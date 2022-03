Amor y odio, Residente

«La crítica es importante en el arte»

Sebastián Rubio - actor

Sebastián Rubio, actor. Foto: Instagram

La tiradera de Residente me parece importante porque es un artista que sabe manejarse entre ser exitoso y ganador de premios; y alguien que no se calla. Lo que está haciendo Residente es atacar lo que representa J Balvin, que es un gran vendedor. Y desde el momento que el arte se asocia solamente con un negocio, se muere. A los artistas ya no se nos juzga por el arte que hacemos, sino por la capacidad que tenemos para vender, por los likes, por los views.

Vivimos en un medio en el que se ve mal la crítica. En nuestro medio hay mucha creencia de que para que te vaya bien te tienes que quedar callado, no decir lo que piensas para no incomodar a nadie. Y si lo haces, dicen que eres envidioso o te estás colgando de la fama de alguien. Lamentablemente en una sociedad como la nuestra eso te puede cerrar algunas puertas.

La crítica es importante para hacer evolucionar nuestra sociedad y nuestro arte. Si no existieran las críticas, probablemente no tendríamos derechos laborales, las mujeres no votarían, las jornadas laborales serían de 16 horas.

Me parece valioso que dentro del arte -un medio en el que entre colegas solemos ser muy complacientes, hipócritas y solo ‘nos reventamos cohetes’- haya alguien que diga lo que piensa con claridad y contundencia; que lance una tiradera que dura tres veces más de lo te dicen que tiene que durar una canción para que pegue. Dicho eso, no tengo nada en contra de la música de J Balvin, probablemente si estoy en una juerga y suena la canción de Bob Esponja, me voy a vacilar.

«Se critica en privado»

Jair Wong - freestyler profesional

Jair Wong, freestyler profesional. Foto: Red Bull Batalla

Se critica en privado y se felicita en público. Residente no es cualquier artista, es un tipo que lleva muchos años en la industria y sabía la repercusión que iba a tener su tiradera. En el ámbito artístico, la polémica siempre vende y la publicidad extra nunca es mala. Mató dos pájaros de un solo tiro: lanzó la tiradera a Balvin y repuntó su carrera y consiguió más seguidores. Fue un ganar ganar. Esto es interesante porque solo sucede en el género urbano, que es más desafiante y hay más lucha de egos. Por ejemplo, Kurt Cobain odiaba a Axl Rose, no lo respetaba. Pero el de Nirvana nunca le compuso una canción para decirle lo que pensaba.

En el freestyle es diferente. Las críticas se toman por el lado deportivo. Uno dice muchas cosas porque es parte de la competitividad. Es uno contra uno. Yo no compondría una canción a otro freestyler, se lo diría en una ‘batalla’ y se supone que todo debería terminar allí. Es como tu catarsis. En cambio, Residente no tiene esa oportunidad de que si alguien te cae mal, se lo dices en una ‘batalla’.