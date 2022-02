El zombi y los olímpicos

Desde el día siguiente de su nombramiento como Primer Ministro el inefable congresista Héctor Valer era un ‘dead man walking’, un hombre muerto que caminaba sin percatarse de su condición. Cuestionado por hechos de violencia contra su fallecida esposa y su hija, no encontró mejor argumento que negarlo todo y hasta dijo que sería la “bala de plata” que el Congreso gastaría si no le daba la confianza. Es decir, encima de maltratador se reveló como un sujeto que no respetaba la institución a la que todavía pertenece y amenazó con la posibilidad de cerrarla. El viernes se rumoreaba que había presentado su carta de renuncia, pero esto no lo confirmó el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación de ese día. Lo que sí dijo el jefe de Estado es que renovaría todo el gabinete. Sobre Valer ha aparecido nueva información sobre inconsistencias en sus declaraciones ante la Contraloría. Para hoy ya debe estar fuera de la PCM y será el premier que menos duró en el cargo. La pregunta es cómo será recibido de nuevo en el Congreso que quería ayudar a disolver.

Juegos Olímpicos

“Juntos por un futuro compartido” es el lema de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Es una celebración deportiva en la que China ha puesto gran empeño, gran inversión y mucha tecnología, pero, por cuestiones de la pandemia del COVID-19, las competencias casi no tendrán público. De los 91 países en competencia, Sudamérica tiene a 7 en el evento: Argentina con 6 deportistas, Brasil con 10 atletas, Bolivia con 2, Chile con con 4, Colombia con 3, Ecuador con 1 y Perú también con 1, Ornella Oettl, que competirá el domingo en las pruebas de slalom y slalom gigante. Tres mil atletas competirán por 109 medallas olímpicas. Buscarán la consagración deportiva en unos juegos que se realizan en medio de un boicot diplomático contra el anfitrión por supuestas violaciones a los derechos humanos.