Peruanos mundialistas

Es viernes por la mañana y los chicos de la selección peruana de fútbol down entrenan en una cancha de la Videna. Practican jugadas preparadas: desde el centro de la cancha uno de ellos le pasa la pelota a un compañero que espera en una esquina cerca al corner. Este controla el balón con la planta de la zapatilla y lanza la pelota cerca del punto de penal. Un tercer jugador llega corriendo y remata al arco. “Bien, bien”, los alienta el entrenador. Horas después, por la noche, varias de esas jugadas darían resultado ante Uruguay, el rival de ese día: Perú ganó 4 a 2.

Con ese triunfo el equipo peruano se aseguró la disputa por el quinto puesto de la Copa Mundial de Futsal Down Lima 2022, que se juega en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional. Ha hecho una tremenda campaña: derrotó 4 a 1 a México en el debut y después a Argentina -actual subcampeón mundial- por 2 a 1. Le bastaba un empate en su tercer partido contra Portugal para pasar a instancias finales, pero perdió 3 a 0 y no clasificó por diferencia de goles. El arquero rival salvó goles cantados. Una pena porque los nuestros merecían más.

Una pieza importante de este equipo ha sido Edgar Gómez, capitán de la blanquirroja. En cada partido controla con tranquilidad la pelota, la pisa, la esconde, la pasa a un compañero y se desmarca. Tiene 25 años, es del Callao y ha hecho fuerte a este colectivo. Puede jugar en toda la cancha y es lo que comúnmente llamamos un “armador” para su equipo. Es hincha de Lapadula: en una entrevista le pidió que haga un gol y se lo dedique a todos ellos.

El equipo está junto desde el 2019 y este es su segundo mundial.

El futsal se juega con cinco jugadores y junto a Edgar, la base del equipo han sido el arquero José Pérez, el defensa o cierre Pier Espino, el ala o segundo jugador defensivo Jonathan Vásquez, y el pivot Luis Falcón. Todos ellos son los usuales titulares que saltan a la cancha y según cómo les vaya, el cuerpo técnico hace los cambios necesarios. “Tenemos variantes para distintos momentos”, explica Jesús Reque, miembro del cuerpo técnico.

Proyecto a largo plazo

La noche del miércoles Perú perdió su partido ante Portugal por 3 a 0, pero nunca dejó de ser alentado por una bulliciosa barra peruana que con bombos, tarolas, trompetas y bocinas le ha puesto marco festivo a todas las fechas del torneo. En el triunfo y en la derrota nunca han dejado de apoyarlos y ha sonado el “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer...” bullioso y emocionante. “Es que estos chicos se merecen todo” , comenta Giancarlo Zárate, entrenador de la selección.

Giancarlo cuenta que este proyecto tiene cinco años, que estos chicos ya tienen dos mundiales en su haber, y que planean a mediano y largo plazo ampliar el universo de jugadores que puedan llegar a la selección. Entrena al equipo desde hace un año, pero por la pandemia recién pudo trabajar presencialmente con ellos desde octubre pasado.

“El Colectivo Down Perú es la entidad más importante del país que acoge a chicos con síndrome de down y los ayuda a desarrollarse con varias actividades, entre ellas el deporte. Y el futsal es una de esas actividades que promueve. De los torneos que realizamos con ellos en diciembre pasado salieron algunos integrantes de la actual selección” , explica. El Colectivo Down Perú es la institución que está detrás de la preparación de esta combativa selección.

Los integrantes del equipo están entre los 17 y los 30 años. Algunos de ellos como Jonathan o Josué Risco -habitual ingresante en defensa juegan también en Universitario de Deportes. En cada fecha de este mundial los chicos lo han dado todo desde el momento del calentamiento previo: se animan entre ellos, gritan, cantan, siguen todas las indicaciones del preparador físico. Y antes de salir a la cancha, en el túnel, se abrazan todos para darse fuerza. Ya en el terreno de juego, entonan el himno nacional a todo pulmón. Y durante los partidos se esfuerzan, se caen, se levantan, se abrazan en los goles, y se molestan cuando el gol es en contra.

La selección futsal down la integran 14 jugadores.

Edgar, el capitán, decía previo a un partido: ”Es un gran gusto representar al Perú en este campeonato. Estamos enfocados en el título” . No se dio, pero no caben reproches. Durante los entrenamientos vimos todo lo que se esfuerzan. Cómo siguen las indicaciones que les dan y cómo se alientan entre ellos cada vez que tienen que volver a la cancha después de un receso. “Apúrate, baja”, le decía uno de ellos a su compañero, cuando este se demoraba en una tribuna mientras todos los demás ya estaban listos para empezar.

Su preparación para el mundial se vio afectada por la pandemia. El año pasado tenían encuentros virtuales con sus entrenadores para mantener, sobre todo, el estado físico. Pero arrancaron con fuerza este año. “En enero empezamos a ver el esquema táctico, la estrategia de juego”, explica Jesús Reque, miembro del comando técnico. Y agrega: “El futsal los favorece bastante, los ayuda a crecer, a independizarse, a desarrollar liderazgo, a madurar. Muchos ya están varios años, desde los 14 o 15. Han ido involucrándose en el juego. Empezaron de cero, no sabían nada de las reglas del futsal, y han ido aprendiendo” .

Por el momento la mayoría de integrantes del seleccionado de futsal down son de Lima, pero el proyecto del comando técnico es, gracias al respaldo logrado con la organización del mundial en Lima, poder llegar a distintas ciudades del país y abrir la selección a todas las regiones. El interés despertado por el mundial ha sido grande. La transmisión en directo por Internet tenía miles de usuarios conectados.

Edgar Gómez y Jonathan Vásquez, enfrentando a Portugal.

“Queremos generar visibilidad para que más jóvenes y adultos con síndrome de down se sumen al proyecto y tengan posibilidad de desarrollarse a través del deporte” , dice Jesús Reque, del comando técnico. Con su triunfo el viernes último ante Uruguay, Perú deberá enfrentar a México por el quinto puesto del mundial. Esta nota se cerraba antes del partido. Parafraseando un conocido slogan deportivo, esta selección es ‘más que un equipo’.

A ponerse la camiseta

Antes del inicio de la Copa Mundial de Futsal Down Lima 2022, el presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), Agustín Lozano, entregó a nuestros seleccionados indumentaria (uniformes) y otros implementos deportivos para su participación en el torneo. La FPF ha continuado apoyando a la selección facilitando las instalaciones para sus entrenamientos. Algunas instituciones privadas también los han respaldado.