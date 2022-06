En el mundo de Chaski

Mateo es un niño tímido al que le cuesta hacer amigos. Un día se encuentra con Chaski, el zorrito guardaparque, y conversa con él. “Me gusta jugar en el parque, a veces quiero jugar con otros niños, pero no sé cómo hablarles, me da vergüenza”, le dice. “Me duele el estómago, me sudan las manos y siento mi cuerpo tenso”, continúa. “Debes relajarte un poco”, le contesta Chaski. Y agrega: “Un amigo animal nos puede ayudar con este desafío”.

Luego le cuenta la historia de Jorge, el pingüino, un animal que por ir a pescar, sin darse cuenta se alejó de sus amigos. Cuando finalmente se encontró con otro grupo de pingüinos, como todos los de su especie, no tuvo problemas en unirse a ellos. “Primero los observó y luego hizo contacto con un sonido peculiar que hacen ellos”, le dice Chaski a Mateo. “Hay que pensar qué puedo decir y escuchar lo que tienen para decirme”, le sugiere.

En el capítulo hay más consejos para los chicos que tienen problemas para iniciar una conversación y hacer amigos (y para los adultos que viven con ellos): por ejemplo, permitirles sentir emociones como miedo o vergüenza sin que se sientan raros o extraños; hablar en casa sobre nuestras emociones, evitar presionarlos porque cada quien tiene su propio tiempo para vencer la timidez, y estimular siempre su curiosidad, algo innato en los niños.

Chaski, el guardaparque es un programa de Canal IPe, en que el zorrito andino guía en cada capítulo a un niño o niña y le enseña a través de la sabiduría del mundo animal a conocer sobre sus emociones, resolver problemas y desarrollar sus competencias. En cada capítulo, además, los niños podrán aprender sobre distintos animales. Por ejemplo, en la historia de Mateo se podrá saber en qué parte de la costa peruana habitan los pingüinos y muchos datos más.

“El personaje de Chaski ya tiene dos años en el canal. Apareció en programas con otro concepto. Había quedado en la memoria de nuestro público infantil y le tenían mucho cariño. Esta vez queríamos sacarlo del estudio, hacer que converse más con los niños y que ellos se sientan escuchados”, explica Rossi Yupanqui, productora del programa.

En cada capítulo de Chaski, el guardaparque, un niño o niña lo visitan. El zorrito los recibe y conversando salen a flote los sentimientos o algún comportamiento del menor. Apelando a las historias de los animales amigos de Chaski el programa ayuda a que los niños gestionen sus emociones. En cada entrega hay, además, animaciones que refuerzan la historia, y trivias y juegos que Chaski le propone a sus seguidores-televidentes.

“En el programa hemos trabajado con una psicóloga especializada en niños, en lo que implica el desarrollo infantil y la gestión de emociones. Si en un programa vamos a tocar el tema de la tristeza, ella desarrolla cómo se comporta un niño, cuales son los métodos en terapia colectiva o directa con ellos. Con base en eso se hace un guion, y cuando está terminado, es validado por la especialista”.

¿Sabías que el color de la cabeza de un cóndor cambia según su estado de ánimo? ¿O que el noble burro es un animal muy inteligente? En Chaski el guardaparque no solo se busca darle a los niños consejos para lidiar con la tristeza, la ira, la arrogancia o la humildad, y ser más empáticos con los demás, sino que también se aprende sobre los animales, sus características y algunas curiosidades sobre ellos.

Por ejemplo, en el primero de los programas de la serie se habla sobre los cóndores en cautiverio y surge la pregunta: ¿extrañarán las montañas en donde nacieron y crecieron? ¿Las grandes alturas y distancias en que solían volar? La respuesta es que muchas de estas aves han sido rescatadas después de sufrir maltratos, por lo que nunca podrán volver a volar como antes. Por lo tanto, el zoológico es como un refugio para ellas.

También podemos conocer que los burritos, esos nobles animales de carga, son hábiles e inteligentes. “Los burros tienen una gran memoria, y recuerdan lugares y rutas que no recorren con frecuencia. Pueden percibir el peligro y ser muy cautos cuando algo no les agrada. Además, son muy fuertes”, le cuenta Chaski a Mariana, una niña inteligente pero un poquito soberbia, en un capítulo dedicado a la humildad.

En otro programa podemos ver cómo Julio, un niño egocéntrico que siempre quiere que hagan lo que él quiere, escucha cómo los búfalos deciden hacia dónde ir: si la mayoría dirige su mirada en una dirección, hacia ahí van todos. No siempre se hace lo que uno quiere, sino lo que expresa una mayoría. “Lo mejor es hacer el viaje juntos”, es la moraleja.

Chaski es una serie educativa de treinta capítulos cuyo público objetivo son los chicos de 6 a 8 años, justo aquellos niños en formación que han estado un poco aislados por la pandemia. Un equipo de doce personas se encarga de la grabación del programa en locaciones del Parque de las Leyendas, el zoológico de Huachipa y el parque zonal Huáscar de Villa El Salvador. Franz Quiñonez es el creador y director del programa, y el actor Manuel Vásquez es el titiritero que mueve y le da voz y personalidad a Chaski.

“Si bien es un programa infantil, a través de Chaski queremos que los papás, mamás y adultos responsables de los niños sepan cómo tocar algunos temas, cómo hablar con ellos. También estamos contentos de tener un programa así, porque no hemos visto, como creadores de contenido, un programa que toque estos temas, que son de salud mental finalmente. Y que desarrolle las habilidades socioemocionales de los niños”, explica Rossi Yupanqui.

Chaski, el guardaparque, una producción del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), se puede ver de lunes a viernes a las 9 y a las 3 de la tarde por Canal IPe (7.4), 772 (Movistar HD), 545 (Claro HD). También puedes encontrar todos los programas emitidos en Youtube. Como todo zorrito, Chaski es muy inteligente y sabe cómo atrapar el interés de los niños.