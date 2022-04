Christian Cueva, el gigante que lleva la 10

Christian Cueva ha llevado las jugadas de las pistas de la lejana Huamachuco, de las esquinas de Trujillo, a los partidos por las eliminatorias a Qatar 2022. Con su 1.69 de estatura, los quiebres de su cintura y esos pases que se inventa en apenas unos segundos ha ayudado a la selección a llegar al repechaje.

Si el camino a Rusia 2018 llevó el sello de Paolo Guerrero, a este proceso le puso su rúbrica Cuevita, como aún lo llaman sus seguidores. Porque Cuevita, con ese diminutivo infaltable y coloquial usado por los peruanos, tiene muchos significados.

Es el Cuevita de las grandes genialidades. El que acaba de ser igualado por Germán Leguía a los míticos César Cueto y Teófilo Cubillas (“lo que hizo es espectacular, ya lo comparo con César, Teófilo, ese pase de tres dedos, el sombrero que hizo, gocé con eso y lo hizo en un partido dificilísimo)”. Al que en las redes se le compara con otros 10 peruanos (“Cueva ya es más que el Chorri”, dice el influencer Mateo Garrido Lecca; “ha hecho más que el Chorri con la camiseta peruana”, lo secunda el reportero Horacio Zimmermann).

Es el Cuevita del que el periodista español Julio Maldonado, con más de un millón de seguidores en su cuenta “Mundo Maldini”, dice: “Un talento enorme, un jugador que fuera del ámbito sudamericano se le valora mucho menos de lo que merece”.

El Cuevita que Ricardo Gareca describía así: “Tiene mucha personalidad, siempre está pidiendo la pelota, asume la responsabilidad y así los necesitamos en la selección”.

Pero es también Cuevita, el impredecible, el de su apego por la cumbia peruana, por el reguetón, por los bailes típicos de la sierra liberteña. El que se daba antes sonoras escapadas de la disciplina deportiva. Al que, por eso, incluso en los últimos partidos eliminatorios le preguntaron por ese pasado que lo acosa.

No se corrió y respondió: “Siempre he dejado todo por la selección y por eso hay que verlo todo desde otros ángulos, más allá de todo eso, porque creo que el pasado no suma, yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando con mis compañeros, con la selección y con mi familia que lo está disfrutando a mi lado. Y eso me deja tranquilo”. Su figura, en ese sentido, es un ejemplo de superación.

Cuestionado por su apego a las noches de bohemia, se dedicó por entero, en la última temporada, a ejercitarse con su propio entrenador personal, hizo de su cuerpo una fortaleza de músculos y pudo entregarse los 90 minutos de cada juego.

¿El resultado? El 10 de Huamachuco reemplazó con éxito al 10 de la calle, la ‘Foquita’ Farfán, y se puso al hombro al equipo nacional con brillantes jornadas de fútbol.

El principal motivo de su crecimiento es el amor a su esposa Pamela y sus hijos, asegura Cueva. Foto: difusión

Junto a la seguridad de Gallese, la valentía de Lapadula, los pulmones de Tapia, la consolidación de Callens, la potencia de Advíncula, los pases de Trauco, Yotún y Peña, las apariciones oportunas del Orejas, el trujillano logró este peldaño que nos acerca al mundial de Qatar.

Y por supuesto está Gareca, a quien Cueva agradece y saluda efusivamente como cuando anotó ante Venezuela. O cuando dio el pase a Flores y se logró el triunfo clave ante Colombia. Hubo un extensísimo abrazo de aprecio.

Precisamente, el psicólogo social Jorge Yamamoto destaca en La República la importancia de Gareca en el armado del equipo, en rescatar individualidades y juego de conjunto. “El profesor es un líder con poco floro y mucha estrategia, con mucho conocimiento técnico, que sabe sacar lo mejor, seleccionar meritocráticamente y sacar lo mejor de ellos. Allí, donde hay meritocracia en vez de amiguismo, en donde hay picardía y también disciplina y resultados, está Cuevita como ese representante simpático, sencillo, talentoso, medio juguetón, que se le escapa alguna cosita, pero se regula y muestra ese espíritu peruano que puede generar resultados de alcance mundial”.

Al igual que Gareca, el 10 de Huamachuco, el nuevo 10, surgido en la informalidad del fútbol provinciano, pero adaptado a las exigencias del fútbol de hoy, ha tenido personas muy influyentes en su entorno.

Su primer entrenador en Huamachuco, el fallecido Walter Gutiérrez. El que descubrió su talento a los 15 años y lo trajo a Lima a la San Martín, Orlando Lavalle. El ‘Chino’ Víctor Rivera, que lo imaginó desde muy joven como el futuro 10 peruano “por su gambeta y remate de media distancia” y veía exitoso al “chico juguetón, humilde, bromista y con hambre de gloria”. O José Neyra, su entrenador personal, a quien ‘Aladino’ llevó hasta a Arabia Saudita para que le ayude a mejorar su rendimiento y cree que “el compromiso de Cueva es muy grande con él mismo”.

Inicios en la San Martín, con Pedro García.

Pero, sin duda, Gareca ha sido el más influyente. “Es como un padre porque me enseñó a valorar lo que Dios te da. Hablo en el sentido del talento, del fútbol, y uno tiene que retribuirle de la mejor manera”.

El nuevo 10 peruano, indiscutible ya en ese puesto. El típico representante de nuestro fútbol. Con sus errores y aciertos. Con su genio en todo su esplendor. Con su propia lucha por mantener los pies en tierra, por no salirse del libreto y poder superarse a sí mismo, ha demostrado ser uno de los mejores en su puesto en Sudamérica.

La hinchada espera que sea recuerdo el penal perdido ante Dinamarca en Rusia 2018, las peleas con la barra de los íntimos, los rumores de indisciplinas en clubes de Brasil, México o Turquía, y se quede este pequeño gigante del pase genial al Orejas frente a Colombia, el del pase a tres dedos a Lapadula frente a Uruguay, el del gol de tiro libre a Venezuela. Es el nuevo 10 del fútbol peruano. Un imprescindible.

Presentación en su último equipo, Al Fateh.

Una carrera intensa desde Huamachuco