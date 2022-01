Amor y odio/ Bad bunny

«Amo a bad bunny»

Paula Leonardi Cantante profesional

La primera vez que escuché a Bad Bunny fue en 2006, cuando lanzó “Tú no vive así” junto a Arcángel. Al principio no le hice mucho caso, de hecho no entendía lo que decía. Hasta que escuché “Mayores” (2017) con Becky G. Dije: “¡Quién es este pata por el amor de Dios. Es todo un personaje!”. Quedé alucinada.

Lo que él hace es arte, tiene el poder de cautivar masas. Su estilo es arte. Por donde lo veas, está lleno de colores, de vida, de conceptos. No me parece que lo critiquen tanto. Por lo menos hagan una cosa igual que él, a ver si logran lo mismo. Si no sabe tocar algún instrumento o leer partituras, no es menos artista por eso. De hecho, son celos laborales. Porque sin tener una virtuosidad en su voz, ha logrado mucho. Bad es icónico.

Ni bien escucho “Ye, ye, ye”, quedo poseída. Es como si fuera hora de misa. Hay canciones de otros artistas que no tienen esa intro y siento que algo les hace falta. En ese nivel estoy. Lo amo, sé que en algún momento la vida me va a premiar y va a ponerlo en mi camino. Le diría: “Vamos a juerguear, por favor. Sé mi amigo, te lo ruego”. Sé que va a tener un tema de conversación o va a hacer alguna payasada que me va a dar risa.

Mi canción favorita es “Dákiti”. Es recontra pegajosa y no me la puedo quitar de la cabeza. Se la paro cantando a Sebastián porque a él no le gusta. Me gustaría grabar una canción bien chévere con él. Sería una locura, una pastrulada total. Tal vez yo en inglés y él en español. Sería lo máximo. Ya lo estoy alucinando.

«Detesto Su VOZ»

Sebastián Palma Cantante de Heavy Metal

No hay forma de que gaste 700 soles en una entrada para su concierto en Lima. No lo aguantaría. A mí me gustan las voces poderosas, virtuosas, complicadas, técnicamente realizadas, con mucha fuerza. Cosas que Bad Bunny no tiene. Mi lado de fanático musical, que aprecia las voces intrépidas y bastante hábiles, no lo soporta. Si Paula (su pareja) quiere ir, que mejor vaya con una de sus amigas.

Detesto su voz, me repele. No puedo, no puedo ni siquiera escuchar una sola canción de él. Tengo amigos a los que lamentablemente les gusta. Entonces toca ponerse los audífonos. Tampoco me gusta su timbre, va muy en contra de todo lo que yo considero pertinente dentro de un cantante. Si lo veo en la calle, no le pido una foto. Le diría para ir a tomarnos unos tragos. Se nota que es el alma de la fiesta. La pasaríamos bien.

Yo no lo envidio, al contrario, respeto su trabajo. Ha sabido romper el molde y darle a la gente lo que quiere. La mayoría de personas en el mundo no canta bien y de la nada aparece un tipo que canta como ellos, entonces conecta con facilidad.

¿Bad Bunny es el nuevo Bob Dylan? Tiene un poco de sentido. Bob nunca tuvo un gran desempeño vocal, fue exageradamente limitado, aunque le ponía muchas ganas. Bad es un artista, compositor y realizador exitoso. Sus producciones son A1 y sus composiciones funcionan muy bien. A la industria no le importa qué tanto hayas estudiado, lo que vale es que haga dinero. Y él lo hace. Pero su voz, su voz es espantosa. No me gusta, la hallo desagradable. Eso ensucia todo lo demás. Además no puedo odiar algo que nunca amé.