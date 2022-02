Penélope y Javier, pareja dorada

Es la cuarta vez que ambos, Penélope Cruz y Javier Bardem, esposos en la vida real, son nominados a un Oscar. Cada uno ya lo ha ganado una vez y para los medios españoles “siguen haciendo historia”.

Han trabajado con los mejores directores del mundo, han triunfado en Hollywood y también en Europa, y ahora van por el máximo galardón del cine en la categoría de mejor actriz y mejor actor en el mismo año.

“Todas las veces lo he vivido con una emoción increíble, pero lo de ahora es más fuerte para mí. Por estar nominada junto a Javier (Bardem), por ser una película de Pedro (Almodóvar) y por la forma de vivir el personaje”, ha dicho Penélope hablando sobre el papel que encarna en Madres paralelas, el film del director manchego que ya le ha valido el premio Volpi a mejor actriz en el Festival de Venecia.

En la cinta que la ha vuelto a consagrar, Penélope encarna a una mujer que conoce a otra en un hospital mientras ambas van dar a luz y ahí se da una relación que poco a poco irá transformando sus vidas. Según la crítica, ella está estupenda en su papel y sigue siendo la musa que Almodóvar adora en cámara.

El Oscar que ya tiene en casa lo ganó Penélope el 2009 por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, a mejor actriz de reparto. Su segunda nominación, en la misma categoría, fue por Nine. Su primera nominación como mejor actriz fue con Volver, el 2006, de la mano –cómo no– de Pedro Almodóvar. Esa vez se impuso a dos actrices multinominadas como Viola Davis y Amy Adams.

La noche del próximo 27 de marzo Penélope estará compitiendo por la estatuilla con la favorita Olivia Colman, que ya ha ganado un Oscar por interpretar a una reina inimputable en La favorita, y también con Jessica Chastain, un nombre que ha crecido mucho en Hollywood en los últimos años. Cuando se enteró de su nominación, dijo que “casi me he caído al suelo”.

Por partida doble

Javier Bardem, su esposo, ha contado que estaban viendo la televisión cuando sonó su nombre en las nominaciones. Él no se lo creía y ella tuvo que gritarle para que reaccionara. “Aún no me había dado tiempo a digerirlo cuando sonó el nombre de Penélope”, ha dicho.

Bardem también persigue el galardón a mejor actor este año por su papel de Desi Arnasz en Being the Ricardos, de Aron Sorkin, y compite con pesos pesados de la talla de Benedict Cumberbatch, nominado por El poder del perro; Andrew Garfield, que opta al premio por el musical Tick, Tick, Boom; Will Smith por El método Williams; y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth.

A Javier lo recuerdan todos los cinéfilos del mundo por su formidable papel del asesino Anton Chigurh en la premiada Sin lugar para los débiles (2007) de Ethan y Joel Cohen, que le valió su primer Oscar como actor de reparto.

Ya había sido nominado a mejor actor por Antes que anochezca (2001), pero perdió ante Rusell Crowe que se lo llevó por Gladiador. El 2011 fue otra vez nominado a mejor actor por Biutiful, de Alejandro Gonzales Iñárritu, pero esa vez se llevó la estatuilla Colin Firth por El discurso del rey.

Son el sexto matrimonio que logra nominaciones en las categorías de actuación el mismo año en los Oscar. Otras parejas han sido, por ejemplo, Frank Sinatra y Ava Gardner, o Richard Burton y Elizabeth Taylor. Este año Kirsten Dunst y Jesse Plemons también fueron nominados como mejores actores de reparto. Nunca una pareja ha ganado el premio en la misma gala. Penélope y Javier esperan hacerlo.