El aniversario y la directora

Gustavo Mohme Llona es una presencia importante en La República, no solo porque su imagen domina el piso 2 de la redacción principal de este diario, sino porque su memoria impregna todo lo que se hace en sus páginas. De hecho, y aunque ya no nos acompaña físicamente, todavía se le recuerda con el apodo cariñoso que le pusieron los periodistas que compartieron largas jornadas con él: Papá Mohme. Hace ocho años, como un homenaje y una manera de mantener vivo su legado, se creó la fundación que lleva su nombre. Desde entonces, esta institución ha desarrollado diferentes temáticas para aportar a la sociedad. Las principales son dos: Fortalecimiento del periodismo de calidad y educación ciudadana. Por ello, la fundación ha dictado talleres, dentro y fuera de Lima, para contribuir a la formación de futuros reporteros, pero además ha distinguido la trayectoria de importantes hombres de prensa y organizado charlas sobre la defensa de la libertad de expresión. En el campo educativo, es conocido su aporte a la formación en valores y ciudadanía a través de la elaboración de material de trabajo gratuito para maestros y alumnos. En esta edición, Stella Mohme, presidenta de la fundación, detalla lo que han sido estos ocho años de trabajo y traza el horizonte de lo que vendrá.

Ani Alva se le conoce con un apelativo que no le gusta mucho: “la directora de cine más taquillera del país”. Pero la verdad es que esa expresión no está muy alejada de la realidad. El público ha acompañado el trabajo de esta directora de cine y TV. En 2018 batió récords con su comedia No me digas solterona y este año espera hacer lo mismo con la secuela. Juana Gallegos conversa con ella en esta edición y hablan de su afán por integrar más mujeres al mundo de la producción y dirección de películas. Es la visión de una realizadora.