Cuerpos rebeldes

Son mujeres que muestran sus estrías, acné, arrugas o gordura sin reparo, y rompen con el canon del cuerpo perfecto. Son modelos de marcas locales de ropa íntima que se unen al Positive Body, un movimiento que empieza a revolucionar la publicidad y las mentes.

"La mitad de mi vida me la pasaba triste, tapándome. Prefería no mostrarme para no generar preguntas y un momento incómodo". Portada: Sicurezza/ Fotógrafa: Rafaella Bertorini/ Directora de Arte: Swann Patricio

Juana Gallegos JuanaGall juana.gallegos@glr.pe