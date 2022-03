En la piel de las teloneras

Rómulo Sulca tiene hasta hoy domingo para convencer a las cadenas de cine que sigan proyectando Teloneras (2019), su primer largometraje documental, al menos una semana más. Lo único que los salvará del olvido, según el cineasta peruano, es el boca a boca. “A eso estamos condenados en estos momentos. No hay otra forma de poder promocionarla”, dice desde Cuba, donde la escasa conectividad casi impide que nos hable de su ópera prima que rinde tributo a Flor Pucarina, nombre artístico de Leonor Chávez.

“Flor Pucarina no aparece en el documental, pero todo el mundo habla de ella. Es el personaje omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Colocar a alguien que la interprete sería un insulto a su memoria”, piensa el productor cinematográfico.

El camino para que Teloneras llegue a los cines ha sido difícil. El principal problema fue el financiamiento. Aunque unas tres veces logró ser finalista en los premios DAFO del Ministerio de Cultura, Rómulo no pudo conseguir el dinero para empezar a grabar el documental que retrata la vida de cuatro adultas y una niña que buscan un espacio en la música vernacular andina. “Cuando la película estuvo en papel, nadie quiso financiarla. No entendían lo que queríamos mostrar. Nos decían que estábamos perdiendo el tiempo, que solo queríamos plata y que había mejores cosas que mostrar en este país que la vida de cinco mujeres”.

Dirección. Rómulo Sulca en pleno rodaje de su película.

Autofinanciamiento

Mientras esperaba que alguien confiara en su proyecto, el creador de la productora Catecresis Cine no dejó de producir. Grabó dos cortometrajes con los que ganó 30 mil soles. Además, recibió un fondo para la distribución de la película. Con ese presupuesto, echó a andar su sueño. Siente que el cine regional no es tan valorado como el cine que se hace en la capital.

“Siempre se dice cine nacional al cine que se hace en Lima y no incluyen al cine regional. Pero películas como Wiñaypacha o Manco Cápac han sido las representantes para los Oscar y no son limeñas. Entiendo que no hayan podido pasar, pero de alguna forma estamos dando la batalla. A los de Lima siempre les han dado financiamiento. A los de regiones no mucho. Si no hubiese tales diferencias, estaríamos mejor que ellos. Nosotros tenemos mejor cultura y más cosas por contar. Es más, en la actualidad, el cine regional tiene mayor validez que el cine limeño”, asegura.

Suliana García, Kelly Castellanos, Yhadira Sulca, Frida Gutiérrez y ‘Shandu’ son las protagonistas de este nuevo documental, donde dejan de ser teloneras para convertirse en las intérpretes de su propia realidad. “No representan a nadie, simplemente son lo que son: artistas no tan conocidas que están intentando entrar a un escenario grande. En la película, tienen el protagonismo del que aún no gozan en los grandes escenarios, al menos no todas”.

Rómulo Sulca siente que su documental pudo tener mejor recepción con un verdadero financiamiento. “Hubiéramos hecho más investigación y grabado más días con ellas. Tuvimos recursos muy limitados. Hubiéramos utilizado otros equipos. Incluso en algunas escenas se utilizó cámara de fotos en vez de video”.

Dejar Teloneras en papel nunca fue una opción para Rómulo, nacido en Ayacucho, pero de corazón huancaíno. Si bien se sentía en deuda con los que confiaron en el proyecto, hacerlo realidad era un reto para él mismo. “Si no lo hacía, cómo iba a poder con otros proyectos tal vez más ambiciosos. Entiendo que soy provinciano y vengo de padres campesinos y analfabetos, pero eso no me iba a impedir cumplir mis sueños”.