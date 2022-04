El segundo debut de Mimy Succar

A Mimy Tayrako no le molesta que la llamen la “mamá de Tony Succar”. Tampoco le incomoda que algunas personas no le crean que es peruana. Está orgullosa de sus rasgos asiáticos y de todo lo que tuvo que hacer para sacar adelante a sus tres hijos en un país que no era el suyo; pero que le dio las oportunidades para que vivan de lo que les gusta.

A sus 62 años, Mimy divide su tiempo entre sus nietos y su carrera artística. En unos meses tendrá entre sus manos su primer trabajo discográfico, producido completamente por su hijo Tony Succar, con ocho temas inéditos y en el que participarán renombrados cantautores extranjeros, como La India.

“Me siento tan feliz de que a mi edad se realice este sueño. Por eso uno nunca debe dejar de soñar, de tener paciencia y de estar preparada. Las oportunidades llegan una vez en la vida y las tienes que tomar”, refiere desde Miami, mientras carga a su nieto que se despertó en plena entrevista.

Familia. Mimy en una gala, con su esposo Antonio Succar y sus hijos Tony y Kenyi. Todos son músicos. Foto: cortesía

Mimy Tayrako canta desde que tiene uso de razón. Recuerda que desde jovencita animaba las fiestas de la colonia japonesa con música peruana y que a los 18 años representó a Perú en el Miss Nikkei Internacional. Aunque no ganó el certamen en Brasil, cautivó a miles con su voz. Después de esa experiencia, decidió que nunca más iba a dejar de cantar.

En un inicio, Tayrako y su esposo, el pianista Antonio Succar, querían triunfar en su país; pero debido al complicado escenario social y político, decidieron irse del país en 1989. Ya en Miami, crearon la agrupación Mimy Succar y Mixtura y lograron posicionarse bien entre la colectividad peruana y latina. Fue en ese ambiente que Tony Succar desarrolló su amor por la música.

Al ver que Tony se había convertido en un gran productor musical, Mimy creyó que su carrera había llegado a su techo y decidió que su hijo se quede con el grupo que le costó forjar: pasó a llamarse Tony Succar y Mixtura.

Momento clave

El cambio en su vida llegaría a mediados de 2021, cuando la producción de Latina le pidió que viajara a Lima para sorprender a Tony Succar en una audición a ciegas de La voz senior. Aquel día, Mimy dio lo mejor de sí al ritmo de “Quimbara”, sin imaginar que ese sería el relanzamiento de su carrera, la cual había quedado estancada por la pandemia.

Con esa presentación, Tony Succar se dio cuenta de que su mamá aún tenía mucho por ofrecer. Según Mimy, su hijo nunca la había visto como espectador. El único que siempre creyó que ella estaba para grandes cosas era su esposo Antonio, quien ya había intentado que otros productores realicen un disco sin éxito alguno.

“Di todo de mí y les encantó al público y a la producción. Le dijeron a Tony: ‘¿de dónde has sacado a tu mamá? Tiene carisma y traspasa las pantallas’. Él tampoco se había dado cuenta. Como hemos trabajado juntos, Tony nunca ha estado de espectador. Como que no se daba cuenta. Pero en La voz sí estuvo de espectador y dijo: ‘mi mamá sí tiene algo especial’”, relata muy emocionada.

A fines de 2021 lanzó su primer tema, “No me acostumbro”, y en unos meses dará a conocer su primer disco con doce canciones, ocho de ellas inéditas. No le preocupan los números ni la recaudación. Solo quiere expresar su arte. Dice que la paciencia ha sido clave en su vida. Si tardó décadas para cumplir su gran sueño, puede esperar un poco más para ver los resultados.