“La selección ya sabe cómo jugar y tiene un gran líder”

Una idea muy presente para Elo Bengoechea Silva es que los verdaderos protagonistas del fútbol son los futbolistas, nunca los periodistas. Por eso es que opina con mucha mesura, se toma tiempo para la reflexión. Pero una vez que responde lo hace con convicción. Elo le da análisis y frescura a los programas deportivos de la televisión. En realidad, su calma esconde el temperamento que ya demostró su padre, ese talentoso futbolista y DT uruguayo llamado Pablo Bengoechea. Elo, hincha de Peñarol y de la celeste, es muy crítica de los equipos peruanos en la Libertadores, está convencida del buen papel que hará la selección en el repechaje y espera que un sudamericano se lleve el título en Qatar 2022.

El fútbol en general es un sector plagado de machismo. ¿Ha sido complicada tu labor?

Más o menos. Creo que en el periodismo en general hay muchos hombres, pero también en otro tipo de empresas. Sí me han tocado algunas cosas, pero creo que es parte de lo que nos ha pasado a casi todas las mujeres, que digan si sos linda, si sos fea, toda la crítica hacia lo físico, si estás flaca o gorda. La verdad, me he acostumbrado a trabajar con hombres y a adaptarme.

Hay un post tuyo donde respondes con mucha madurez ese tipo de comentarios. ¿Cómo así te atreviste a responder?

Estaba un poco cansada. En el post al que te refieres, que tengo dientes grandes o boca grande, bueno, siempre lo supe, desde que voy a la escuela, cuando me hacían burla las niñas. Creo que para trabajar la imagen importa, pero para desarrollarme como periodista no preciso ser una modelo, tampoco quiero serlo, por algo estudié periodismo y no intenté ser modelo, tampoco podría. Pero, bueno, también creo que es el mundo de las redes sociales. Tengo 31 años y tal vez en otro momento, más chica, me hubiese marcado más el tema de las críticas. Hoy en día ya sé quién soy, por lo menos físicamente hablando.

Una crítica es que tu puesto en la televisión quizás se debe a la importancia que tuvo tu padre como futbolista.

Sí, eso me ha pasado en Uruguay como acá. El problema es que no es un problema, pero tampoco lo puedo solucionar. Soy quien soy y llevo el apellido que llevo, mis hermanas tienen el mismo problema y no se dedican al periodismo, sino a las leyes. He tenido la oportunidad de trabajar en varios lugares, en todos competí con otros y quedé en lugares importantes. Tengo la conciencia tranquila y mis compañeros de trabajo han visto que he superado todas las etapas. Siempre me pasó, hasta cuando sacaba buenas notas en el colegio, decían porque el profesor era hincha de mi padre...

Actualmente tienes un programa de entrevistas, muy bueno, con grandes jugadores del continente. ¿Cuál de los futbolistas que has entrevistado te ha impresionado más?

Víctor Hugo Marulanda. Me sorprendió muchísimo por cómo se abrió. Por todo lo que me habló sobre el vuelo de (Andrés) Escobar. Había estado con él un par de horas antes de que lo asesinaran. Y estaba en el aeropuerto cuando pasó lo del Chapecoense. Me habló de salud mental. Me sorprendió bastante cómo se abrió, lo que nos gusta a todos los periodistas, lograr ese lado B y que realmente te cuenten cosas que tal vez nunca antes contó. Y me encantó entrevistar a Martín Palermo, a Enzo Francescoli, muy importantes, por lo que me ponía bastante nerviosa, pero intento no ser invasiva y que no noten mis nervios.

¿Alguna de esas entrevistas te las facilitaron por ser la hija de Pablo Bengoechea?

Algunos sí, porque conocen a mi padre. Muchos fueron compañeros. Como todos los periodistas, no es que consiga todas las entrevistas que intento. Algunos te responden y cuando no, pues hay que seguir intentando.

En el fútbol peruano vivimos un contraste, podemos clasificar al mundial, pero también está la Libertadores .

Ahí vemos la importancia de lo que decía el profesor Gareca, de cuán importante es que el futbolista peruano juegue en el extranjero porque juegan a otro ritmo, a otra velocidad y en el torneo peruano, con tantas condicionantes geográficas, uno juega para lo que más te sirve. Creo que exceptuando Melgar, y por momentos Ayacucho, los grandes en Copa Libertadores tuvieron una campaña bastante mala, nadie lo puede negar. Es complicado cuando no logran hacer goles, ser eficaces y por momentos tampoco defenderte bien. Y también muchas veces se ven ampliamente superados por el rival, porque el rival también juega.

Se echa la culpa de la mala campaña a los dirigentes, a los técnicos, a los árbitros, hasta al periodismo, pero ¿no tiene que ver con la actitud de los jugadores?

Es completo. Al fin y al cabo quienes juegan el partido son los futbolistas. Pero sí es cierto que cada uno, desde su lugar, colabora o perjudica al fútbol peruano. Nosotros podemos opinar, pero los DT están todo el día con los jugadores y en lo dirigencial falta un poco más de planificación. También recordemos que hace tres años no se juegan inferiores, es tiempo perdido para muchos futbolistas, va a ser muy complicado recuperar esa etapa de formación.

¿Hay una responsabilidad directa de un club, Alianza, por la goleada recibida en Buenos Aires?

Los hinchas de la “U” y Cristal preguntan por qué los responsabilizan a todos por esa goleada. Yo intento hablar en particular aunque a veces se puede hacer comentarios en general. Pero sí puedo decir que los equipos de la Libertadores fueron muy malos. ‘U’, Alianza Lima y Cristal. Tenemos que hablar de las formas, obviamente. Creo que el fútbol exige la premisa de ganar. Se puede ganar jugando bonito, bien, creando, mejor. Pero el jugar bien va de la mano de dos cosas: ser eficaces en ataque y defender bien. Creo que ninguno de los dos equipos logró eso y están los resultados. Hubo fallas arbitrales, sí, pero hubo error por todos lados.

¿Qué esperas del repechaje? ¿Crees que Perú puede llegar al mundial de Qatar?

Sí, creo que sí. De hecho, creo que es favorito, pero favorito no quiere decir nada cuando es la etapa inicial. Tengo mucha confianza, mucha ilusión en lo que el profe Gareca y los muchachos puedan hacer. Es un equipo que ya se conoce. La selección ya sabe cómo jugar y tiene un gran líder. Bueno, queda esperar y ver qué sucede, siempre sabiendo que ellos son los primeros que quieren ganar y clasificar.

¿Cuáles son los méritos que ves en la selección? ¿Gareca es el principal de esos méritos?

Gareca ha logrado consolidar y convencer a los futbolistas, pero obviamente para mí en el futbol lo más importante son los futbolistas, los que entran a la cancha y juegan el partido para bien o para mal, en general. Después, es importante tener un liderazgo y que te marque las pautas es trascendental también, pero los que juegan son los futbolistas.

Edison Flores marcó en la histórica victoria de Perú en Barranquilla. Foto: LR.

De ir al mundial, ¿haremos buen papel? Porque es otro nivel, otro tipo de rivales.

Están todos en la lucha, están muy cerquita, no es que estén muy lejos del nivel tampoco. Para hacer un buen papel tenemos que ver qué falta, hacer algo digno. Calculo que los futbolistas quieren pasar de fase, pero obviamente es muy difícil, todas las selecciones quieren eso y se preparan a eso.

Te pregunto eso porque los chilenos, al quedar eliminados, se preguntaban por qué Perú sí pudo llegar si no tenían figuras en clubes de élite mundial.

No sé si no hay peruanos que son jugadores de élite, sí es cierto que las dos figuras más importantes hoy en día no están en el repechaje, pero hay jugadores con mucha jerarquía que han jugado en ligas muy importantes. Después, hay que tener en cuenta que en el fútbol lo que importa es lo colectivo y lograr, para mí -vuelvo a la Libertadores-, un buen bloque defensivo para ahí desarrollarse y crear juego, de acuerdo a las condiciones, a tus virtudes y debilidades del rival. Gareca tiene, y no estoy descubriendo nada, muy buen ojo y es un gran estratega para marcar pautas.

¿Te gusta el fútbol peruano o tus gustos van más por el tipo uruguayo, de choque, de fuerza, de pelotas al área y disputas tenaces?

Me gusta el fútbol...

¿En general? ...

Sí, hay diferentes formas de jugarlo y hay diferentes formas de ganar. Ese es el objetivo, ganar. Después, te repito, cada uno de acuerdo a las posiciones que tiene, quiere y puede, de acuerdo al rival, y a las características de los futbolistas, intenta distintas cosas. Me gusta el fútbol, en general, no veo tanto la nacionalidad. Sí, obviamente hay caracteres o estilos, pero no creo que sea tan determinante hoy en día. Hoy en día vemos un Brasil que la revienta cuando debe reventar...

Ahora que mencionas a Brasil, ¿qué equipos están entre tus favoritos?

Para mí Brasil y Argentina siempre están por encima de todos en Sudamérica, pero la realidad dice que en los últimos años no han ganado un trofeo. Alemania siempre es favorita, Francia viene de ser la última campeona. Espero gane un equipo sudamericano. Obviamente, mi selección (uruguaya) antes que nada. Sé que es muy difícil.