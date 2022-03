Ucrania: la guerra en el cine

No necesitamos ver una película para conocer el horror de una guerra. Lo hemos visto en estos días, minuto a minuto, en las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Los misiles rusos cortando el cielo y estallando sobre los edificios en Kíev, Járkov y otras ciudades de Ucrania, los cadáveres incinerados, el llanto de las víctimas, la desesperación de los que se van y el coraje de los que se quedan a seguir peleando.

Algunos filmes, sin embargo, nos pueden ayudar a conocer los antecedentes del conflicto histórico entre Rusia y Ucrania. La mirada de los cineastas suele tener una profundidad que los medios de comunicación escasamente se pueden permitir y las historias que presentan, reales o ficticias, pueden servirnos para comprender mejor la complejidad de esta contienda.

Maidan (2014)

El celebrado documental de Sergei Loznitsa, retrata el estallido social que en 2013 desencadenó la destitución del presidente Víktor Yanukóvich. Loznitsa se instaló con otros dos camarógrafos en tres puntos de la Plaza de la Independencia de Kíev, conocida popularmente como “Maidan”, cuando recién comenzaban las manifestaciones pacíficas que protestaban contra la corrupción del partido gobernante y exigían a Yanukóvich suscribir a acuerdos comerciales que acercaran a su país a la Unión Europea. Con el correr de los días, la violencia, fomentada principalmente por grupos ultranacionalistas y de extrema derecha, estalló en las calles en forma de enfrentamientos a balazos entre policías y manifestantes, que dejaron un saldo final de decenas de muertos, miles de heridos y centenares de detenidos.

Winter of fire (2015)

Es un documental, producido por Netflix, que cubre los mismos hechos que Maidan, es decir, la revolución social de 2013 y 2014. Dirigido por Evgeny Afineevsky, esta cinta se enfoca más en la parte humana y civil de las protestas, presentando el punto de vista de los manifestantes que llenaron la Plaza de la Independencia para reclamar que su país era parte de Europa. Universitarios, sacerdotes, exmiembros del ejército, incluso niños, todos hacen parte de esa fuerza ciudadana que está harta de que su país siga viviendo a la sombra de Rusia. Y entonces contemplamos la represión policial, que cada vez se torna más violenta, con momentos de brutalidad sobrecogedores. Y la resolución final, con el presidente Yanukóvich fuera. Winter of Fire estuvo nominado como mejor documental en los Oscar 2016.

PUEDES VER: La danza de la migración

Donbass (2018)

Es otra cinta de Sergei Loznitsa, esta vez de ficción, que a través de doce episodios enlazados muestra cómo es la vida en la zona del Donbás, en el extremo oriental de Ucrania, donde, en 2014 las regiones Donestk y Lugansk se declararon repúblicas independientes, bajo la protección de Moscú. Personajes deshonestos, xenófobos, algunos totalmente desagradables, pueblan este fresco de una región en la que –según la película– campean la corrupción, las fake news y el patriotismo más exacerbado. El conflicto en el Donbás es el antecedente directo de la invasión de estos días.

Hay dos películas más que aportan miradas interesantes sobre la disputa ruso-ucraniana. La primera es The earth is blue as an orange (2020), un hermoso documental que dirige su mirada a las víctimas principales del conflicto: los civiles. Una madre soltera intenta criar a sus cuatro hijos en medio de la guerra en el Donbás, mientras las bombas caen a su alrededor.

Y la otra es Inner Wars (2020), documental en el que se presentan las historias de tres mujeres soldados del Ejército ucraniano que día a día combaten a los separatistas y de paso luchan contra el machismo y los prejuicios.