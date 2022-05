La guerra de Bill Gates

¡Tres millones de niños fallecidos! Todo empezó con esa cifra, ¿cómo era posible? ¡Tres millones de criaturas al año! En enero de 1997, Bill y Melinda Gates leyeron un artículo en The New York Times y no podían creerlo. Les sorprendió lo que allí se aseguraba. Nada menos que 3,1 millones de personas, en su mayoría niños, morían al año por una enfermedad, la diarrea. ¡Cómo era posible que tantos murieran por algo que, pensaba Gates, era algo más que solo una molestia incómoda! Y algo mucho más increíble fue saber que había un sencillo tratamiento para salvar esas vidas… pero que no llegaba a millones de familias en el mundo.

Ese fue el detonante.

Bill Gates se informó más, contactó con uno de los epidemiólogos más famosos del mundo que luchó contra la viruela, Bill Foege. Revisó más de 80 libros de textos y artículos especializados sobre la viruela, la malaria, la sanidad pública en países pobres, inversiones en salud, etc. Desde ese momento, las enfermedades infecciosas se convirtieron en una obsesión para él y para Melinda. Se dedicaron a saber todo de los virus, de las epidemias, de los efectos que producían en los países más necesitados.

Así que, cuando en febrero de 2020 se encontraba en Sudáfrica, asistiendo a un partido benéfico de tenis y se enteró que una nueva enfermedad respiratoria surgida en China, la COVID-19, había llegado al continente africano, supo que sería todo un desastre a nivel mundial.

En Liverpool. Ese día anunció la donación de millones de euros para la investigación. Foto: AFP.

Una guía de propuestas

Apenas cinco años antes, en 2015, Bill Gates había aparecido empujando un barril negro al inicio de una charla TED y recordó que cuando era niño ese barril se guardaba en los sótanos, con alimentos y agua, por temor a una guerra nuclear. Agregó esa vez que el peligro había cambiado, ya no tenía forma de un hongo atómico. En ese instante, atrás, apareció en una pantalla la imagen de un virus que pocos conocían en ese momento, pero que se haría muy famoso desde el 2020, por producir en dos años y medio más de 500 millones de casos de COVID-19, más de 6 millones de personas fallecidas, más de 14 trillones de dólares de pérdidas en la economía global.

Hoy, en este 2022, el experto en tecnología, filántropo y fundador de Microsoft junto a su amigo de la infancia Paul Allen, copresidente de la Fundación Bill & Melinda Gates, padre de tres hijos, ha publicado un libro cargado de muchísima información y optimismo, una verdadera guía de todo lo que ha aprendido y experimentado con su fundación: Cómo evitar la próxima pandemia (Plaza & Janés, 2022).

Cómo evitar la próxima pandemia, por Bill Gates. Foto: difusión.

“Con algo de suerte pasaremos a tratar la Covid-19 como una enfermedad endémica, igual que la gripe estacional. Entretanto, tenemos que esforzarnos en alcanzar otra meta distinta a largo plazo: prevenir la próxima pandemia… Lo que me preocupa ahora es que si la Covid-19 remite, el mundo centrará su atención en otros problemas, y la prevención de pandemias volverá una vez más a estar en un segundo plano. Debemos tomar medidas ya, mientras todavía recordamos lo horrible que ha sido esta pandemia y sentimos la necesidad de que nunca se debe permitir que surja otra”.

Gates alerta. Gates advierte. Cree que haber vivido esta experiencia puede llevarnos al engaño. “No deberíamos asumir que la próxima amenaza pandémica vaya a ser exactamente como la Covid-19″. Opina que tal vez afecte más a los jóvenes que a los ancianos, o quizá también se propague adhiriéndose a superficies, o tal vez sea más contagiosa, o tal vez más letal, “o, lo que es peor, podría ser a la vez más letal y más contagiosa, o podría estar diseñada por seres humanos”.

En el libro, Bill Gates hace de cada capítulo una propuesta, una reflexión, un aporte, una invitación al debate.

Uno de sus planteamientos es formar un equipo de prevención de pandemias (lo llama Equipo Mundial de Respuesta y Movilización ante Epidemias, GERM por sus siglas en inglés, que coordinará con gobiernos nacionales y la OMS). También propone mejorar la detección de brotes, ayudar a la gente a protegerse de inmediato, encontrar tratamientos nuevos cuanto antes, prepararse para fabricar vacunas, cerrar la brecha sanitaria que separa a países ricos y pobres. Y trazar (y financiar) un plan para prevenir pandemias. “Sin un plan en marcha, cuando ocurra el próximo gran brote, el gobierno actuará de una manera reactiva y será demasiado tarde”, enfatiza Bill Gates.

En las páginas de este libro, indispensable para toda autoridad, investigador, representantes de los sectores público y privado, gobernantes de países pobres y ricos, filántropos, etc, el hombre que pide no provocar el pánico, pero sí ponerse en marcha de inmediato, no evita ni le escapa a ningún tema.

No hay conspiración

Incluso responde a aquellos que dicen que su labor contra las epidemias se debe a que busca un cargo político, lo que desmiente de manera tajante (“no aspiro a ocupar uno”) o que es el líder de una conspiración y está detrás de las vacunas con microchips bajo la piel (“seguiré con mi labor y espero que la verdad prevalezca sobre las mentiras”).

En el plan de Gates, más allá de cómo será el siguiente gran brote, la clave de los gobiernos es contar con mejores programas que los que tenemos hoy en día y con herramientas que se puedan utilizar con rapidez. Por ejemplo, propone simulacros de infecciones a la manera de los que se realizan para los sismos. O reforzar los sistemas de salud, en la atención primaria.

Su libro es una suma de sus experiencias y conocimientos, de sus acciones y los de los científicos de su fundación. Una valiosa reflexión de la Covid-19 y otros males.

Pero es sobre todo un llamado contundente, urgente, convencido, a tomar acciones, a no olvidar las lecciones recientes, a poner manos a la obra. Ya, de una vez, contra las pandemias.