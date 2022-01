La catástrofe y el capitán

Derrame. “Repsol miente” puso este diario en portada el jueves 20 de enero porque el desastre ecológico provocado por la empresa española y no reconocido en un principio ameritaba tal despliegue. Repsol dijo que solo se habían derramado 6 galones de petróleo y luego la realidad los desmintió: una marea oscura y espesa llegó a las costas de Ventanilla y se fue extendiendo hacia el norte. Entonces la compañía aceptó que no eran 6 sino 6 mil barriles de petróleo los derramados. Se afectó, hasta el viernes, un millón 739 mil 950 metros cuadrados en el litoral y un millón 186 mil 965 metros cuadrados en el mar, desde La Pampilla (Ventanilla) hasta la playa Peralvillo (Chancay), según OEFA. Y ante ese desastre, Repsol no tiene plan de contingencia. Sus voceros han dicho que tienen 800 trabajadores remediando los daños en altamar, pero la Marina asegura que no los ha visto. El daño a la fauna y ecosistemas es enorme y podría tardar décadas en remediarse, dicen voces autorizadas. En las redes, el hashtag #Repsolhaztecargo, pero la empresa está haciendo todo lo contrario.

Paolo Con idas y vueltas, el retorno de Paolo Guerrero al fútbol nacional estuvo en los titulares esta semana. Su historia de amor con la camiseta blanquiazul de Alianza Lima empezó desde que era muy niño. De hecho, fue por una travesura de su madre, la querida Doña Peta, que pudo entrar al club victoriano: ella le cambió la edad para que pudiera ser admitido por un cazatalentos de Alianza. Luego vinieron los consejos del recordado Constantivo Carvallo y la sólida amistad que formó con Jeffersón Farfán. ¿Es posible realmente su vuelta a Matute? Los hinchas mantienen la ilusión. La última palabra la tiene el capitán de la blanquirroja.