Autorretrato de narrador

Escribe: Gabriel Gargurevich

Quién mejor que yo para escribir sobre mí? Si en algo me he especializado en la vida es en entrevistar, en hacer que la persona que tengo al frente se olvide de que está ante un periodista, y se sienta a gusto, como si tomara el café con un amigo. Ahora me entrevistaré a mí mismo... y seré incisivo. Se acaba de presentar mi primera novela y esta será la primera entrevista que daré. Aún no se me pasa el susto por haber publicado una novela tan reveladora como Más de la cuenta, y ahora toca hablar de lo que ahí escribí...

¿El protagonista del libro eres tú?

Miguel Salvatierra no soy yo, pero se me parece, sobre todo en un momento determinado de mi vida, cuando entrevisté al candidato a la presidencia Alfredo Barnechea, en el 2016. La entrevista se hizo, la tengo registrada en mi grabadora, y la reproduzco en su totalidad en el primer capítulo de la novela, casi sin cambiar nada...

¿Casi?

Le cambié el nombre a Alfredo Barnechea; en el libro se llama Alfredo Olaechea; lo convierto en un personaje de ficción...

¿Qué tanto se aleja de la realidad?

En la vida real, el político no llegó a ser presidente porque rechazó un pan con chicharrón, en la campaña del 2016. En Más de la cuenta, este candidato llega a ser presidente del Perú y se ve inmerso en un escándalo, luego de perseguir a Miguel Salvatierra hasta el baño de Palacio de Gobierno, y ya no cuento más, tienen que leer la novela...

El escritor Richard Parra ha escrito sobre este libro: “Al irónico y nostálgico narrador de esta novela, lo motiva tanto el sexo y el consumo de sustancias, como la escritura, la fama y el amor”. Sexo, drogas y rock and roll. Eso siempre vende, ¿no crees?

Tú me conoces más que nadie y sabes cuánto me ha costado escribir lo que hay dentro de esa novela, soy muy pudoroso.

¿Por qué te costó tanto si Miguel Salvatierra no eres tú? ¿Este libro es ficción o no ficción?

Es ficción y no ficción. Hay cosas que han sucedido en la vida real, y otras que no, pero que me podrían haber sucedido... En todo caso, este libro representa mi manera de sentir, de alguna manera, para bien y para mal, y no me importa desnudarme en público, quemar todas las naves, incluso exponer algunas miserias, porque así se tiene que escribir; así se conecta con los lectores; los lectores agradecen la honestidad en un escritor...

¿Miguel Salvatierra es un periodista maldito? ¿Un rockero sin remedio?

Todo lo contrario. Miguel Salvatierra es un romántico empedernido; es muy fácil de convencer, sensible, ingenuo, estricto consigo mismo, pero a la vez sin límites... Es como un Quijote moderno atormentado, en busca de su dulcinea. Pero aquí no hay molinos de viento, aquí hay chamanes, videntes, maestros de meditación, callejones miraflorinos, discotecas en Barranco, caimanes en el río, naufragios, euforia y caídas al subsuelo... Miguel Salvatierra comete todos los errores posibles en busca del amor, o del deseo, pero se salva, el amor total lo salva.