Giovanni Ciccia, el director

Giovanni Ciccia se convirtió en director sin quererlo, sin planificarlo, en el 2004, dos años después de la muerte del dramaturgo trujillano José Enrique Mavila. Ese año montó la obra “Un director” en el centro cultural de la Universidad Católica porque era “la única manera de mantenerlo vivo” y luego editó un libro con todas sus obras inéditas. “Me volví director porque pasó, no porque yo lo decidí”, aclara. Lo que sí decidió fue dirigir “Cosas de amigos”, una comedia que se rodó en febrero de 2020, semanas antes de la cuarentena en nuestro país.

“Cosas de amigos”, de Giovanni Ciccia. Foto: difusión.

El actor que ha dirigido a otros actores, muchos de ellos ‘sus amigos’, cuenta que esta película ya estaba lista para estrenarse en setiembre de 2020, pero tuvo que seguir esperando debido a la aparición de las nuevas variantes del Covid-19. Ahora cree que fue lo mejor porque es un buen momento para que los peruanos la veamos, después de tanto encierro y conflicto entre amigos y familiares.

“En el Perú, sobre todo después de las elecciones, hubo mucha bronca, muchas peleas entre amigos y familiares. Entonces me parece que es una película muy pertinente hoy en día”, expresa Ciccia, que ha visto más de cien veces “Cosas de amigos” y no se cansa. “Cuando uno hace una película, es como tu hijo, te parece el más bonito del mundo. Cuando dejo de verla, me hago preguntas, me vienen dudas sobre si podría estar mejor o no y cuando la veo -sobre todo en pantalla grande-, digo: ‘está perfecta, me encanta así como está’”.

El elenco perfecto

Ciccia, de 51 años, ha filmado, editado, posproducido y distribuido “Cosas de amigos”. Pero lo que más ha disfrutado hacer es dirigir a actores y actrices. Cree que su trabajo como actor le ha dado una gran ventaja, porque –según explica– puede hablarles en idioma de actor y porque tiene las herramientas para poder llevarlos por el camino que la película requiere. No obstante, también se ha cruzado con intérpretes que se han rebelado y han obviado las indicaciones. Cuando le ha pasado en el teatro, donde no puede repetir la escena o editar, solo le ha quedado respirar y tener paciencia.

Para trabajar mejor, prefiere grabar con gente que ya conoce. Asegura que, al menos para esta película, no necesitó hacer casting porque Bruno Ascenzo, Rodrigo Sánchez Patiño y Óscar Lopez Arias eran las personas idóneas para sus personajes. “Leí el guion y ya me los imaginaba. Son la gente con la que a mí me gusta trabajar porque son talentosos”, manifiesta. Descarta que eso lo convierta en un director que no da oportunidad a nuevos talentos. Es más, hacer casting le apasiona porque “encontrar a los actores perfectos para una película es un lujo”.

Curando heridas

Giovanni ha vivido momentos difíciles en la pandemia. No solo dejó de hacer cine, teatro, música y televisión; también volvió a experimentar la muerte de un amigo. Ha pasado más de un año desde la partida de Kenneth Quiroz, pero hasta ahora no supera la ausencia del bajista de Chabelos, con quien se comunicaba todos los días, vía Zoom, y con quien logró hacer más de 20 canciones. “Querido amigo, la vida duele más sin tu sonido”, reza parte de la canción “Más triste que la mierda” que Ciccia creó en su honor.

Su regreso a “Al fondo hay sitio” y el estreno de “Cosas de amigos” ha ayudado al actor a sanar sus heridas. Dice que ahora está feliz porque su personaje en la teleserie ha calado en el público y porque cree que su película, que merece ser vista por desarrollar un tema sensible y controvertido, será la comedia más divertida del año. De eso no tiene dudas.