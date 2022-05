No te detengas, Pablo

Mientras usted, amable lector, lee estas líneas, Pablo Ostolaza (50) está corriendo en una pista atlética local con el objetivo de alcanzar los 160 kilómetros en 24 horas. Todo por una causa justa: los pacientes con esclerosis múltiple que reciben apoyo de la Asociación Hecho con Amor, liderada por María Luz Rodríguez.

“Una vuelta a la pista atlética son 400 metros y son precisamente cuatrocientas personas las que necesitan atención porque padecen de esclerosis múltiple. Así que será una vuelta por cada una hasta sumar 160 kilómetros en 24 horas”, contó horas antes de iniciar su carrera.

Ostolaza es muy conocido en el mundo de los superatletas. Lo podemos ver en los ambientes de la academia de escalada Pirqa o los fines de semana dirigiendo a un grupo de corredores por los cerros de La Molina o en los circuitos del Morro Solar. Para tener una idea de sus cualidades deportivas, basta saber que los simples mortales tardamos cuatro días en caminar por la célebre ruta del Qapaq Ñan, desde Ollantaytambo hasta Machupicchu. Pablo y los “Inkansables” lo hacen en 7 horas y 45 minutos. El común de los mortales hacemos la ruta de Choquequirao a Machupicchu en seis días. Ellos lo hacen en 24 horas. Y corriendo.

Pero no es la primera vez que correrá 160 kilómetros. El 2014 participó en la exigente “Vuelta al Mont Blanc”, la montaña más alta de Europa. Son 170 kilómetros por Francia, Italia y Suiza. La hizo en 42 horas y pico, y fue precisamente ahí donde surgió la idea de correr por una causa justa. “Se me ocurrió la idea de ayudar porque esa carrera tuvo mucha visibilidad y difusión en los medios. Conversé con diferentes asociaciones y me enganché en Hecho con Amor”, recuerda.

Desde entonces los apoya con este tipo de carreras extremas. Mientras corre, los donantes depositan en las cuentas de Inkansables. También pueden llamar al 996513769 (Yape) o vía Instagram (Inkansables). Y en www.hechoconamor.pe/

Una causa justa

El mismo Pablo Ostolaza nos explica que la esclerosis múltiple es un mal que no tiene cura. Es una enfermedad crónica degenerativa que ataca al sistema nervioso central. “Destruye la mielina, que es la capa que cubre las neuronas, principalmente en el cerebro y en la médula espinal. Imagina que el cableado del sistema eléctrico se empieza a pelar y comienzan los cortos circuitos. Algo así sucede en el cerebro”, enfatiza el deportista.

Agrega que los síntomas pueden ser mareos, inamovilidad, pérdida de memoria. “Por eso es importante hacer el descarte cuando uno nota algo raro. Y estos síntomas aparecen entre los 25 y los 45 años. El mecanismo de la enfermedad se basa en un error del sistema inmunitario que hace que la mielina se considere un cuerpo extraño y se la ataque. El mal se manifiesta de diferentes maneras, por lo que cada diagnóstico es único. La idea es detectarlo más temprano para mejorar la calidad de vida del paciente”, explica.

En el Perú, para variar, no es fácil el descarte, hay que hacer varios análisis y, sobre todo, tomografías donde se detectan zonas oscuras donde se ha destruido la mielina. Se calcula que siete de cada cien mil peruanos tienen esclerosis múltiple. Se estima que podrían haber unos dos mil casos.

Hasta la fecha, la Asociación Hecho con Amor ha ayudado a 400 personas afectadas por este mal, muchas de ellas sin recursos económicos, de ahí la importancia de la carrera que emprendió Pablo Ostolaza, quien habrá terminado dos vueltas más mientras usted, amable lector, concluye esta nota.