Cuando la calle se calienta

El lunes 4 de abril fue un punto de quiebre para el gobierno de Pedro Castillo. Mientras el mandatario aparecía en señal abierta, en el aula de una escuela infantil de San Juan de Lurigancho, los noticieros mostraban turbas enardecidas en varios puntos del país. El paro indefinido por el alza del precio de los combustibles, iniciado por los transportistas ocho días atrás, estaba fuera de control.

En Ica, los manifestantes bloquearon varios tramos de la Panamericana Sur, dejaron varados a decenas de buses interprovinciales y quemaron casetas de peaje. En Huancayo, Junín, se televisaban saqueos y vandalismo. Hasta esa mañana se habían reportado tres muertes en las protestas, pero el presidente parecía no despabilarse.

Días atrás había llamado “malintencionados” y “pagados” a los líderes de los transportistas, lo que avivó la rabia de los manifestantes. Con la misma intención de minimizarlos, el premier Aníbal Torres dijo que se trataban de “pequeños grupos radicales”, cuando le advertían sobre el desabastecimiento en los mercados de Arequipa a causa de los bloqueos de carreteras. No previeron que la violencia se agudizaría a tal grado que hoy se cuentan cinco víctimas mortales.

Siguiendo su itinerario de acciones erradas y viendo que la situación se le iba de las manos, el presidente decretó, minutos antes de la medianoche del martes 5, un toque de queda de 22 horas en Lima y Callao. La medida hizo reaccionar a la capital y miles salieron a marchar.

Protestaron los que nunca aceptaron su triunfo en las elecciones del 2021 y le piden la renuncia, así como los que habían votado por él y se sentían decepcionados. También los que le pedían una solución ante el alza de precios de alimentos. En Lima metropolitana la inflación alcanzó en marzo su nivel más alto en 26 años.

A partir de aquí, durante la última semana, las protestas se han multiplicado en 12 regiones del país. Han salido a marchar los agricultores por el alza del precio de los fertilizantes, así como los agremiados de la CGTP y el SUTEP, diversos colectivos se hicieron oír. La calle se lo está poniendo difícil a Castillo, que ha sobrevivido a dos intentos de vacancia en menos de un año de gobierno. ¿Podría la protesta ciudadana terminar con su mandato? Cuatro politólogos opinan.

Muerte lenta

Para José Alejandro Godoy, aún es muy temprano para saberlo, pues son múltiples y variadas las demandas de las protestas. “Por ahora no hay una sola demanda y al no haberla, como ocurrió en noviembre de 2020, donde la única era la salida de Manuel Merino, el gobierno de Castillo tiene chance de sobrevivir”.

Agrega, además, que el mandatario aún cuenta con los votos de los congresistas que se abstuvieron de vacarlo. “Tanto en un bloque de la izquierda que, más allá de discrepancias con algunos ministros, se sigue manteniendo monolítica, al igual que con el grupo de congresistas que podemos llamar de centro o sin una definición ideológica, que busca algún tipo de prebenda o de obra de cara a las elecciones regionales y municipales de este año” .

Mauricio Zavaleta coincide en que será una “muerte lenta”, pero considera que hay un factor crucial que aceleraría su salida: la pérdida de apoyo en las regiones. “Un presidente debe tener algún tipo de soporte. Fujimori estableció alianza con los militares; Vizcarra tenía una alta aprobación popular nacional; Alan García del segundo gobierno tuvo soporte en las élites empresariales; Pedro Castillo no tiene nada. Las élites lo detestan, no tiene fortaleza en Lima, no tiene organización partidaria, ni apoyo mayoritario en el Congreso, lo único que tenía Castillo era la legitimidad de representar a las regiones, a un anhelo de cambio, de descentralización, de que el Estado llegue a las zonas rurales, pero esto se ha ido mermando”.

Según el investigador, la decepción de las regiones seguirá manifestándose en más movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones que pondrán en jaque al país: “Específicamente en aquellas que permitieron el crecimiento de su candidatura y lo apoyaron en la segunda vuelta”.

“Más allá de las consecuencias de la movilización social, es importante que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la protesta pacífica, y que el Estado se comprometa a garantizarlo. Tiene que ser leído como una expresión del descontento”, dice en tono conciliador la presidenta de Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia.

Se prende la indignación

Los politólogos concuerdan en que mientras el gobierno siga sin rumbo y Castillo continúe dando muestras de incapacidad para gobernar, las protestas irán en aumento. Los malos nombramientos en los ministerios, otra decisión con tufillo autoritario como la del 5 de abril o la aparición de una prueba flagrante de corrupción como los vladivideos serían razones suficientes para caldear más los ánimos de la población.

Haciendo un paralelo con la caída de Merino, Zavaleta explica que la indignación aquella vez prendió más rápido porque “se trató de una toma de poder violenta, se vio como un robo […] Castillo, en cambio, ha sido electo de manera libre, lo que indigna a la ciudadanía es su gobierno sin rumbo, su rechazo se agudizará de forma paulatina”.

Para Paula Távara hay un detonante mayor que terminaría por tumbar a Castillo, y es la lamentable “cuota de sangre”, o sea, la muerte de más peruanos a causa de los enfrentamientos, y añade otra variable más: que suceda en Lima. “Es triste decirlo, pero llevamos cinco muertes y no parece movilizar lo suficiente, y es que eso es el centralismo , cuando arden las regiones no parece arder el país, incluso para los parlamentarios regionales no ha sido suficiente, no se les ha visto a los de Junín o Ica declarando”.

Esto nos lleva a reflexionar en por qué debemos pagar tan alto precio para tener un mejor gobierno. Pasó lo mismo en las marchas contra Merino, donde murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.