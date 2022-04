Mi mascota es un clon

Un oficial de policía retirado, John Mendola, decidió clonar a su perra después de que un veterinario le diagnosticara cáncer. Un colega recogió al animal de la calle en 2006 y él la adoptó y vivió con ella durante diez años en Nueva York.

La empresa encargada del procedimiento fue Viagen Pets and Equine, la pionera en ofrecer la clonación de perros, gatos y caballos en territorio de los Estados Unidos. Hoy, él tiene a dos perras idénticas a la que perdió.

PUEDES VER: Perro cuida a niño con síndrome de Down que estaba lejos de su casa y conmueve a miles

A la misma compañía acudió Kelly Anderson, quien pagó 25 mil dólares por clonar a su gata Chai, que enfermó y murió cuando cumplió cinco años. Anderson pidió a su veterinario obtener una muestra de piel de su gata y acudió a Viagen para que hicieran un clon. Ahora muestra a su gata Belle en sus videos de Tik Tok y recibe comentarios a favor y en contra.

Viagen, con sede en Texas, cobra unos 30 mil dólares por clonar un gato, 50 mil por un perro y 85 mil por un caballo. “Líder mundial en la clonación de los animales que amamos”, dicen en la presentación de su página. Blake Russell, presidente de la compañía, dice que ahora están clonando “más y más mascotas cada año” , y han clonado “cientos” desde que abrieron por primera vez en 2015.

PUEDES VER: Joven ve a su abuela triste por la muerte de su mascota y en su cumpleaños le regala una perrita

A contracorriente de esa afirmación, los expertos consideran a Corea del Sur líder en este campo. Clonaron al primer perro en 2005 y tienen muchos años de investigaciones. De manera similar, en China hay varias compañías que se dedican a este tipo de procedimiento, entre ellas Sinogene, con sede en Beijing y una sede hermana en California, EEUU. En el gigante asiático hay 55 millones de perros y 44 millones de gatos, por lo que el negocio va creciendo.

Sinogene es la responsable de la primera clonación de un gato en China: Garlic. Su propietario, Huang Yu, un empresario de 23 años, no podía soportar su muerte, así que guardó el cuerpo en el refrigerador y acudió a la empresa para obtener un clon. Con 35 mil dólares y en siete meses, tuvo un felino igual al que perdió.

Georgia y su clon joven Kismet.

PUEDES VER: Un camino con 18 estaciones

¿En qué consiste el proceso de clonación? Hay varias técnicas pero en términos sencillos se inyecta un núcleo celular del animal que se desea clonar en un óvulo de donante al que se le ha extraído su material genético. Luego se deja al óvulo que crezca, en un laboratorio, hasta convertirse en un embrión. Luego el embrión se implanta en el útero de una madre sustituta que da a luz a un perrito, gatito o potro.

El clon obtenido del procedimiento es un animal físicamente idéntico al original, “un gemelo genético”, según Viagen. Pero lo más probable es que no se comporte como su predecesor. “Los animales clonados inevitablemente tendrán diferentes experiencias de vida, lo que resultará en animales con personalidades diferentes” , le dijo Penny Hawkins, de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, a la BBC.

PUEDES VER: Nueva vida para Run Run

Se sabe que la cantante y actriz Barbra Streisand clonó a dos cachorros de su mascota Samantha en 2018. Y también que el juez de concursos de canto, Simon Cowell, estaba haciendo lo mismo con sus tres perros yorkshire terrier. Por ahora, los altos costos y la polémica alrededor del tema hacen que esta práctica sea todavía limitada a un círculo de clientes con dinero y sin prejuicios sobre el tema.

Organizaciones como PETA señalan que los animales clonados son más propensos a las enfermedades. Para ellos es mejor adoptar un animal de compañía entre los miles de perros y gatos que hay en los albergues antes que gastar grandes sumas en estos procedimientos. El clon es igual al original y hasta podría tener gestos parecidos, pero es otro animal con su propio comportamiento. Y queda flotando la pregunta: ¿podrá ser esto masivo en el futuro?