Alfonso Florez: “El Ministerio de Transportes está infiltrado por informales”

Es uno de los más tercos impulsores de que se hagan cambios estructurales en el Ministerio de Transportes y de que se ponga en el cargo a gente técnica y capaz. Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, analiza los últimos acontecimientos ocurridos en el sector, entre ellos la publicación del reglamento del servicio de autos colectivos y las concesiones que el gobierno, coaccionado por un violento paro, les ha hecho a los colectiveros.

Esta semana, mientras todos nos distraíamos con las protestas y la violencia, casi no nos dimos cuenta de que el Ministerio de Transportes estaba cediendo a las demandas de los colectiveros informales.

Sí, pues, lamentablemente hace tiempo ya que el Ministerio de Transportes está infiltrado por personajes ligados al transporte informal en colectivos. Acuérdese que ya hubo una reunión previa con el anterior ministro, que pertenecía a ese gremio, y querían formalizar el tema a nivel nacional, no solo a nivel regional.

Lo que parece es que los colectiveros se colgaron del paro de transportistas de carga terrestre para meter presión al gobierno.

Sí, ahora que ya se publicó el reglamento [del servicio de autos colectivos] lo que quieren es que se modifique y se les incluya a ellos.

Y quieren tumbarse a la Sutran.

Quieren tumbarse a la Sutran y quieren tumbarse a la ATU. Ya el ministro declaró que la Sutran va a ser reorganizada y va a ser un órgano de prevención y yo me pregunto ¿quién va a ser el encargado de fiscalizar este nuevo reglamento?

El ministro ha dicho que la van a reestructurar porque “comete excesos y eso molesta a los transportistas”. El ministro no quiere que los transportistas se molesten.

Así es, pues, desgraciadamente. El Ministerio de Transportes ha perdido completamente su rol de autoridad. No tiene autoridad. Ahora la oclocracia manda en el país.

Les ha prometido condonar la deuda de las papeletas. Ellos querían una condonación total, pero esta vez les han aceptado condonarles las que les impusieron desde la pandemia, y están presentando un proyecto de ley para hacerlo.

Así es y allí hay un tema que analizar. Nosotros siempre hemos reclamado que el SAT haga la distinción entre las papeletas por faltas al transporte, que son las que impone la Sutran y la ATU, y por faltas de tránsito, que son las que aplica la Policía. Mi especulación es que si tú haces la distinción, vas a ver que las de tránsito son muy pocas y que la Policía no está haciendo su trabajo. [...] Creo que el proyecto de ley dice que todas aquellas [multas] que impliquen infracciones y riesgos a la seguridad vial no se van a condonar.

Pero, en términos generales, ¿condonar estas deudas no es promover la impunidad?

Sí, definitivamente, es promover la impunidad, es ceder ante la presión. Toda la vida ha ocurrido esto en el transporte. Al final de año, los municipios que no tienen dinero condonan multas no solo de tránsito sino de todo tipo y la gente ya sabe y por eso las va acumulando, porque en algún momento se las van a condonar. Hace tiempo se dio una ley que creaba los juzgados de tránsito. Nunca se implementó porque no hay presupuesto.

En un juzgado de tránsito sumario, como ocurre en los Estados Unidos, vas con la multa que te ha puesto el policía, argumentas y el juez decide y se acabó, no hay recurso de amparo ni impugnaciones. Eso crearía un cambio enorme, no solo en el transporte público sino en general.

El ministro también les ha dado la razón en su reclamo de que los brevetes de categoría A3E se renueven automáticamente, sin pruebas ni exámenes.

Eso es un error garrafal. Todos los conductores, a la hora de la renovación, tienen que pasar por un examen de reglas, porque el Reglamento Nacional de Tránsito ha cambiado. [...] Pero ya presentaron el proyecto de ley también. Vamos en involución constante en el sector transporte. Es lamentable cómo han invadido el ministerio. Acaban de botar a veinte directores, a dos viceministros, porque dentro del ministerio hay gente capaz, nosotros hemos tenido reuniones con técnicos que conocen su rol. El Ministerio de Transportes es una entidad técnica, pero se ha convertido en el ministerio de control social del empleo.

Yo entiendo que hay un problema social del país, pero zapatero a tus zapatos, el tema de la falta de trabajo es competencia del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Transportes. Falta un plan nacional, bien estructurado, para crear empleo digno. Acá cualquiera tiene un carro y sale a hacer transporte. Eso es lo que está pasando.

¿Por qué los informales quieren desaparecer a la Sutran y a la ATU?

Para poder tener impunidad, hacer lo que les da la gana. Hacer servicio cuando quiero, con el auto que me da la gana, en la ruta que a mí me da la gana. Es cierto, también, que hay una demanda insatisfecha. La velocidad con la que operan las autoridades de transporte es muy lenta para las necesidades de transporte de la población, entonces, se generan una serie de rutas clandestinas porque no hay un servicio formal.

El presidente Castillo les prometió en campaña desaparecer ambos organismos. ¿Cree que eso lo está condicionando ahora?

Sí, les ha faltado... cómo decirlo, falta de ovoides, lamentablemente. Como digo, estamos cayendo en una oclocracia. Desgraciadamente, la coyuntura no ayudó, porque este tema comenzó con el gremio de transportistas de carga y de esa coyuntura se han colgado los agricultores, los microbuseros, los colectiveros.

Entonces, el gobierno está viéndose presionado de una forma brutal, y hay muertos y heridos por todos lados, y está cediendo a todo. Si hubieran atendido el reclamo de los transportistas de carga a tiempo no hubieran llegado a esta situación.

Usted, como gerente general de la Fundación Transitemos, siempre fue muy crítico de la ley que formaliza a los autos colectivos.

Porque el objetivo fue simplemente formalizarlos, no acotarlos a las zonas que no están siendo atendidas. Se les quería dejar como estaban, haciendo rutas Lima-Tacna, Lima-Tumbes... Nosotros cuestionamos que eso tenía que reglamentarse, como estuvo reglamentado hasta el 2014.

Ahora, Transitemos y otras instituciones de la sociedad civil han colaborado en la elaboración del reglamento...

Más que colaborado, cuando ya tenían el reglamento hecho nos ha citado a dos reuniones en el MTC, nos han presentado el reglamento y nos han pedido nuestra opinión. Nosotros insistimos mucho en acotar las distancias del servicio que se brindaba, para evitar justamente que haya estos servicios Lima-Arequipa, Lima-Tacna, Lima-qué sé yo. Y la autorización, siempre y cuando no exista servicio de transporte en M3 [buses].

"El Ministerio de Transportes ha perdido completamente su rol de autoridad. Ahora la oclocracia manda en el país”. Foto: John Reyes/La República

Pero ¿cómo van a asegurarse de que eso se cumpla, de que no les estén haciendo competencia desleal a los buses?

Ahí está la gran pregunta ahora que quieren desarticular a la Sutran. Si desarticulan a la Sutran ¿quién va a hacer esa labor fiscalizadora?

La otra preocupación es que los empresarios de buses, desalentados por la competencia desleal, decidan sacar su propia flota de autos colectivos para compensar la pérdida. Y que tengamos una explosión de taxis colectivos por todo el país.

Así es, una guerra absurda. Muchas [empresas] van a quebrar, otras van a tener que comenzar a comprar microbuses y combis y dar el mismo servicio que los otros. Una guerra insulsa.

¿Qué necesitamos hacer en el Ministerio de Transportes para ordenar este problema?

Necesitamos gente capaz en el ministerio. En las reuniones que tuvimos estaba el señor [Edwin] Derteano [presidente de la Asociación Automotriz del Perú], y les dijo “perdonen señores, con todo respeto, me gustaría saber qué profesión tienen los señores que nos están exponiendo los proyectos de ley”. De los siete que estaban en la mesa, había seis abogados y un ingeniero. Entonces, Derteano les dijo: “Ahora entiendo el problema.

Lamentablemente, el transporte es una problemática técnica que requiere ingenieros, no abogados con todo el respeto por los abogados. Porque ustedes creen que normar es cumplir con su trabajo, pero la norma alguien la tiene que hacer cumplir”. Entonces, mientras el ministerio no coloque en los puestos correspondientes a gente capacitada, seguiremos involucionando. Es la realidad. No tenemos gente capacitada.

Comenzando por el propio ministro...

Así es. Lo que pasa es que el Ministerio de Transportes es un botín porque es el ministerio que tiene el mayor presupuesto. Toda la vida ha sido así, un botín para la corrupción. Nosotros planteamos hace mucho tiempo que tiene que cambiarse por completo y que todo lo que es infraestructura tiene que salir del ministerio y que debe crearse un Ministerio de Infraestructura que vea todo lo que es vivienda, saneamiento y carreteras.