que jamás me iba a enfermar, yo me sentía invencible, después comienzas a sentir que eres completamente vulnerable, que definitivamente sin salud no puedes avanzar, no puedes seguir creando, además hay una vocación de tenerme más paciencia porque yo era muy exigente conmigo misma, entonces a raíz de eso es encontrar mi propio equilibrio. Y hay un cariño más para ti y amas más a los demás, que fueron desprendidos en ese momento, a todos los que te acompañaron, a todos los que postergaron su dolor para pensar en ti”.

“Hasta donde se pudo“

Mariela Sonaly Tuesta Altamirano, quien siempre tuvo presente en sus horas de convalecencia a sus hijos Gabriel y Santiago, a sus hermanos Nelly, Nancy y Glatzer, a su mamá Nélida, tras su salida de alta el 22 de junio del 2016 y su recuperación, sorprendió al ser designada por la entonces titular de Cultura, Gisela Ortiz, como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Estuvo desde el 5 de noviembre de 2021 al 7 de abril de este año. Su critica al premier Aníbal Torres por citar al genocida Adolf Hitler despertó la furia del jefe de la PCM. Él la despidió.

Adiós al viceministerio

¿Te molestó a forma en qué saliste: por rechazar la frase de Aníbal Torres elogiando la labor de Hitler?

No estaba acostumbrada a esas reacciones, me sorprendió. Pero tengo la conciencia supertranquila. Hay muchas cosas que están saliendo de las gestiones que hice. Da tranquilidad porque estuve 5 meses y pude hacer algo. Comprobé que pese a lo difícil y de lo lento del Estado, si hay voluntad y objetivos claros se pueden hacer cosas.

¿Aceptar el cargo de viceministra de Cultura fue también parte del reto de tu recuperación?

Yo asumí ese cargo porque sentía que podía hacer algo desde ese espacio, porque lo conozco. Mi búsqueda siempre ha sido esa: lograr que desde la cultura, en este caso, se pueda afirmar o desarrollar el bienestar integral, por eso acepté el reto. Y por eso es que estuve ahí hasta donde se pudo.

Ahora Sonaly Tuesta está en su viaje. La hija de Lámud, Chachapoyas. La muchacha de la mochila al hombro por las rutas y pueblos del país. La que vino a Lima, a Puente Piedra, a los 15 años. La periodista de El Mundo, El Sol, TV Perú. Está en el viaje, que es como le llama a esas grandes ganas de seguir creando y viviendo.