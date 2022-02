Un Mago peruano entre “gamers”

No hay duda alguna de que el mundo ha cambiado y las plataformas digitales tienen cada vez más protagonismo en todos los ámbitos. Es así como, aunque no tengan mucha publicidad en los medios tradicionales, existen peruanos que tienen muchísimo éxito a nivel internacional gracias a sus canales digitales.

Un ejemplo de esto es el youtuber Pepe el Mago, un personaje muy querido en la comunidad gamer con más de 2 millones de suscriptores. Tan solo para hacernos una idea del éxito de este joven peruano, esta semana publicó un video de una hora sobre un videojuego y, hasta la impresión de este texto, acumuló más de 870 mil vistas.

PUEDES VER: Super Smash Bros no estará en el EVO 2022 por decisión de Nintendo

Origen

Juan Diego Tremolada, el joven detrás de Pepe el Mago, es un amante de los videojuegos retro. Tanto así que decidió fundar Dream Potion Games, el estudio que está detrás de Mago, el primer videojuego en 2D creado por un youtuber peruano. Hace más de 4 años que Tremolada conoció a Martin Hippauf, un seguidor que le envió unos diseños de arte inspirados en su personaje, gracias a esto lo contactó y lo convirtió en el director de arte de su estudio. Más adelante conocieron a David Uranga, joven programador venezolano de amplia experiencia en videojuegos, a quien no dudaron en traer a Lima para que los ayude con el desarrollo del proyecto.

Foto: cortesía/composición La República

Mago

Es evidente que Mago está inspirado en los antiguos juegos de Nintendo y Super Nintendo. Es un juego 2D ambientado en un amplio reino donde el personaje, un pequeño mago con su varita mágica, deberá rescatar a su amada princesa. La princesa ha sido secuestrada por el malvado villano Gourmet, quien busca hacer una royale burguer, es decir, una hamburguesa real. ¿Suena conocido? Más allá de su parecido a Super Mario Bros, Tremolada afirma que es un homenaje y una carta de amor a estos videojuegos clásicos, sin embargo, quieren diferenciarse haciéndolo más complicado. En Mago deberás enfrentar a muchos villanos, además, encontrarás jefes y subjefes, incluso hay minijuegos dentro del juego, tendrás que utilizar estrategias y más.