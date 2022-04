¿Es el aumento del sueldo mínimo una decisión improvisada?

“Beneficiará a uno de cada 25 trabajadores peruanos”

Diego Macera - gerente en Instituto Peruano de Economía

Siempre suena bien aumentar la remuneración mínima vital (RMV) pero la verdad que es una medida improvisada y antitécnica. Beneficiará apenas a uno de cada 25 trabajadores peruanos, al costo de hacer más difícil el acceso a la formalidad para la gran mayoría. El alza será especialmente negativa para las miles de microempresas que luchan mes a mes por conservar su planilla formal y para los trabajadores más vulnerables, con productividades más bajas, que perderán la oportunidad de empleo.

Estudios empíricos locales coinciden en que alzas del salario mínimo, en el Perú, no suelen ser una buena idea para la población en desventaja. El gobierno –y este no ha sido el único- a veces piensa que los salarios se pueden subir por ley. Eso no es cierto, y mucho menos con la informalidad que tiene el Perú. Los salarios suben cuando mejoran las condiciones de mercado, cuando hay más productividad e inversión, cuando hay más tecnología e innovación. Pero esa agenda es difícil y el gobierno prefiere usar una varita mágica. Ojalá fuera así de fácil.

“La decisión es oportunista, no técnica”

Miguel Jaramillo - GRADE

El aumento del salario mínimo es una medida muy mala, pero no improvisada. El problema es que es muy difícil justificar este tipo de medida en el contexto actual de empleo formal deprimido y creciente empleo informal. La decisión es oportunista, no técnica, y obedece a la avalancha de rechazo al gobierno. Si comparamos el año prepandemia 2019 con 2021, el empleo ha aumentado 5% solamente en las empresas más pequeñas (entre 1 y 10 trabajadores). En contraste, en las empresas con más de 50 trabajadores, las más productivas y que pagan mejor a sus trabajadores, ha caído en un brutal 15%.

Asimismo, estamos en un récord histórico de informalidad: 9.5 millones de peruanos trabajan en esa condición. Ni remontándonos hasta 2014 podemos llegar a un número tan bajo de empleo formal. En resumen, tenemos un mercado laboral menos productivo y más desigual y precario. Enfocar la discusión de políticas en este tema distrae de las reformas cruciales para mejorar el bienestar de la clase trabajadora, como elevar la productividad y crear un sistema de protección social amplio y efectivo.

“Solo alcanzará a quienes se encuentran en planilla”

Marcel Ramírez - Escuela de Gestión Pública-UP

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) es una medida improvisada. La urgencia por dar una señal de apoyo al bolsillo de los más necesitados ha obligado al Poder Ejecutivo a dictar medidas que tendrán un impacto mínimo en la capacidad adquisitiva de los más vulnerables, pues solo alcanzaría a quienes se encuentran en planilla o incluso podría significar un aumento de ingresos por “fuera de la planilla”, es decir, mayor informalidad.

Siendo la RMV un instrumento no solo asociado con la capacidad adquisitiva de los trabajadores sino también con la capacidad productiva del país (debilitada en el segmento de las micro y pequeñas empresas), sus ajustes deben responder a una evaluación técnica y conjunta, no solo con la participación del sector público sino también con el sector privado-empleador y gremios. Ese espacio de diálogo y concertación es el Concejo Nacional del Trabajo (CNT). La aprobación del aumento sin su socialización y discusión le resta legitimidad y hace más difícil llegar a consensos que mejoren el desempeño de las micro y pequeñas empresas.