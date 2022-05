Miguel Romero Sotelo: “Soy un hombre de bien, que sabe hacer desarrollos urbanos”

Considera un accidente, un hecho fortuito, haber llegado a la alcaldía de Lima en reemplazo del vacado Jorge Muñoz. Pero el arquitecto, urbanista, exviceministro de Vivienda, docente universitario, decano del Colegio de Arquitectos, padre de dos hijos, autor de la planificación urbana de Villa El Salvador, cree que ya está bueno de tanta responsabilidad. Al acabar su gestión en diciembre, anuncia que se retira, no aceptará más cargos. Quiere darle tiempo a la familia y a sí mismo.

Pocos conocen la ligazón que tiene con Villa El Salvador.

Yo termino en la UNI en el año 68. En el 69 ingreso a la Junta Nacional de Vivienda. Nuestra misión era diseñar, a nivel urbano, los asentamientos, las invasiones. Mi primer proyecto fue Pamplona Alta. Ocurrían las invasiones y los arquitectos e ingenieros hacíamos los planos y las asistentas sociales hacían el traslado a la zona.

¿Ese terreno donde se levantó VES pertenecía a la FAP?

El terreno pertenecía al Estado peruano, quien le asignaba esas pampas de 2,500 hectáreas a la FAP para sus entrenamientos de paracaidismo. Yo era un joven de apenas 21 años cuando comienzo a trabajar allí. A esa edad, ya recibía las experiencias de planificadores antiguos. En el año 71 era jefe de proyecto y me tocó esa invasión.

Villa El Salvador fue toda una experiencia.

Era un desierto sin vida. Tenía el Cerro Zorro, el Cerro Papa, el Cerro Lagarto y Lomo de Corvina. Eran los primeros hitos naturales que utilicé para la planificación. Vino un padre de origen polaco, no recuerdo el nombre, y el padre Bambarén, hablaron de una villa de Dios, del Salvador. De los dirigentes recuerdo al cusqueño Antonio Aragón Gallegos, que casi nadie conoce, pero fue fundador de la CUAVES, que organizó manzana por manzana. Y secretarios generales como Julio Calle, Filadelfo Roa, Fidel Luján… Ellos defendieron el diseño de las vías, vías amplias, vías al futuro, como la Pastor Sevilla, que es la más importante y tiene 80 metros de sección, y las otras vías de este-oeste, con 60 metros de sección, como la avenida El Sol, Primero de Mayo, Velasco, Vallejo, visualicé que debían ser vías parques y ahora son parques lineales. Bueno, quien defendió que no las achicaran fue la propia CUAVES, que tomó el proyecto como suyo.

Una historia valiosa de planificación.

Y lo que quiero destacar es que siempre hay procesos. Ese fue un proceso de 1900 a 1971, donde se fue acumulando experiencias, ingenieros, arquitectos, asistentas sociales, que sabían cómo tratar los temas de invasión y asentamientos humanos. Es decir, en tecnología urbana no es que alguien se iluminó de un día para otro. Hay un proceso, en VES se hizo un ensamble de la estructura física y la social.

Con toda esa experiencia, ¿como le llegó asumir la alcaldía? ¿Fue inesperado?

Totalmente inesperado. Y ahora que ha ocurrido, lo veo como un accidente, lamentable...

¿Considera injusto lo sucedido con el alcalde Jorge Muñoz?

Ha sido desproporcionado. No quisiera poner el tema de justicia porque para eso hay órganos pertinentes y soy un ciudadano más. Pero sí me pareció desproporcionado. Soy solidario con el alcalde, al punto que lo invité a la ceremonia de mi investidura y él estuvo presente, con lo cual demostramos que la alternancia del poder ocurre en cualquier momento; eso es democrático.

El alcalde Muñoz recibió muchas críticas...

Considero que el alcalde Muñoz ha hecho un programa bastante adecuado a poner en valor el patrimonio. Un caso clarísimo es como se está rejuveneciendo el corazón de la ciudad, el Centro Histórico, y también otras obras en la periferia. Por ejemplo, en la periferia está Pasamayito, que enlazará dos estratos populares (SJL y Comas) y también será para microemprendedores.

Pero sí hay algunos aspectos en deuda para la ciudad, por ejemplo el problema del transporte urbano y la seguridad ciudadana.

Yo diría que en esta gestión se ha tomado en cuenta ambas cosas. El tema es el contexto nacional e internacional. La violencia es una expresión de un desgobierno, de un crecimiento en el Vraem, de los graves problemas que debe atender el Ministerio del Interior y los órganos pertinentes. Por eso, en este último tramo estoy pidiendo una cita con el ministro del Interior, con la policía, para darle mayor efectividad a este tema.

También está el alza de pasajes en los Corredores Viales o el caso de los peajes.

Ya tenemos un grupo técnico que está viendo este tema. Tenemos una reunión la próxima semana con la ATU, con la señora María Jara, justamente para iniciar un reforzamiento y podamos contribuir a solucionar eso; a ATU le corresponde, nosotros contribuimos.

Hablando de críticas, se habló mucho de que usted tiene una relación con constructora e inmobiliarias. ¿Aclaró este punto?

Soy arquitecto y vivo de mi trabajo. Tengo 50 años de profesión y como es natural sé hacer proyectos. He visto en alguna prensa que, en forma no adecuada, han comentado que tengo mucha relación con inmobiliarias. Pero no soy inmobiliario. Inmobiliario es el que compra la tierra, diseña y construye. Yo no sé construir ni cobrar, soy un diseñador, como lo que hice en VES. Hago los planos y otros construyen. Quiero decir tajantemente que no tengo en absoluto -desde el 2019 que soy primer regidor de Lima- nada que ver con esos temas, porque sé respetar la ley.

También se le menciona en los problemas de la zonificación de Lurín.

Le digo, con claridad, que soy un hombre de bien, un profesional, un profesor, que sabe hacer desarrollos urbanos chiquitos, medianos y grandes, esa es mi pasión. En el caso de Lurín no he votado en absoluto en esas votaciones. No pude hacerlo en el consejo metropolitano de Lima, porque el alcalde Muñoz se tuvo que ausentar y conduje la mesa. Cuando llega nuevamente la ordenanza y se recogen todas las observaciones, allí voté por la aprobación. Sí digo que esa ordenanza vigente no sufrirá ningún cambio por respeto a todo el proceso que ha tenido.

En su juramentación habló de un proyecto de ley para integrar 42 distritos y pidió se debata en el Congreso. ¿De qué se trata?

Lo llamamos gobernanza. Hoy, con 42 distritos se ha atomizado el poder, no se hace eficiente la toma de decisiones. Queremos integrar cinco Limas: Lima norte, Lima este, Lima sur, Lima centro y Lima balnearios, y un alcalde mayor. Cada Lima manejará dos millones de habitantes.

¿Cinco autoridades? ¿Desaparecen las autoridades distritales?

No, de ninguna manera, van a participar más. Lo que se busca es autosuficiencia y sostenibilidad en el tiempo, no para los problemas domésticos sino para temas mayores, como por ejemplo, el serenazgo sin fronteras en la seguridad.

¿Cómo fue la recepción en el Congreso?

Magnífico. La presidenta del Congreso me ha comentado que lo va a poner en agenda y vamos a trabajar la semana que viene con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Norma Yarrow.

¿Qué otras obras de Muñoz continuará? Él mencionó que está dejando mil obras.

Vamos a seguir todas porque aquí somos una sola gestión, aquí no hay dos gestiones, hay una continuidad. La peatonalización del Centro Histórico lo vamos a continuar a cien por hora, porque con eso estamos humanizando la ciudad.

¿Hay fechas de entregas de obras como el óvalo Monitor, Chimpu Ocllo, Pasamayito?

Haremos todo el esfuerzo para que este mes, mayo, se entregue Monitor. La estación Chimpu Ocllo -que amplía el Metropolitano a Carabayllo- puede ser en julio. Y Pasamayito entre agosto y septiembre, esta vía es importante porque seguimos la huella del pueblo cuando se quiere comunicar, y el municipio le pone la tecnología de ingeniería vial, el ancho correspondiente, los radios de giro, porque será para uso particular y público, será un continuum vial: la Túpac Amaru, Revolución, Pasamayito, la avenida Las Torres y la Carretera Central, es decir San Juan de Lurigancho a Carabayllo, y eso vinculado al puerto de Chancay. Ya tuve la reunión con el titular del MTC, vamos a firmar un convenio de trabajo en especial para esos 42 kilómetros. Le dije que el puerto va a comenzar a operar en un año y medio a dos, y sino tenemos una vía alterna a la Panamericana Norte, que ya está colapsada, esta va a explosionar.

Otro tema es lo que Ud. llama geopolítica.

Es la planificación territorial y regional. Regional porque en la ordenanza 2343 se actualiza el plano del Sistema Vial Metropolitano extendiéndolo a Chancay por el norte y a Mala por el sur, incorporando nuevos accesos viales y vías de interconexión, con Lima metropolitana. Esto no es la palabra de un alcalde que, por accidente, está acá. Esto lo trabajamos planificando el futuro.

Y no le da la impresión de que estos ocho meses la van a quedar cortos...

Quedarán cortos…

¿Le hubiera gustado la gestión más larga?

No, me siento muy honrado de haber sido teniente alcalde, a donde llegué invitado. Me reclaman también en casa y mi pasión, la docencia, ya que pedí licencia en la USIL.

¿Le llama la vida académica?

Sí, bueno, en esta etapa de mi vida.