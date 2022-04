El derrumbe y el magnate

Triste ver las imágenes de los muros de Kuelap (Amazonas) derrumbándose, pero no debería sorprendernos considerando el descuido sobre el monumento. Ya desde los años 90 se alertaba de los peligros sobre sus gigantescas paredes. Recientemente, el 2021, una tesis de la UNI que tenía como tema de investigación ese sitio arqueológico – elaborada por el ingeniero Nilsson Mori- explicaba sus debilidades estructurales y prácticamente decía qué partes de los muros se iban a caer. ¿Razones del desastre? Los canales milenarios que servían para eliminar el agua de las lluvias fuera de la ciudadela no se limpiaron en años, se acumularon en las bases y ocasionaron el desplome. Pero hay más. En los años 80, se retiraron muchos árboles y arbustos que actuaban como esponjas para evitar el colapso. Y las obras que se hicieron en los últimos cinco años a través del Plan Copesco fracasaron (ver informe en esta edición). Los expertos dicen que hará falta un trabajo multidisciplinario para reconstruir: con ingenieros, geólogos, arqueólogos, etc, con tecnología e incluso con expertos y cooperación internacional. Que se haga pronto entonces.

Elon Musk

El magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compró parte de las acciones de Twitter y se convirtió en su accionista mayoritario. Una semana después ofreció 43 mil millones de dólares para comprar toda la red social. La junta de accionista se ha negado y está tomando acciones para evitarlo. Las intenciones de Musk con Twitter -en donde tiene 81 millones de seguidores y tuitea constantemente son convertir a la red en una empresa de capital privado, hacerla una red donde los líderes de opinión tuiteen más, retirarla de la bolsa, eliminar publicidad, y concretar un botón de edición de tuits para poder corregir mensajes después de publicados. Los expertos vaticinan que los cambios con Musk podrían ser radicales y que podría tratar de influir, a través de la red, en aquellos mercados en los que actúa.