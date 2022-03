Músicos por la libertad

El día que se intentó acallar la música aconteció de inmediato un irrefutable fracaso. Pasaron los tiempos pero las canciones terminaron imponiéndose siempre al silencio que las persigue.

Por eso mismo es imposible no celebrar esa profunda y ruidosa libertad conquistada. Nada más ni nada menos propone el Music Freedom Day (organizado por el Censurados Film Festival, el Centro Cultural Casa Túpac, La Combi - arte rodante e IQ. Agencia de Comunicación), que en el Perú se hizo sentir en el Parque Municipal de Barranco eufórico y liberado la noche del pasado jueves. Feliz, sonando firme e imponente por todos aquellos a quienes todavía no se les permite celebrar ritmos, armonías y, principalmente, letras de desahogo, protesta y sinceridad.

Pero eso que suena tan duro y solemne puede ser cálido, cariñoso y así mismo contundente, como la cajoneada que lideró Katalina Robles, en compañía principalmente de niños y niñas en rítmica protesta contra el derrame de petróleo que contaminó las costas de Ventanilla hace menos de dos meses.

Una manera amable pero emocionante de preceder la intensidad que traería al ruedo la muestra audiovisual de “Raperos bajo la mira”, a través de la pantalla gigante instalada al lado del escenario principal como plataforma luminosa de reclamo. Y es que lo que se prohíbe oír en algún lugar, puede resonar en otro rincón mucho más fuerte. Claro y potente.

De inmediato llegaría el primer punto alto de la noche con el debut en vivo de Censurados Big Band, agrupación creada para reivindicar la fecha integrada por Lufo Armestar, Hans Menacho, Luis Jiménez y Paco Holguín, que agitaría las gargantas de los asistentes con una serie ineludible de clasicazos rockeros que habían sido ridículamente censurados en algún momento de la historia. El playlist no pudo ser más infalible: “Cocaine” de Eric Clapton, “Imagine” de John Lennon -sí, en algún momento la tele gringa le cayó encima-, “Another brick in the wall” de Pink Floyd y “Light my fire” de The Doors, entre otros hitazos antológicos que dejaron el ambiente acalorado para lo que venía.

C.A.V.A. y Dolores Delirio

Y es así que la pantalla gigante nuevamente nos atrajo para ver una sentida pero impetuosa representación documental del ícono del underground ochentero María T-ta, a través de la mirada de su directora Noelia Vallvé. Cariño, respeto, admiración y, claro, música en trece minutos que recuerdan a una artista que deshizo paradigmas sociales y de género cantando a su gana. Para quienes niegan que la actitud es principalmente política e irreversiblemente histórica.

No hubo descanso antes de la aparición de C.A.V.A. (Colectivo Artístico Vanguardista Américolatino), al mando de una Fiorella Cava que con su voz grave e incuestionable nos recordó enfáticamente que todos los peruanos tenemos “cara de huaco”. Y con gusto.

Dolores Delirio se hizo cargo finalmente de rematar una noche cuya percepción del tiempo ya había sido trastocada. Cuarentones nostálgicos y chiquillos prendidos no dejaron pasar “Juramento”, “A cualquier lugar”, “Doble moral” y otros temas que sonaron con la fuerza de sus más de 20 años añejados.

Sabemos que la música nos hace libres pero especialmente felices y el Freedom Music Day, que se celebra en todo el planeta cada 3 de marzo, se hace para cuidar esa felicidad. Para extenderla más allá. Para hacer ruido de eso que el poder quiere convertir en silencio y que afortunadamente es incapaz de hacer.

El Music Freedom Day es una iniciativa global impulsada por Freemuse que une a artistas y organizaciones en apoyo a la libertad artística de los músicos que viven en contextos de censura, persecución y encarcelamiento; y es la actividad central previa al 8 Censurados Film Festival, que se celebrará en Lima entre el 2 y el 8 de abril de 2022.