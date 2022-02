¿Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles disuadirá a la delincuencia?

Carlos Basombrío - Exministro del Interior

La imagen de Pedro Castillo con chaleco antibalas diciendo “vamos a sacar a las Fuerzas Armadas” sería cómica si no fuese una cruel burla a las víctimas del delito cotidiano. En octubre pasado los inolvidables ministros Barranzuela y Ayala firmaron una resolución suprema autorizándolo por 30 días, pero pasó todo el mes, nada se hizo y se olvidó el asunto. El 14 de enero la retoma Guillén y recién el 2 de febrero se aprueba. La semana pasada el ministro del Interior dijo que ya patrullaban zonas críticas; al preguntársele ¿cuáles?, respondió: no podemos decirle, porque sería ayudar a la delincuencia. O sea un patrullaje disuasivo invisible. Hasta ahora, no he leído, oído o visto en ningún medio de comunicación que ello se está produciendo y va casi la mitad de los 45 días. ¿Saldrán? Dicho lo cual, estoy totalmente en contra de poner a las Fuerzas Armadas en seguridad porque no va a servir de nada, porque los estados de excepción no solucionan problemas permanentes, por los riesgos de violaciones a los derechos humanos y porque, una vez más, se vende agua arracimada como solución a nuestros problemas .

Alejandro Rospigliosi - Constitucionalista

Desde hace siglos atrás los pensadores Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jaques Rousseau señalaban como uno de los fundamentos por el cual nace el Estado es brindar seguridad a sus habitantes dentro de su territorio. En efecto, la situación actual de inseguridad ciudadana es insostenible y afecta a todos los ciudadanos, en especial a los más pobres. Pues lo poco que obtienen con su trabajo y esfuerzo es arrancado por los delincuentes al regresar a casa. En consecuencia, una situación excepcional requiere una respuesta excepcional, como la de sacar de forma momentánea a las Fuerzas Armadas a las calles, pues sí disuadirá a la delincuencia. Según la Real Academia Española, “disuadir” es inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Creo que las Fuerzas Armadas, tal como hicieron durante la pandemia, están preparadas para mantener el orden , respetando, claro está, estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos. Todo tiempo político tiene sus propios retos, toda obra política, toda obra humana es siempre una tarea inacabada y la seguridad ciudadana no puede esperar más.

Wilson Hernández - Investigador adjunto GRADE