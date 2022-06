Diego Rebagliati: “Si Cueva, Carrillo y Lapadula están inspirados, harán mucho daño“

Diego Rebagliati (Lima, 1972) jugó de defensa central, fue gerente de un club profesional y hoy analiza cada juego y los comenta con la aceptación de todas las hinchadas. Lo hallamos a punto de viajar a Qatar y se le veía muy entusiasmado por el reto de nuestra selección.

He visto cierta soberbia en las redes, hay quien ha dicho que si no le ganamos a Australia merecemos la desafiliación. Pero no va a ser fácil, ¿no, Diego?

¿Quién ha dicho eso? La gente está loca... Bueno, podría ser una broma.

Claro, puede ser. En tu opinión, ¿de qué tamaño es este reto?

Yo lo veo así. Si Perú juega bien, debe ganar el partido con tranquilidad. Si jugamos regular, lo puede ganar con apuros. Pero si Perú juega mal, puede llegar a perder. Depende mucho de nosotros. Entendiendo esto, al ser un solo partido, la dificultad aumenta porque en un solo partido se pueden dar muchos imponderables. Normalmente en el fútbol se da la lógica. Normalmente, no siempre. Y la lógica dice, por eso en las apuestas es favorito, que el Perú debería ganar.

Ahora Perú va a tener que cuidarse de las pelotas paradas, de los cabezazos, de los contraataques veloces. ¿Qué méritos encuentras en el equipo australiano?

Sí, la pelota parada es el principal argumento de ellos. Los contragolpes no me parecieron una de sus virtudes. Creo que de lo que hay que cuidarnos es si el partido avanza en tiempo y Perú no abre el marcador, no controla el resultado, va a entrar en la incertidumbre y ellos, a partir de su fortaleza física y ganas, pueden tener opciones.

Ambos, tanto Perú como Australia, tienen experiencia en repechajes. Australia mucho más, ¿crees que eso influya en el resultado?

Antes fueron repechajes de ida y vuelta, no de un solo partido. Creo que, en este caso, Perú repite como mínimo 7 jugadores del mundial pasado en el equipo titular y hasta 9 en el plantel, si incluyes a Ramos y al Oreja Flores, que no son titulares en el equipo. Australia tiene menos, cuatro o cinco, dependiendo de la alineación que pongan. Esa experiencia puede jugar a favor nuestro.

Va a ser importante la función del equipo en general, pero ¿qué jugador o qué jugadores deben estar en su máxima expresión para que la selección logre la clasificación?

Necesitamos un buen nivel de todos, pero en particular de los tres de arriba: Cueva, Carrillo y Lapadula. En la medida que ellos tres estén inspirados y en su mejor versión creo que le pueden hacer mucho daño a la defensa de Australia.

Diego Rebagliati: “Al ser un solo partido, la dificultad aumenta porque se pueden dar imponderables. Normalmente en el fútbol se da la lógica, pero no siempre“. Foto: EFE.

Ormeño o Valera, ¿cuál de los dos sería más útil al equipo en estos momentos?

La discusión de Ormeño-Valera no es una discusión del equipo. Es un cambio. El equipo titular ya lo tiene Gareca en la cabeza. Lo importante es lo que Gareca crea que es mejor y creo que ya tiene claro qué le sirve y qué no le sirve. Todos los que están en la selección tienen virtudes para estar ahí y características que en determinados momentos pueden ser muy útiles.

De estar en el caso de gareca, ¿elegirías los pases de Trauco o la seguridad de López?

A mí me gusta mucho Trauco, me parece que es un jugador muy valioso, con experiencia, viene de jugar muchos minutos en Francia. Creo que si bien Marco López es un gran jugador y tiene un enorme futuro y un gran presente, en este momento el titular es Trauco.

Crees que la palabra que definirá este partido es concentración, ¿los jugadores necesitarán estar bien metidos en su función, sin pestañear?

Mira, esta selección desde que perdió con Argentina viene jugando finales. Con Bolivia en Lima fue una final. Con Venezuela en Caracas fue una final. Ni hablar en Barranquilla, Colombia. Con Ecuador en Lima. Con Paraguay en Lima. En los últimos seis partidos todas fueron finales y de ellas ganó cuatro, empató una y perdió una. Tenemos que jugar con la misma mentalidad y la misma concentración, con la misma actitud... No me gusta mucho el término concentración...

¿Mejor es actitud?

Sí, me gusta más la palabra actitud.

De llegar al mundial ¿cómo ves al grupo que le tocaría a Perú con Francia, Dinamarca y Túnez?, ¿crees que tiene posibilidad?

Es difícil. Es un grupo muy difícil. Dinamarca y Francia están en un buen momento, sobre todo Dinamarca, pero bueno, si se llega al mundial, habrá que pensar en lo que es mejor para el equipo. Pasemos esta etapa antes de pensar en eso.

¿Esta Francia asusta más, tiene más experiencia, se ve más cuajada que la anterior?

No sé si pueda asustar todavía más un equipo que es campeón de un mundial. Y encima a un equipo campeón mundial le sumas a Benzema, probablemente el mejor jugador del mundo hoy, más complicado es difícil, ¿no?

¿Qué países son favoritos en el mundial?

Están los de siempre. Francia claramente, Alemania, Inglaterra y España por los europeos; Brasil y Argentina por Sudamérica. Y por ahí pasan las opciones. Siempre puede aparecer Bélgica o Países Bajos como sorpresa, como fue Croacia el año pasado. A la larga es difícil que no salga campeón uno de ellos, por eso es que hay pocos campeones mundiales en la historia y es difícil que aparezca uno nuevo.

¿Europa se llevará el trofeo nuevamente?

Espero que no. Espero que Brasil y Argentina puedan hacer el mejor mundial posible y puedan estar a la altura, pero va a ser difícil ganarles a los europeos.

Messi será el gran protagonista de este mundial. ¿Lo crees posible?

No sé si será el gran protagonista porque no va a depender solo de él sino del equipo también, pero claramente va a llegar en un buen momento, llega probablemente con la mejor selección argentina de los últimos tiempos. Creo que va a llegar bien y va a tener la oportunidad de hacer un gran mundial.

¿Ves otras figuras a destacar?

Sí, los de siempre. Neymar, Mbappé, Benzemá, Vinicius Junior... Por ahí pasan para mí los jugadores que hay que mirar.

¿Qué esperas del mundial? ¿Uno muy bien jugado, con mucha presencia de lo físico?

Puede ser un muy buen mundial porque a diferencia de los pasados este se juega en la mitad de la temporada europea, no se juega al final y los jugadores van a estar solo con tres meses de actividad y con pretemporadas. Entonces, físicamente no van a llegar tan cansados como en algunos mundiales que se juegan en el verano europeo. Ese solo factor puede ofrecer un gran mundial.

¿Crees que habrá alguna propuesta novedosa, que aparecerá alguna gran selección tipo la naranja mecánica del 74?

A estas alturas es más difícil que el mundo del fútbol sea sorprendido por algo. A partir de todos los partidos que nos ofrece la televisión y la cantidad de futbol que consumimos, estamos mucho más lejos de encontrar una sorpresa.

¿Qué equipos lamentas no vayan a estar?

Claramente Italia es la gran ausente.

Si pasa lo que no queremos todos y Perú no gana el repechaje, ¿ves eso como un fracaso o será simplemente una decepción? ¿Diremos: “Gareca ha cumplido”? ¿Has pensado en eso?

Prefiero no pensar en ese escenario. Creo que el trabajo de Gareca es magnífico, más allá de todo. A estas alturas, evaluar la gestión de Gareca por un solo resultado no tiene sentido. Soy bastante optimista en una visión que intenta ser lo más realista posible.

¿Crees que clasificará de todas maneras?

Sí, le tengo bastante fe al partido y al equipo.

Hay rumores de que quizás gareca nos deje después de este periodo mundialista.

Son fuertes especulaciones, pero nadie lo sabe. Gareca no se lo ha comentado a nadie, ahorita está totalmente enfocado en el partido con Australia y si se da todo bien, se enfocará en el mundial. Entonces, ese problema habrá que pensarlo cuando lo tengamos. Por ahora no tiene mucho sentido hacer mucho drama.

El entusiasmo hoy nos lleva a ocultar la realidad del fútbol local.

Soy más drástico. La clasificación no va a cambiar nada, así como ir a Rusia 2018 no cambió las cosas. Mientras la mayoría de clubes no tome el ejemplo de Melgar, las cosas no van a seguir bien. Mientras no se invierta en menores y en infraestructura a conciencia, va a ser complicado. Hay una parte que es responsabilidad de la federación, pero no todo es de ellos, mucha es de los clubes profesionales. A estas alturas, soy bastante pesimista respecto al futuro del fútbol peruano en términos estructurales y entiendo que no depende de ir al mundial. Es una gran alegría para los hinchas, para la selección en sí, pero no es la solución de fondo a los problemas del fútbol peruano.

La decisión es del técnico, pero de clasificar al mundial, ¿llevarías a guerrero y Farfán?

Depende de cómo estén en noviembre. Si están jugando en un equipo, si están con continuidad, sin ninguna duda los llevaría. Se lo merecen y nos aportarían mucho, entendiendo claramente que el titular hoy es Lapadula. Pero solo si están jugando, si es que no, no tiene mucho sentido.