El nuevo rostro de Bareto

Bareto encuentra su camino. Luego de que se quedaran sin vocalista dos veces, la orquesta decidió apostar por una voz diferente: La Mamba. La cantante llegó a la agrupación para darle un aire fresco. “Definitivamente nos ha dado un aspecto nuevo vocalmente y nos abre un montón de posibilidades en el show. Nos ha caído muy bien su ingreso. Todo está fluyendo”, dice el guitarrista Rolo Gallardo.

Con la llegada de su primera voz femenina, los de Bareto esperan recuperar su protagonismo en la escena musical. “La gente estuvo acostumbrada a una voz (Mauricio Mesones) durante muchos años, pero la identidad del grupo es otra. El sonido del grupo se mantiene con el cantante que venga porque es un trabajo en conjunto. La pandemia nos chocó muchísimo, a eso hay que sumarle el cambio de cantantes que ha sido supercomplicado. Pero creo que estamos pisando firme, y finalmente tenemos un camino bien claro”, añade el fundador de la banda.

La Mamba ya tiene experiencia en los escenarios. Se dio a conocer en La voz Perú y ahora quiere hacer historia con Bareto. “Me siento emocionada, como en una nueva aventura. Lo veo como una gran oportunidad para mejorar, porque el escenario es como una gran cancha de entrenamiento. Tengo grandes expectativas, ha habido una química chévere con los chicos y siento que vienen cosas bonitas”.

La también activista afroperuana siente que su ingreso abrirá puertas a más mujeres como ella. “Mi comunidad está muy feliz por mí. Así nomás no nos toca ocupar estos espacios. No es común que a una mujer afro se le dé protagonismo. Es complejo hacer música para una mujer; y si eres afro, es una raya más al tigre. Siento que es un impacto positivo. Es como decir que las cosas están cambiando y no solo en Bareto, sino en general. Que esto esté pasando me parece locazo”.

La nueva voz de Bareto sabe que la esencia del grupo es la música tropical, pero ella quiere plasmar lo suyo. “Antes he estado haciendo rap y reggae, música más underground. Pero ya salieron sus raps con la banda. Le estoy metiendo la lírica asesina en el escenario. El grupo me da visibilidad y hay que aprovecharla”.

La Mamba descartó que sus jefes le hayan pedido que cante como Mauricio Mesones o Javier Arias. “No hubiese aceptado tampoco. Me han dicho que sea yo. No puedo ser esas personas. Además, no vengo de cantar cumbia. Entonces, hay que ver de qué manera le metemos el rap, mi onda, para que funcione y sonemos bonito”.

Nuevo disco

“El amor no es para los débiles” es el álbum que más tiempo han tenido en el horno. Tuvieron que pasar casi cuatro años para que Bareto pudiera lanzarlo por completo. “Es el disco que más nos ha costado parir, ha sido un parto de elefante. Estaba terminado casi en el 2018, pero la pandemia paralizó todos los planes. Como trabajamos con una disquera de Alemania, coordinar los tiempos ha hecho que se dilate muchísimo. Pero ya está en todas las plataformas digitales”, cuenta Rolo Gallardo.

Pese a la salida abrupta de Javier Arias, Bareto ha conservado su voz en este disco que cuenta con las colaboraciones de Melcochita, Rossy War y Bartola, además de los colombianos María del Rossario, Chongo y Janio Coronado. “Lanzar este disco ha sido difícil y raro, es un disco malparido (risas). Queremos que la gente lo escuche, lo quiera o lo odie”.