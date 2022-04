Los arreglos y la selección

El bloqueo de carreteras, la muerte de manifestantes, el descontento por la norma que disponía la suspensión de actividades en Lima y los cuestionables dichos del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien puso como ejemplo de eficiencia al líder nazi Adolfo Hitler, hicieron que otro hecho de igual magnitud pasara desapercibido: las concesiones que el gobierno, a través del ministerio de Transportes, ha hecho al gremio de colectiveros. Se trata de un conjunto importante de transportistas informales que ahora podrá hacer servicio en las vías nacionales, pero no solo eso, los colectiveros también han conseguido que se estudie la condonación de las deudas que se les impusieron durante la pandemia, y que se discuta la posibilidad de reestructurar a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el ente que debe fiscalizarlos. Como dice Alfonso Florez, experto en transporte, en esta edición: “Vamos en involución constante en el sector transporte”. Y eso se debe entre otras cosas a la escasa capacidad que tiene el gobierno de hacer respetar la ley y a que sus voceros en este sector están escasamente calificados o tienen vínculos con la informalidad.

Mundial de Futsal Down

Cuando todavía está latente el recuerdo del pase al repechaje de la selección de Ricardo Gareca, y en una semana en la que los clubes profesionales de fútbol tuvieron una pésima racha en Copa Libertadores, un grupo de muchachitos con síndrome de Down despertó la ilusión de los fanáticos al ganar dos de sus partidos en el Mundial de Futsal Down que se juega en la Videna de San Luis. Los seleccionados vencieron a los combinados de México y Argentina, y cayeron ante la representación portuguesa. Por diferencia de goles no pudieron asegurar su pase a semifinales, pero dejaron una gran impresión ante la hincha blanquirroja.