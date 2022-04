Inversiones mineras alcanzaron los US$ 324 millones en febrero de 2022

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las inversiones mineras en el país alcanzaron los US$ 324 millones en febrero, un aumento de 16,1% frente al mes previo, donde se recaudaron US$ 279 millones.

Con ello, el sector anotó un incremento de 8,4% en referencia a lo reportado en idéntico mes del 2021, en la línea de los US$ 299 millones.

Asimismo, la inversión minera acumulada al primer bimestre del año fue de US$ 603 millones, lo cual significó un incremento de 5,1% en comparación a similar periodo de 2021, cuando se obtuvieron US$ 573 millones.

Según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM), a nivel de empresas, Anglo American Quellaveco S.A. (USS$ 178 millones) se mantiene en la primera ubicación representando el 29,5% de la participación total, ello debido a la mayor inversión en su proyecto “Quellaveco”.

En tanto, Antamina (US$ 41 millones) conserva el segundo lugar con el 6,8%, seguida de Southern Perú Copper (US$ 39 millones), con el 6.,% de participación. Las tres empresas representan el 42,8% de la inversión ejecutada.

Procesamiento de minerales

Respecto a los rubros, planta beneficio (donde se procesan los minerales) sumó US$ 84 millones, reflejando un aumento de 3,5% respecto a lo registrado el mes previo (US$ 81 millones); equipamiento minero, alcanzó US$ 40 millones, registrando un aumento intermensual de 37,1%; exploración, ejecutó US$ 26 millones, con un aumento intermensual de 37,4%.

En tanto, el rubro infraestructura logró US$ 81 millones, evidenciando un incremento de 42,4% respecto a lo reportado el mes previo (US$ 57 millones); y desarrollo y preparación, registraron US$ 50 millones, reflejando un incremento intermensual de 40,2%.

En cuanto a la inversión minera ejecutada a nivel de regiones, Moquegua (US$ 197 millones) mantiene el liderazgo representando el 32,8% del total; seguida de Áncash (US$ 46 millones) con una participación de 7,6%. En el tercer lugar se ubica Ica (US$ 43 millones) con el 7,1% del total de las inversiones mineras. Las tres regiones representan el 47,4% de la inversión total.