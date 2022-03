Percy Mayta-Tristán “Es evidente que a este ministerio no le interesó la vacunación”

Médico salubrista e investigador distinguido por Concytec, Percy Mayta-Tristán nos acompañó desde la primera ola de la COVID-19 hablándonos en lenguaje sencillo de tópicos como ¿qué mascarilla debo usar?, ¿por qué debo abrir las ventanas?, ¿es peligrosa la ivermectina? Nos tradujo confusos artículos científicos sobre el SARS-Cov-2 de los que estaba al tanto, pues por muchos años fue editor de revistas de ciencia. Cuando llegaron las vacunas, nos dio las razones por las que debíamos inocularnos. El investigador se convirtió en entrevistado frecuente de programas periodísticos. Con él hablamos de las causas del estancamiento de la vacunación y los posibles responsables.

Hay una polémica sobre el vencimiento de las vacunas: los exministros de Salud Óscar Ugarte y Hernando Zevallos hablan de más de dos millones de dosis de AstraZeneca que vencerán a fi nes de marzo, mientras que el ministro Hernán Condori lo niega. ¿Qué está pasando?

Las vacunas no tienen un tiempo de vida infinito, se van a vencer en la medida que no se avance en el ritmo de vacunación, y, sí, la actual gestión del Minsa es responsable de que haya disminuido. Por otro lado, no se ha informado de forma adecuada a la población sobre AstraZeneca. Hemos estado usando las vacunas de Pfizer para dosis de refuerzo, y no se comunicó que la tercera dosis también podría ser con AstraZeneca. Muchos que iban a vacunarse, cuando les ofrecían esta, tenían dudas.

¿Dices que una razón de la desaceleración de la vacunación es que la gente no se ha querido vacunar con AstraZeneca?

En parte sí, y el problema con AstraZeneca no es de ahora. En las provincias donde se empezó a usarla había reticencia porque no había información, la discusión de vacunas se centraba entre el odio a Sinopharm y la efectividad de Pfizer. Se decía, además, que AstraZeneca formaba coágulos y producía trombosis. Nadie les aclaró que era tan buena como las demás. Y ahora, que se habla de usarla como dosis de refuerzo, la gente se confunde pues primero les dijeron que sería solo con Pfizer, cuando el protocolo dice que AstraZeneca también puede ser usada como refuerzo en caso las dos primeras dosis hayan sido Sinopharm.

¿Es correcto decir que las vacunas se están venciendo por una pésima campaña de vacunación de la actual gestión?

Si yo sé que se van a vencer las vacunas y todavía no he avanzado en lo que me falta de vacunación, entonces tengo responsabilidad directa de que se venzan. Por otro lado, hace buena cantidad de semanas que no se comunicaba sobre la importancia de ponerse la dosis de refuerzo. Recién esta semana el Minsa informó que será requerida para que los mayores de 18 años puedan ingresar a lugares cerrados, pero esto debió hacerse mucho antes. Más parece un manotazo de ahogado, porque han estado negando que hubo una desaceleración de la vacunación, ahora es imposible decir que no existe. El ritmo de la vacunación es la mitad de lo que era hace un mes.

¿Crees que esta baja sea causada también por la inestabilidad política, por el cambio de ministro?

Sin duda tiene que ver con el cambio de la cabeza, porque hubo un cambio de prioridades. Y lo que pasó es que salió el viceministro responsable, la jefa de vacunación, le renunció todo el equipo consultor de vacunas. Es bastante evidente que a este ministro no le interesó la vacunación. Más aún con su perfil, es creyente de la pseudociencia y estas personas no son muy partidarias de las vacunas.

El experto en salud Elmer Huerta señala que el Minsa comete un error al jactarse de que el 78% de la población tiene dos dosis porque trasmite una falsa sensación de seguridad…

Tal cual, si bien la meta de fin de año era tener al 80% con dos dosis -inclusive, se adelantó la tercera, y nos ayudó tener una mayor protección para los adultos mayores en la tercera ola-, hoy varios estudios dicen que los inoculados con tres dosis tienen 90% más protección contra enfermedad grave que los que tienen dos. Esto lo sabemos hace tiempo, el Minsa debió utilizar esta información para crear conciencia, recién lo hacen ahora porque sienten que se les va a mover el piso.

Solo el 36.5% de la población tiene su dosis de refuerzo, es bajo si lo comparamos con otros países como Chile que ya empezó con la cuarta dosis…

Debemos saber que si viene una nueva ola por una nueva variante será muy poco probable que se produzcan olas como las anteriores mientras tengamos una alta protección por vacunas. De hecho, esta tercera ola -dada las dos dosis e infecciones previas- no fue tan grave y el sistema de salud no colapsó, pero, ojo, no se pudo atender las enfermedades no covid. Estaremos bien cuando los hospitales no se saturen y las demás enfermedades sigan atendiéndose.

En un escenario ideal, ¿cuánta población debe vacunarse con la dosis de refuerzo?

No hay un número exacto, hablamos de más del 80% de población protegida, así la mayor cantidad de personas no van a saturar el sistema de salud en caso se infecten.

¿Si no completamos este porcentaje podremos vivir una ola agresiva e incluso volver a cuarentenas como está pasando en China?

Los países que tienen una ola muy alta con BA.2 -variante de ómicron- son los que no han tenido una ola muy alta con ómicron. Nosotros sí la tuvimos. Veo improbable que volvamos a cuarentenas. Hay que recalcar que, si tenemos más población con tercera dosis, el riesgo de enfermedad grave será remoto, eso se debió comunicar hace tiempo.

El ministro Condori ha dicho que la gente no se está vacunando porque ya no ve cadáveres en bolsas negras…

Y es lamentable que lo diga porque si tú como salubrista sabes que es importante la vacunación, tienes que tomar medidas para cambiar esta percepción de la población, y esta no va a actuar si no ve un liderazgo con mensajes claros. Por ejemplo, cuando se decretó que los aforos al cien por ciento en todas las actividades económicas, no lo dijo el ministro de Salud sino el ministro de Turismo y Comercio. Ha cedido el liderazgo del sector a otros.

¿El que sea un pseudocientífi co, como lo llamaste, y toda esta controversia con el agua arracimada influye en la credibilidad de la gente? ¿Crees que por eso ha disminuido la vacunación?

Hay estudios que han evaluado cómo les ha ido a los países en la pandemia, y una de las cosas que muestra es la credibilidad de las personas en sus instituciones. Si no creen en las instituciones y en los políticos que están a cargo, no les harán caso digan lo que digan. Y lo que hacemos con este ministro es que la población pierda la confi anza en el liderazgo del sector Salud.

Y en caso de los niños de 5 a 11 años la vacunación está en rojo, y ya están yendo a clases presenciales...

Sí, y llama la atención porque el esquema de vacunación de niños para prevenir otras enfermedades es de 85% en el país. No es que los padres no crean en las vacunas, lo que sucede es que no se ha informado bien, no se tiene una buena estrategia de comunicación. Y es raro porque los padres se han vacunado, tenemos más de 70% con dos dosis, no se han vuelto antivacunas de la noche a la mañana. Lo que vemos es que se están desinstalando centros de vacunación, antes el mismo ministro salía a invocar a la población a que se vacune. Este ministro pierde la oportunidad de tener al ministro de Educación como aliado. Si hubiera un liderazgo, saldrían los dos a decir que se necesita que los niños se vacunen porque queremos un retorno seguro a clases presenciales.

¿Crees que el ministro haya estado más ocupado en defenderse?

Sí. Y es que es un miembro de Perú Libre. Era la cuota que necesitaban. Para saber sus planes en el Minsa habría que revisar el ideario de Cerrón.

Desde el 1 de abril será obligatoria la dosis de refuerzo para ingresar a los espacios cerrados. ¿Crees que esta medida refl otará la vacunación?

Va a ayudar, pero dependerá también de los gobiernos locales que tienen que hacer su trabajo de supervisar.