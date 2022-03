Las otras vidas de un reportero

Carlos Contreras podría protagonizar uno de sus cuentos. Cuando tenía ocho años, era el más grande contador de historias entre sus amigos del colegio, en Comas. A los doce, cuando acompañaba a sus papás en el puesto de mercado, se escabullía entre los curiosos para ver los operativos de Serenazgo y luego narrarlos al detalle a sus hermanos. A los veinte decidió escribir su primer cuento –catorce páginas de un desencuentro amoroso– en su vieja Pentium 4. Pero la computadora guardó las palabras y no prendió más.

Ahora, con más de una década como reportero, Contreras Chipana, de 34 años, reconoce ser prisionero de su destino y vuelve a abrazar la literatura con su primer libro de cuentos “Una carta sin Paul McCartney” y otros relatos. Son diez historias en las que los personajes se sumergen en la tentación de ser, imposiblemente, humanos en medio de amores, traiciones y soledades. Pasan por travesías, regresan al pasado y enfrentan su realidad. Algunos intentan huir de ella, otros la aceptan. “El libro pretende retratar las vivencias de una generación y su contexto social, a través de múltiples voces” , dice el autor.

Esas voces son las que aparecen en plena narración, cuando en “Matalayunza” -como se titula uno de sus cuentos-, los personajes deciden hablar con los lectores: “Y acá me tienen. Es de noche y repito no puedo darles más señales de mi escondite, no insistan (...). Pero esperen, esperen. Acabo de ver una sombra cruzando sobre el agujero. ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola?”.

Este es uno de los relatos que para la poeta y crítica literaria Carmen Ollé han sido escritos “con mano diestra y gran habilidad expresiva”. “Son un homenaje a la tradición literaria: un cuento de amor rockero con dicción adolescente y citadina ; seguido de la narración costumbrista que reconstruye el habla dialectal del campo, para culminar con un texto de efecto Rulfo”, escribió en la contraportada.

En “Una carta sin Paul McCartney” se habla de un asesinato durante una fiesta costumbrista; de una relación entre una mujer y una misteriosa carta de amor; y de un hombre que –ya fallecido– narra el cumplimiento de su último deseo. También de un extraño sujeto en busca de una tumba, de un enamoramiento pandémico o de la experiencia (des)amorosa de un periodista ante la llegada del icónico beatle.

Son diversos mundos, voces y narradores que nacen, incluso con chispazos de humor y frescura, desde el salto a la ficción de las aventuras periodísticas, tradiciones familiares de la sierra o travesuras en barrios de Lima. Algunos personajes comparten la identidad de amigos, la madre o el abuelo del autor, a quienes quiere reivindicar. “Son entrañables, quiero que sean felices a pesar de las situaciones adversas”. Pero sus destinos están marcados. El de Carlos también.

