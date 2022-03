Tambores que hacen patria

La noche en la que murieron Inti y Bryan, Luis Ernesto Mercado (29) y los chicos de Lucha y Tambo estaban a unos metros del cruce de Lampa con Nicolás de Piérola, cuando escucharon que habían matado a uno de los manifestantes.

El joven director de la agrupación de batuqueros miró a su alrededor, vio a los hombres y mujeres que habían llegado con él, con sus tambores, para activar las marchas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, y decidió que había que irse.

Después, por las noticias se enteraría de que había muerto otro muchacho más, en el cruce de Piérola con Abancay.

Al día siguiente, los músicos volvieron a las marchas, pero esta vez para hacer una velada y rendir homenaje a los jóvenes caídos.

–A nosotros la Policía nos había golpeado la noche anterior. Y entonces conversábamos que [lo de Inti y Bryan] pudo haber sido cualquiera de nosotros– dice. –Lo más doloroso fue que nunca había visto a mi mamá que me abrace y me diga “por favor, no vayas”.

Las protestas contra Merino no fueron la única manifestación política o social en las que Lucha y Tambo ha participado en sus siete años de existencia. Pero, sin duda, fueron las más importantes, por lo que se jugaba en ese momento –la democracia– y por el trágico saldo que dejaron.

Por esa razón, cuando hace unas semanas, esta agrupación cultural hizo su aparición en el reality musical Perú tiene talento, su presentación no solo fue una expresión de su arte, sino que fue un homenaje a Inti y Bryan, los mártires de la democracia que 16 meses después aún no han encontrado justicia.

Memoria afroperuana

Lucha y Tambo nació en 2015 por iniciativa de Luis Ernesto Mercado y de su hermano, como una apuesta por crear un espacio cultural en el que los jóvenes de Villa El Salvador no solo hicieran arte a través de un estilo de percusión como la batucada, sino que, además, adquirieran conciencia política y social sobre la realidad en la que vivían.

La agrupación suele participar en protestas contra la corrupción y en manifestaciones como el Día del Orgullo. Foto: Gerardo Marín.

–Nuestras primeras marchas fueron las que hubo contra la Ley Pulpín– dice Mercado. –En ese momento no había muchas batucadas que se involucraran políticamente. Y nosotros dijimos “no, si nos quejamos de lo que pasa, ¿qué estamos haciendo?”.

El joven director dice que Lucha y Tambo es una organización cultural que promueve la transformación social y la memoria ancestral afroperuana a través del are y la cultura.

Agrega que una de las características que hace que muchachos y muchas de toda la ciudad vayan a Villa El Salvador a participar es que han generado un espacio abierto en el que todas y todos están incluidos. Personas de la comunidad LGTBI, afroperuanas, aquellos que se salen de los cánones estéticos y culturales que impone la sociedad encuentran entre estos tambores un lugar seguro para expresarse.

En julio del año pasado, los chicos y chicas de Lucha y Tambo estaban participando con su música en una protesta contra Tai Loy por un acto racista cometido contra una hermana de Luis Ernesto Mercado, cuando se les acercaron dos productores de Frecuencia Latina. Querían invitarlos a participar en Perú tiene Talento.

Ellos accedieron, participaron y siete meses después, cuando su presentación se difundió en el programa, los productores se sorprendieron al descubrir –por los mensajes que se difundieron en redes– que la presentación era un homenaje a las víctimas del 14 de noviembre. Y se enojaron.

Pero eso no importó. Los familiares de Inti y Bryan les escribieron. Los hombres y mujeres de la Primera Línea también. Incluso, dice Mercado, el propio Ricardo Morán, uno de los jueces del show, valoró el reconocimiento. Ellos sintieron, entonces, que lo que habían hecho había valido la pena.