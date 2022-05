Las primeras letras de Daniela Darcourt

Cuando Daniela Darcourt lanzó su primer disco, hace tres años, ya pensaba en el segundo. No sabía qué temas iba a colocar ni cómo se iba a llamar. Lo único que tenía claro es que deseaba que, al menos, una composición suya estuviera incluida en ese nuevo álbum. Pues bien, ese álbum ya existe, se llama Empezando otra vez, está compuesto por nueve temas y desde el miércoles 25 de mayo está disponible en todas las plataformas digitales.

Empezando otra vez, por Daniela Darcourt. Foto: difusión.

La salsera, que ahora se encuentra en una gira por el Viejo Continente, quería crear una canción diferente a las de su repertorio. Para ello convocó a la panameña Grettel Garibaldi y al peruano Johnny Lau. Les contó su experiencia con una expareja que no quería estar, pero que tampoco quería irse. Así nació La duda, una salsa sensual producida por Alain Pérez y con la que Darcourt se estrena como compositora.

“Tus maletas están en la puerta/ sé muy bien que dejarme te cuesta/ pero sin darte cuenta/ al darte la vuelta/ tu mirada dejó en evidencia/ que aún extrañas mi boca y mi cuerpo”, canta Daniela, confiada en que este su tema será un gran éxito.

“Es imposible que no te lo aprendas, es imposible que no la cantes, es imposible que no la tengas en la cabeza… Es bonito que sea tan simple, pero a la vez con tanta historia”, dice.

El viaje de una canción

Otro tema, Cuando el amor se acaba, encontró en Daniela Darcourt una voz. La canción, compuesta por Alain Pérez y su padre Gradelio Pérez, esperó más de 20 años en salir a la luz. El cubano, responsable de la producción de 5 de los 9 temas de Empezando otra vez, estuvo esperando por una voz femenina que le aportara alma a este tema. Al escuchar cantar a la peruana en un estudio en Lima, el productor decidió desprenderse de su joya musical.

Daniela recuerda que la conexión con Cuando el amor se acaba fue inmediata y cree que se encontraron en un buen momento. Se siente madura, con las cicatrices cerradas y afirma que, a sus 26 años, es capaz de interpretarla de la manera en que la canción lo pide. Espera que el resultado haga honor al trabajo de Pérez, conocido por colaborar con Celia Cruz, Paco de Lucía y Diego el Cigala.

Al son de tu vida

Frente al espejo es la canción del disco que resume la vida de Daniela Darcourt. “Ahí dice: Frente al espejo no siento nada, un par de aplausos y las luces se apagan. Es lo que yo vivo todos los días. Cada fin de semana estoy llena de gente y después llego a mi casa y no hay nadie. Entonces digo: Realmente estoy sola, qué duro vivir con eso’”.

Escrita por Grettel Garibaldi, inspirada en su madre enferma, y producida por el maestro Alain Pérez, Frente al espejo es una canción que busca despertar la fuerza interna de las personas vulnerables a partir del autoconocimiento. Daniela espera que la canción dé voz a la comunidad LGBTQIA+, a los campesinos que viven del día a día, a las mujeres profesionales que no son valoradas y a las personas que padecen una enfermedad terminal.

Frente al espejo, Cuando el amor se acaba, La duda y otros seis temas fueron grabados entre el 2021 y 2022, en Perú, Cuba y Estados Unidos. Dos canciones se quedaron fuera porque no encontraron su momento y tal vez aparezcan en la siguiente producción. “¿Qué estaré viviendo en ese momento? No lo sé, pero espero que sea igual o mejor que este”, responde la cantante.