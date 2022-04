Aventura infinita

Escribe Brandon Távara

Después de mucho, Elder Ring ha sido derrotado. El juego estrella del que hablamos en la edición pasada fue líder a nivel mundial durante varias semanas. Hasta hoy. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga lo ha destronado en todas las plataformas, y no es para menos. Es para muchos “el juego definitivo” de Star Wars. LEGO Star Wars nos trae todas -sí, todas- las películas y series de la saga galáctica en un solo juego. Así leyéndolo podría parecer un juego muy largo y tedioso, sin embargo, TT Games y Warner se las han ingeniado para traernos un juego gracioso, entretenido e inevitablemente nostálgico.

Hay comedia, sí, pero respetando el legado de Lucas Films. Tiene esa combinación exacta que hace que, mientras estás dando golpes con tu sable láser, te estás riendo y recorriendo todo el universo Star Wars. Bloque a bloque, nos toparemos con más de 300 personajes, entre héroes, villanos y secundarios, de las tres trilogías que seguramente reconoceremos. Incluso, pasaremos por momentos clave de las películas, como la clásica pelea entre Anakin y Obi Wan, con la genial característica de que nosotros podremos cambiar la historia incluyendo personajes como C3PO a la gresca.

Conforme vayamos avanzando se irán desbloqueando las trilogías. Lo mejor de todo es que LEGO Star Wars tiene la música original de toda la saga, lo que nos permite disfrutar mucho más de la experiencia. En este videojuego se nota mucho la intensión de dar libertad al usuario. Es cierto que hay historias y niveles lineales, pero de cuando en cuando se nos presentarán bifurcaciones en los caminos, en los cuales tendremos que elegir el rumbo que deseemos. Además, podremos cambiar de personaje y, por ejemplo, ser un androide, con lo cual nadie nos perseguirá, ya que los androides no son vistos ni como aliados ni como amenazas al imperio.

Finalmente, Lego Star Wars: The Skywalker Saga tiene la opción de multijugador para poder disfrutar el juego en compañía. Los detalles, las gráficas y el tratamiento a cada bloque derrochan amor, pasión por el diseño y mucho respeto por esta saga tan querida en todo el planeta. Si tuviéramos que decir algo malo del juego, sería que termina. Es un juego que no vas a querer acabar y que, si bien te deja satisfecho, siempre vas a querer más. Disponible en todas las plataformas. Es para niños, adolescentes y, cómo no, los más grandes de la casa que nunca dejaron de ser fanáticos de la saga.

Juegos x4

Título: eFootball 2022 (Parche 1.0.0)

Autor: Konami

Luego del desastre de su lanzamiento original, Konami se tomó en serio las críticas y lanzó el 14 de abril un nuevo parche donde corrigió y mejoró eFootball 2022. Ahora tenemos un excelente juego de fútbol y horas de entretenimiento.

Juego eFootball 2022: eFootball 2022

Título: Kirby and the Forgotten Land

Autor: HAL Laboratory-Nintendo

La bola rosada de Nintendo regresa con un juego que tiene como característica su repertorio de habilidades. Con poca dificultad, pero con muchas opciones de poderes. El juego ha sido producido para niños, pero también para que disfruten los adultos.

Juego Kirby and the Forgotten Land

Título: Horizon Forbidden West

Autor: Guerrilla Games-Sony

Gráficos, argumento y jugabilidad; Horizon Forbidden West lo tiene todo y todo bien. Contenía errores, pero estos han sido corregidos en las actualizaciones de Guerrilla Games. Su principal atractivo: un mapa inmenso, de los más grandes en cualquier videojuego.

Juego Horizon Forbidden West

Título: Sifu

Autor: Estudio Sloclap

Difícil. Sifu es un juego desafiante, incluso para los más experimentados. Con un sistema de combate muy rico, pero complicado. Sifu te exigirá al máximo. Es candidato a juego del año